শ্রী রামোজি রাওয়ের জন্মদিনে অন্ধ্রপ্রদেশে পালিত হবে রাজ্য উৎসব, বার্তা চন্দ্রবাবুর
Ramoji Excellence Awards 2026: চন্দ্রবাবু নাইডু মনে করেন, সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য় শ্রী রাও যে অবদান রেখেছন তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী ।
Published : November 17, 2026 at 7:46 AM IST
বিজয়ওয়াড়া, 17 নভেম্বর: শ্রী রামোজি রাওয়ের জন্মদিনটিকে রাজ্য উৎসব হিসেবে পালন করবে অন্ধ্রপ্রদেশের সরকার । রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ।
সোমবার বিজয়ওয়াড়ার ড. বি আর আম্বেদকর কালাবেদিকার অনুষ্ঠানে তিনি জানান, সাংবাদিকতার পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে সমাজের জন্য় শ্রী রাও যে অবদান রেখেছন তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী । আগামী প্রজন্মের উচিত তা থেকে শিক্ষা নেওয়া ।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । নিজের ভাষণে শ্রী রামোজি রাওয়ের জীবনের একাধিক বিশেষ দিক তুলে ধরেন শাহ । সে কথা উল্লেখ করে চন্দ্রবাবু জানান, শ্রী রাও মনে করতেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের এক শক্তিশালী নেতা । শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তাঁর কাজের প্রতি শ্রী রাওয়ের ছিল সুগভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা।
রামোজি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডসের প্রাপকদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে শ্রী রাওয়ের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন চন্দ্রবাবু । তাঁদের সম্পর্ক প্রায় 45 বছরের। এই দীর্ঘ সময় শ্রী রামোজি রাও কখনও তাঁর থেকে কোনও সরকারি সুবিধে নিতে চাননি বলে চন্দ্রবাবু জানান । আবার একইসঙ্গে রামোজি রাও চাইতেন চন্দ্রবাবুও যেন ইনাডুর থেকে কোনও বিশেষ সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশা না রাখেন ।
ইনাডুর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের কথাও উল্লেখ করেন আলাদা করে । তিনি মনে করেন, পাঠকের কাছে সঠিক খবর পৌঁছে দেওয়ার মানসিকতা থেকে ইনাডুতে এক ইতিবাচকতার সৃষ্টি হয়েছে । সেটাই প্রতিদিনের সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হয় । এর পাশাপাশি আলাদা করে ইটিভি ভারতের তৈরি থেকে শুরু করে সংগঠনের পথ চলার কথাও উল্লেখ করেন মুখ্য়মন্ত্রী ।
অন্ধ্রপ্রদেশে বিভিন্ন সময় একাধিক ঘূর্ণিঝড় হানা দিয়েছে । তাতে বহু মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে । সে সময় তাঁদের পাশে থেকেছেন রামোজি । একইসঙ্গে চন্দ্রবাবু জানান করোনার সময় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার জন্য 5 কোটি টাকা দিয়েছিলেন রামোজি । বিভাজনের পর অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী হিসেবে অমরাবতীর কথাও তিনিই বলেছিলেন ।
শ্রী রাওয়ের অসুস্থ থাকার সময়ের কথাও উঠে আসে চন্দ্রবাবুর ভাষণে । তিনি জানান, সে সময় অন্ধ্রপ্রদেশের তৎকালীন ওয়াইএসআরসিপি সরকার তদন্তের নামে রাও পরিবারকে ওই বিশেষ সময় মানসিকভাবে নির্যাতন করেছে ।