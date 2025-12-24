বছরে এক লক্ষ টাকার বেশি কন্ডোম কিনে Swiggy'র বিশেষ ক্রেতা চেন্নাইয়ের যুবক

বছরে এক লক্ষ টাকার বেশি কন্ডোম কিনে Swiggy'র বিশেষ ক্রেতা চেন্নাইয়ের যুবক
Published : December 24, 2025 at 8:45 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 ডিসেম্বর: এক বছরে 1 লক্ষ 6 হাজার 398 টাকার কন্ডোম ! অনলাইন পণ্যপরিষেবা সংস্থা সুইগি-ইনস্টামার্টের মাধ্যমে 228 বার কন্ডোমের অর্ডার করেছেন চেন্নাইয়ের এক গ্রাহক ৷ বর্ষশেষের রিপোর্টে চমকপ্রদ সেই তথ্যপ্রকাশ করল বেঙ্গালুরুর সংস্থা সুইগি ৷
সংস্থার দাবি, 2025 সালে অ্যাপের মাধ্যমে বিক্রি হওয়া পণ্যের মধ্যে কন্ডোম ছিল অন্যতম ৷ প্রয়োজনীয়তা, গোপনীয়তা এবং কম সময়ের জন্য প্রতি 127টি অর্ডারের মধ্যে একটি অর্ডার কন্ডোম ৷ সেপ্টেম্বর মাসে সংস্থার অ্যাপের মাধ্যমে কন্ডোম বৃদ্ধি বিক্রি 24 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এই বছরে যা সর্বোচ্চ বলে দাবি সংস্থার ।
সুইগি ইনস্টামার্ট, বিগ বাস্কেট, ব্লিঙ্কিট ইত্যাদি অনলাইন পণ্য়পরিষেবা সংস্থার 'আশীর্বাদে' সাধারণ মানুষের ব্যস্তময় দৈনন্দিন জীবন অনেক বেশি সহজ হয়ে গিয়েছে ৷ বাড়ি বসে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাতের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে শাকসব্জি, মাছ-মাংস, ওষুধ, সোনা-রুপো-সহ প্রয়োজনীয় জিনিস ৷ বছরশেষে বছরের বিচিত্র অর্ডারের তালিকা প্রকাশ করেছে অনলাইন পণ্যপরিষেবা সংস্থা সুইগি ৷
'হাউ ইন্ডিয়া ইনস্টামার্টেড 2025' নামক প্রতিবেদনে অদ্ভুত সব ক্রেতাদের তালিকা প্রকাশ করেছে ভারতের এই পণ্যপরিষেবা সংস্থা ৷ একসঙ্গে 3টি iPhone17s কেনার জন্য 4 লক্ষের বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র কিনতে উৎসাহী হায়দরাবাদের এক ব্যক্তি ৷ আবার প্রেমের দিন থুরি ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে প্রতি মিনিটে 666টি গোলাপও এই বছর বিক্রি করেছে সংস্থা ৷
দুধ, তেল, আটার পাশাপাশি ধনতেরাসের দিন স্বর্ণমুদ্রা কিনে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন ক্রেতারা ৷ সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছরের তুলনায় এই বছর ইনস্টামার্টে সোনা বিক্রি হয়েছে প্রায় 400 শতাংশ বেশি ৷ এদিকে আবার ঠিক সময়ে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক বছরে সংস্থার ডেলিভারি বয়দের প্রায় 68 হাজার টাকার টিপ দিয়েছেন বেঙ্গালুরুর এক বাসিন্দা ৷
আবার চেন্নাইয়েরই এক গ্রাহক পোষ্যের খাবারের জন্য 2 লক্ষ 41 হাজার টাকার অর্ডার দিয়েছেন ওই অনলাইন পণ্যপরিষেবা সংস্থায়। মুম্বইয়ের এক গ্রাহক রেড বুল সুগার ফ্রি পানীয়ের জন্য 16 লক্ষ 30 হাজার টাকা খরচ করেছেন ।