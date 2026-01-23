স্টিল প্ল্যান্টে 900 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পুড়ে মৃত্য়ু 6 শ্রমিকের

স্টিল প্ল্যান্টে 900 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পুড়ে মৃত্য়ু 6 শ্রমিকের
গতকাল ছত্তিশগড়ের বালোদাবাজার-ভাটাপাড়ায় একটি স্টিল প্ল্যান্টে বিস্ফোরণে প্রাণ হারান 6 জন শ্রমিক ৷ এরপর কড়া পদক্ষেপ করল সরকার ৷
Published : January 23, 2026 at 5:05 PM IST
বালোদাবাজার (ছত্তিশগড়), 23 জানুয়ারি: ছত্তিশগড়ে স্টিল প্ল্যান্টে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে 6 জন শ্রমিকের ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন আরও 5 জন ৷ এরপর বালোদাবাজার-ভাটাপাড়া জেলার স্টিল প্ল্যান্টের কারখানার একটি চুল্লি সিল করে দিল সরকার ৷ সরকারি সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মে বড়সড় গাফিলতি ছিল ৷ তাই এই পদক্ষেপ ৷
বালোদাবাজার-ভাটাপাড়া জেলার বাকুলাহি গ্রামের রিয়াল ইস্পাত অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড নামের ওই স্টিল প্ল্যান্টের একটি চুল্লিতে ভয়বাহ বিস্ফোরণ হয় গতকাল সকালে ৷ মৃত শ্রমিকদের অধিকাংশই বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা ৷ বিস্ফোরণের আগুনে পুড়ে গিয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃত শ্রমিকদের পরিবার-পিছু 20 লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ ৷ পাশাপাশি আহতদের জন্য 5 লক্ষ টাকা করে সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে ম্যানেজমেন্ট ৷
बलौदा बाजार के बकुलाही स्थित स्पंज आयरन फैक्ट्री में हुए भयावह विस्फोट की घटना अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की असमय मृत्यु हो गई, जबकि 5 घायलों को बिलासपुर उच्च स्तरीय इलाज हेतु भेजा गया है।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) January 22, 2026
मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना। इस दुख की…
প্ল্যান্টের এইচআর-এর প্রধান রাজেশ কুমার সিংহ জানান, মৃত ও আহত শ্রমিকরা বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা ৷ তাঁরা কাজের খোঁজে 8 জানুয়ারি বালোদাবাজারে আসেন ৷ পরদিন 9 জানুয়ারি থেকে স্টিল প্ল্যান্টে কাজ শুরু করেন ৷ শ্রমিকরা সবাই পরস্পর আত্মীয় ৷
সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, এই ঘটনার পরপরই মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই কারখানার 1 নম্বর চুল্লির কাজকর্ম বন্ধের নির্দেশ দেন ৷ সেখানে নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে জানা যায় ৷ বিস্ফোরণের সময় ওই চুল্লিতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল ৷ বিস্ফোরণটি হয় 1 নম্বর চুল্লির দ্বিতীয় তলের ডাস্ট সেটলিং চেম্বারে ৷ বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে গরম ছাইয়ের বৃষ্টি হতে থাকে ৷ তখন তাপমাত্রা পৌঁছেছিল 850-900 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ৷ অত্যধিক উচ্চ তাপমাত্রায় পুড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ছ'জন শ্রমিক ৷ এর সঙ্গে ঝলসে যান অন্য 5 জন শ্রমিক ৷
#WATCH | Chhattisgarh: Balodabazar SP Bhavna Gupta says, " an industrial mishap took place at bakulahi steel plant at around 9:40 am. six people lost their lives due to burn injuries, and the others have been referred to bilaspur for further treatment. the rescue operation is… https://t.co/mfZK0hSbh5 pic.twitter.com/1IW1PPLqy7— ANI (@ANI) January 22, 2026
ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেলথ অ্যান্ড সেফটি ডিপার্টমেন্ট-এর ডেপুটি ডিরেক্টর ও আধিকারিকরা কারখানাটি ঘুরে দেখেন ৷ দুর্ঘটনাস্থলের ফোটো ও ভিডিয়ো তোলেন ৷ সেই সময় উপস্থিত ছিলেন কারখানার ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধিরা ৷ প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, কারখানাটিতে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরস (এসওপিএস) মেনে চলা হয়নি ৷
ওই বিবৃতি অনুযায়ী, চুল্লিটি বন্ধ না-করেই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ উপায় কাজ করতে বাধ্য হতেন শ্রমিকরা ৷ ডাস্ট সেটলিং চেম্বারের হাইড্রলিক স্লাইড গেটটি বন্ধ ছিল না ৷ কাজের যথোপযুক্ত পারমিট ইস্যু করা ছিল না, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ হত না ৷ শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য তাপমাত্রা-প্রতিরোধী অ্যাপ্রন, বিশেষ জুতো ও হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক ৷ সেসব কিছুই শ্রমিকদের দেওয়া হয়নি ৷ সুরক্ষার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং তদারকিও ছিল না ৷ এই অবস্থায় 1 নম্বর চুল্লিতে বিপদ আসন্নই ছিল ৷ তাই ফ্যাক্টরি আইন, 1948-এর 40(2) ধারার আওতায় ওই চুল্লিতে সব ধরনের কাজকর্ম বন্ধ করা হয়েছে ৷
#WATCH | Chhattisgarh: Balodabazar Collector Deepak Soni says, " a tragic incident took place here in which 6 workers have died, and 5 others have been injured. the injured workers have been sent to bilaspur for treatment. a thorough investigation has been ordered. the entire area… https://t.co/mfZK0hSbh5 pic.twitter.com/ebFaGr896P— ANI (@ANI) January 22, 2026
ম্যানেজমেন্ট যতক্ষণ না পর্যন্ত শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে, ততদিন পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন ৷ কাজ বন্ধ থাকলেও এই সময় সব শ্রমিকদের তাঁদের প্রাপ্য বেতন ও ভাতা দিতে হবে ৷
ফ্যাক্টরির তরফে মৃত শ্রমিকদের জন্য 10 লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের প্রত্যেককে 5 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি মৃতের পরিবার এমপ্লয়িজ কমপেনশেসন ফান্ড থেকে 10 লক্ষ টাকা করে পাবে ৷ এছাড়া এমপ্লয়িজ' স্টেট ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন (ইএসআইসি)-র থেকে পেনশনের সুবিধা বাবদ 15 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে মৃতদের পরিবারগুলিকে ৷ আহত শ্রমিকরা যতদিন না পর্যন্ত ফের কাজে যোগ দিতে পারছেন, ততদিন ইএসআইসি-র থেকে একটি ভাতা পাবেন ৷