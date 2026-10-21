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বেঙ্গালুরুতে দুর্গাপুজোয় ‘চক্রব্যূহ’, নারী ক্ষমতায়ন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা

Chakravyuh Bengaluru Durga Puja: বেঙ্গালুরুতে বহু বাঙালি বাস করেন ৷ সেখানে দুর্গাপুজোয় জমজমাট হয়ে ওঠে শারদোৎসব ৷

Durga Puja 2026
চক্রব্যূহ- বেঙ্গালুরুতে দুর্গাপুজো (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 21, 2026 at 8:35 PM IST

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বেঙ্গালুরু, 21 অক্টোবর: আরটি নগর সোশিও কালচারাল ট্রাস্ট এবং আরটি নগর বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন এ বছরের দুর্গাপুজোর থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে ‘চক্রব্যূহ’, অর্থাৎ এক গোলকধাঁধা— যা মানুষের জীবনকে রূপদানকারী সংগ্রাম, আকাঙ্ক্ষা ও দায়িত্ববোধকে প্রতিফলিত করে ৷

20তম বর্ষপূর্তি উদযাপনের এই আয়োজনে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বাঙালি সংস্কৃতি, সঙ্গীত এবং সামাজিক সম্মেলনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক তৃপ্তি, নারী ক্ষমতায়ন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরা হয়েছে ৷

The transition from black to red in the theme symbolises a movement from entanglement towards life, joy and spiritual awakening.
থিমটিতে কালো থেকে লালের রূপান্তর বদ্ধ অবস্থা থেকে জীবন, আনন্দ এবং আধ্যাত্মিক জাগরণের দিকে যাত্রার প্রতীক (ইটিভি ভারত)

জীবনের গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি

‘চক্রব্যূহ’ থিমটি ফুটিয়ে তোলে কীভাবে মানুষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জাগতিক আকাঙ্ক্ষা এবং দৈনন্দিন দায়িত্বের বেড়াজালে আটকা পড়ে যায় ৷ এই শিল্পকর্মটি দেখায়, মানুষ কীভাবে নিজেই কঠিন পরিস্থিতির শিকার আবার কখনও সেই পরিস্থিতির কারণ হয়ে ওঠে— এভাবেই তারা নিজেদের জন্য তৈরি করে এক সামাজিক গোলকধাঁধা ৷

থিমটিতে কালো থেকে লাল রঙের রূপান্তরটি জটিলতা থেকে বেরিয়ে জীবন, আনন্দ ও আধ্যাত্মিক জাগরণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রতীক ৷ এখানে একটি অদৃশ্য হাত ঐশ্বরিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, যা মানুষকে মনে করিয়ে দেয়, দেবী দুর্গার চরণে নিজেদের দুশ্চিন্তা সমর্পণ করলে, তা থেকে শক্তি পাওয়া যায় এবং এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব ৷

The theme encourages people to recognise their struggles, rise above negativity and find the courage to navigate life's challenges.
এই থিম মানুষকে তাদের সংগ্রাম স্বীকার করা, নেতিবাচকতার ঊর্ধ্বে উঠে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করার সাহস খুঁজে পেতে উৎসাহিত করে (ইটিভি ভারত)

আয়োজকদের একজন নিলয় জানান, জাগতিক আকাঙ্ক্ষার অন্তহীন পিছনে ছোটার চেয়ে আধ্যাত্মিক সচেতনতার মাধ্যমেই প্রকৃত সুখের সূচনা হয় ৷ তিনি বলেন, "আমাদের মূল বার্তা— নিজের ভিতরে আধ্যাত্মিকতাকে খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমেই প্রকৃত সুখ পাওয়া সম্ভব ৷ আধ্যাত্মিকতা আমাদের মুক্তি দেয় এবং মনে প্রশান্তি আনে ৷ জাগতিক আকাঙ্ক্ষার জালে জড়িয়ে আমাদের উচিত নিজেদের আধ্যাত্মিক বিকাশে সময় দেওয়া ৷"

নারীর শক্তি

এই উদযাপনে বাঙালি সংস্কৃতিতে দুর্গাপুজোর তাৎপর্যকেও তুলে ধরা হয়েছে— যেখানে দেবী দুর্গাকে তাঁর সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফেরা এক কন্যারূপে স্বাগত জানানো হয় এবং পরম স্নেহে বরণ করে নেওয়া হয় ৷

