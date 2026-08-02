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নিট-ইউজি কাউন্সেলিংয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ বদল ! বাড়ল অনলাইন সুবিধা

আপগ্রেডের জন্য আর বারবার কলেজে যেতে হবে না। অনলাইনেই ছাড়া যাবে বরাদ্দ আসন, এনআরআই নথি জমার ব্যবস্থাও ডিজিটাল। পড়ুয়াদের হয়রানি কমাতে নতুন নিয়ম আনল এমসিসি।

NEET UG 2026 Counselling
নিট ইউজি কাউন্সেলিং (ছবি-আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 2, 2026 at 6:22 PM IST

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নয়াদিল্লি, 2 অগস্ট: নিট-ইউজি 2026-এর কাউন্সেলিংয়ে এ বার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীন মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি (এমসিসি) । ভর্তি প্রক্রিয়াকে আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তিনির্ভর করতে বেশ কয়েকটি নিয়মে বদল আনা হয়েছে । এমসিসির দাবি, নতুন এই ব্যবস্থায় কমবে পড়ুয়াদের অযথা দৌড়ঝাঁপ, একই সঙ্গে দ্রুত শেষ করা যাবে আসন বণ্টনের প্রক্রিয়াও ।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হয়েছে আপগ্রেড সংক্রান্ত নিয়মে । এত দিন প্রথম দফায় কোনও মেডিক্যাল কলেজে আসন পাওয়ার পর পরবর্তী রাউন্ডে আপগ্রেডের আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট কলেজে গিয়ে শারীরিক ভাবে রিপোর্ট করা বাধ্যতামূলক ছিল । এ বার সেই নিয়ম তুলে দেওয়া হয়েছে । ফলে আপগ্রেডের আবেদন করলেও কাউন্সেলিং ব্যবস্থায় ভর্তি বহাল থাকবে । শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার জন্য কলেজে গিয়ে হাজিরা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না ।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল অনলাইন রেজিগনেশন চালু করা । নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রার্থীরা কাউন্সেলিং পোর্টাল থেকেই বরাদ্দ আসন ছেড়ে দিতে পারবেন । এর জন্য আর কলেজে গিয়ে আলাদা করে আবেদন জমা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না । এর ফলে সময় যেমন বাঁচবে, তেমনই কমবে প্রশাসনিক জটিলতাও ।

ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়ে এনআরআই সংরক্ষণের আবেদনকারীদের জন্যও এ বার সম্পূর্ণ অনলাইন ব্যবস্থার সুযোগ রাখা হয়েছে । প্রয়োজনীয় নথি কাউন্সেলিং পোর্টালেই আপলোড করা যাবে । আগে এই প্রক্রিয়ায় যে অতিরিক্ত সময় ও আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হত, নতুন ব্যবস্থায় তা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে এমসিসি ।

কাউন্সেলিং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ, রাজ্য কাউন্সেলিং কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে কড়া নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । প্রয়োজনে শনিবার, রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিনেও ভর্তি সংক্রান্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে বলে জানানো হয়েছে ।

এমসিসির দাবি, এ বছরের পরিবর্তনগুলির মূল উদ্দেশ্য হল ভর্তি প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, দ্রুত এবং পড়ুয়াবান্ধব করে তোলা । বারবার কলেজে যাওয়ার ঝক্কি কমানো, ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে সময় বাঁচানো এবং আসন বণ্টন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করাই এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য ।

ভর্তির কাউন্সেলিং শুরু হচ্ছে আগামী 4 অগস্ট থেকে । শনিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীন মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি (এমসিসি) সর্বভারতীয় কোটার পূর্ণাঙ্গ কাউন্সেলিং সূচি প্রকাশ করেছে । সেই সূচি অনুযায়ী, আগামী 8 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে 2026-27 শিক্ষাবর্ষ ।

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ACADEMIC SESSION
NEET UG COUNSELLING 2026 START DATE
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নিট ইউজি কাউন্সেলিং
NEET UG 2026 COUNSELLING

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