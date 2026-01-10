ETV Bharat / bharat

রাউরকেল্লায় ভেঙে পড়ল বিমান, আহত 2 পাইলট-সহ 4

ভুবনেশ্বর যাওয়ার সময় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷

Charter Aircraft Crashes
চার্টার প্লেন ভেঙে আহত হলেন বেশ কয়েকজন (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 10, 2026 at 3:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

রাউরকেল্লা, 10 জানুয়ারি: চার্টার প্লেন ভেঙে আহত হলেন বেশ কয়েকজন ৷ তবে কার প্রাণহানীর খবর নেই ৷ শনিবার দুপুরে ওড়িশার রাউরকেল্লা এয়ারস্ট্রিপে এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বিমানে 2 জন পাইলটের পাশাপাশি 4 জন যাত্রীও ছিলেন ৷

ঘটনাস্থলের ছবি ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে ৷ তা থেকে দেখা যাচ্ছে বিমানের সামনের দিকের বেশ খানিকটা অংশের ক্ষতি হয়েছে ৷ আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন ৷ তবে তাঁদের শারীরিক পরিস্থিতি কেমন তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷

Charter Aircraft Crashes
ভুবনেশ্বর যাওয়ার সময় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে (ইটিভি ভারত)

বিস্তারিত আসছে...

TAGGED:

CHARTER FLIGHT CRASH
ROURKELA AIRSTRIP
ODISHA AIRCRAFT CRASHE
CHARTER AIRCRAFT CRASHES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.