‘দশভুজা’ হিসেবে পরিচিত দেবী দুর্গার দশটি হাত আধুনিক জীবনে নারীদের বহুমুখী দায়িত্ব পালনের প্রতীক— তা পরিবার, কর্মজীবন কিংবা সামাজিক দায়বদ্ধতা— সবক্ষেত্রেই ৷ এই থিমটি জোর দিয়ে বলে, দেবী দুর্গার মতোই নারীরাও বিভিন্ন ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি নানা প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে নিজেদের শক্তির পরিচয় দেন ৷ এছাড়া, এটি নারীদের প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এবং পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতির আহ্বান জানায় ৷

The celebrations combine religious rituals, Bengali culture, music and community gatherings
এই উদযাপনের মধ্যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বাঙালি সংস্কৃতি, সঙ্গীত এবং সামাজিক জমায়েতের সমন্বয় রয়েছে (ইটিভি ভারত)

বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদায়

উদযাপনের বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে অনিতা জানান, বিজয়া দশমী অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তির জয়ের বার্তা নিয়ে আসে ৷ একই সঙ্গে এটি মা দুর্গার কৈলাসে ফিরে যাওয়ার এক আবেগঘন বিদায়লগ্নেরও প্রতীক ৷ দেবীর বিদায়ের আগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটির সূচনা হয় ৷

নারীরা ‘সিঁদুর খেলা’য় অংশ নেন— একে অপরের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেন এবং এরপর ঐতিহ্য মেনে মিষ্টিমুখ করানো হয় ৷ প্রতিমা বিসর্জনের আগে সম্পন্ন হয় ‘বরণ’ অনুষ্ঠান, যা মূলত দেবীর বিদায়যাত্রার জন্য়ই করা হয় ৷

এই সংগঠনটি ‘বিসর্জন সম্মেলন’-রও আয়োজন করে, যেখানে সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হন, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান জানান এবং তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন । একটি সম্মিলিত ভোজের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে ৷

The theme emphasises that women, like Ma Durga, demonstrate strength by fulfilling different roles while facing challenges
এই পুজোর থিম, মা দুর্গার মতোই মহিলারাও বিভিন্ন ভূমিকায় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে (ইটিভি ভারত)

কয়েক দশকের সামাজিক উদযাপন

আয়োজকদের মতে, দুর্গাপুজোর এই ঐতিহ্যটি অত্যন্ত সাধারণ সূচনা থেকে আজ বিশাল সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে, যা সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় টিকে আছে ৷ উৎসবটির বাজেট প্রায় 1.5 কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা এর বিশালতা ও ক্রমবিকাশকেই তুলে ধরে ৷

একটি তথ্যসূত্র অনুযায়ী, 2007 সাল থেকে এই বার্ষিক আয়োজনের যাত্রা শুরু হয় ৷ আবার অন্য একটি সূত্র অনুযায়ী 1907 সাল ৷ ফলে, ঠিক কোন বছর এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল, তা অস্পষ্টই থেকে গিয়েছে ৷

The event's budget has reached nearly Rs 1.5 crore, reflecting its scale and growth.
অনুষ্ঠানটির বাজেট প্রায় ১.৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে (ইটিভি ভারত)

আয়োজকরা জোর দিয়ে বলেন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে দুর্গাপুজো সবার উৎসবে পরিণত হয়েছে ৷ মুসলিম ও শিখ-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন, যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সামাজিক সম্প্রীতিকে আরও সুদৃঢ় করে ৷

An invisible hand represents divine power, reminding people that surrendering their worries to goddess Durga can offer strength and a way forward
একটি অদৃশ্য হাত ঐশ্বরিক শক্তির প্রতীক; এটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দেবী দুর্গার কাছে নিজেদের দুশ্চিন্তা সমর্পণ করলে তা শক্তি জোগাতে পারে এবং এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাতে পারে (ইটিভি ভারত)

‘চক্রব্যূহ’-এর মতো আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আধ্যাত্মিক শক্তি, সহানুভূতি এবং সম্মিলিত সহায়তার মাধ্যমে জীবনের যে কোনও প্রতিকূলতাকে জয় করা সম্ভব ৷ আর মা দুর্গার আশীর্বাদ প্রতিনিয়ত সাহস ও আশার সঞ্চার করে চলেছে ৷

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BENGALURU DURGA PUJA 2026
DURGA PUJA 2026
বেঙ্গালুরুতে দুর্গাপুজো
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