রাউরকেল্লায় ভেঙে পড়ল বিমান, আহত 2 পাইলট-সহ 4

রাউরকেল্লায় ভেঙে পড়ল বিমান, আহত 2 পাইলট-সহ 4
ভুবনেশ্বর যাওয়ার সময় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷
চার্টার প্লেন ভেঙে আহত হলেন বেশ কয়েকজন (ইটিভি ভারত)
Published : January 10, 2026 at 3:04 PM IST
রাউরকেল্লা, 10 জানুয়ারি: চার্টার প্লেন ভেঙে আহত হলেন বেশ কয়েকজন ৷ তবে কার প্রাণহানীর খবর নেই ৷ শনিবার দুপুরে ওড়িশার রাউরকেল্লা এয়ারস্ট্রিপে এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বিমানে 2 জন পাইলটের পাশাপাশি 4 জন যাত্রীও ছিলেন ৷
ঘটনাস্থলের ছবি ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে ৷ তা থেকে দেখা যাচ্ছে বিমানের সামনের দিকের বেশ খানিকটা অংশের ক্ষতি হয়েছে ৷ আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন ৷ তবে তাঁদের শারীরিক পরিস্থিতি কেমন তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷
বিস্তারিত আসছে...