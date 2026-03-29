চিপক-থিরুভাল্লিকেনি যেন ভবানীপুর ! একাধিক আসনে হাইভোল্টেজ লড়াই
চেন্নাইয়ের 16টির মধ্যে একাধিক আসনে সমানে সমানে লড়াইয়ের সম্ভাবনা ৷ দু'টি আসন থেকে লড়ছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এবং উপ-মুখ্য়মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন ৷
Published : March 29, 2026 at 1:42 PM IST
চেন্নাই, 29 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনে হাইভোল্টেজ লড়াই দেখার অপেক্ষায় চেন্নাই ৷ রবিবার সকালে তৃতীয় তথা চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করল তামিলনাড়ুর প্রধান বিরোধী দল এআইএডেএমকে (AIADMK) ৷ অভিনেতা বিজয় থালাপতিও এদিন নিজের দল টিভিকে'র (TVK) প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন ৷ আগেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে ডিএমকে (DMK) ৷
প্রকাশিত তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, চেন্নাইয়ের 16টির মধ্যে একাধিক আসনে জোর টক্কর হওয়ার সম্ভাবনা ৷ 234 আসনের তামিলনাড়তে ভোট হবে 23 এপ্রিল ৷ চেন্নাই শহরের দু'টি আসন থেকে লড়ছেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এবং উপ-মুখ্য়মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন ৷ চেন্নাইয়ের পেরাম্বুর আসনের পাশাপাশি তিরুচিরাপল্লী পূর্ব থেকেও লড়ছেন বিজয় ৷
মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন নিজের তিনবারের জেতা আসন কোলাথুর থেকে লড়ছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন এআইএডিএমকের অন্যতম জনপ্রিয় নেতা সনাতন কৃষ্ণ ৷ আবার উদয়নিধির আসন চিপক-থিরুভাল্লিকেনি থেকে প্রার্থী হয়েছেন প্রয়াত মুখ্য়মন্ত্রী জয়লিলতার দলের প্রবীণ নেতা আদি রাজারাম ৷ বি বালামার্থি থেকে শুরু করে এস গকুলার মতো প্রাক্তন মন্ত্রীদেরও প্রার্থী করেছে এআইএডিএমকে ৷
তামিল-ভূমের রাজনীতি গত কয়েক বছরের মধ্যে বেশ খানিকটা বদলেছে ৷ বিশেষ করে জয়ললিতার প্রয়াণের পর তাঁর দলের রাজনৈতিক শক্তি অনেকটাই কমেছে ৷ দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট ৷ অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ডিএমকের পায়ের তলার মাটি আরও শক্ত হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ৷ এছাড়া আরও কয়েকটি দল তামিল-রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছে ৷ নতুন দল নিয়ে সক্রিয় হয়েছেন অভিনেতা বিজয়ও ৷ তবে কয়েক মাস আগে তাঁর এক সভায় তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল ৷ সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠে সংগঠনে মনোনিবেশ করেছেন বিজয় ৷
আগেই জানা গিয়েছিল, তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে 27টি আসনে লড়বে বিজেপি ৷ এআইএডিএমকে-র জোট শরিক হিসেবে এবার তামিল-ভূমের রাজনীতিতে দাগ কাটতে মরিয়া গেরুয়া শিবির ৷ গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই নিজেদের জোট শরিকদের সঙ্গে আসন বণ্টন নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা করছিল এআইএডিএমকে । জোট সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন এআইএডিএমকের সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাডি কে পালানস্বামী ৷ বেশ কয়েকবার দিল্লিও গিয়েছিলেন রাজ্যের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