নিট-ইউজি কাউন্সেলিংয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ বদল ! বাড়ল অনলাইন সুবিধা

নিট-ইউজি কাউন্সেলিংয়ের ভর্তি প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ বদল ! বাড়ল অনলাইন সুবিধা
আপগ্রেডের জন্য আর বারবার কলেজে যেতে হবে না। অনলাইনেই ছাড়া যাবে বরাদ্দ আসন, এনআরআই নথি জমার ব্যবস্থাও ডিজিটাল। পড়ুয়াদের হয়রানি কমাতে নতুন নিয়ম আনল এমসিসি।
Published : August 2, 2026 at 6:22 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 অগস্ট: নিট-ইউজি 2026-এর কাউন্সেলিংয়ে এ বার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীন মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি (এমসিসি) । ভর্তি প্রক্রিয়াকে আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তিনির্ভর করতে বেশ কয়েকটি নিয়মে বদল আনা হয়েছে । এমসিসির দাবি, নতুন এই ব্যবস্থায় কমবে পড়ুয়াদের অযথা দৌড়ঝাঁপ, একই সঙ্গে দ্রুত শেষ করা যাবে আসন বণ্টনের প্রক্রিয়াও ।
সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হয়েছে আপগ্রেড সংক্রান্ত নিয়মে । এত দিন প্রথম দফায় কোনও মেডিক্যাল কলেজে আসন পাওয়ার পর পরবর্তী রাউন্ডে আপগ্রেডের আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট কলেজে গিয়ে শারীরিক ভাবে রিপোর্ট করা বাধ্যতামূলক ছিল । এ বার সেই নিয়ম তুলে দেওয়া হয়েছে । ফলে আপগ্রেডের আবেদন করলেও কাউন্সেলিং ব্যবস্থায় ভর্তি বহাল থাকবে । শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার জন্য কলেজে গিয়ে হাজিরা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না ।
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল অনলাইন রেজিগনেশন চালু করা । নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রার্থীরা কাউন্সেলিং পোর্টাল থেকেই বরাদ্দ আসন ছেড়ে দিতে পারবেন । এর জন্য আর কলেজে গিয়ে আলাদা করে আবেদন জমা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না । এর ফলে সময় যেমন বাঁচবে, তেমনই কমবে প্রশাসনিক জটিলতাও ।
ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়ে এনআরআই সংরক্ষণের আবেদনকারীদের জন্যও এ বার সম্পূর্ণ অনলাইন ব্যবস্থার সুযোগ রাখা হয়েছে । প্রয়োজনীয় নথি কাউন্সেলিং পোর্টালেই আপলোড করা যাবে । আগে এই প্রক্রিয়ায় যে অতিরিক্ত সময় ও আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হত, নতুন ব্যবস্থায় তা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে এমসিসি ।
কাউন্সেলিং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ, রাজ্য কাউন্সেলিং কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে কড়া নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । প্রয়োজনে শনিবার, রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিনেও ভর্তি সংক্রান্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে বলে জানানো হয়েছে ।
এমসিসির দাবি, এ বছরের পরিবর্তনগুলির মূল উদ্দেশ্য হল ভর্তি প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, দ্রুত এবং পড়ুয়াবান্ধব করে তোলা । বারবার কলেজে যাওয়ার ঝক্কি কমানো, ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে সময় বাঁচানো এবং আসন বণ্টন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করাই এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য ।
ভর্তির কাউন্সেলিং শুরু হচ্ছে আগামী 4 অগস্ট থেকে । শনিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীন মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি (এমসিসি) সর্বভারতীয় কোটার পূর্ণাঙ্গ কাউন্সেলিং সূচি প্রকাশ করেছে । সেই সূচি অনুযায়ী, আগামী 8 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে 2026-27 শিক্ষাবর্ষ ।