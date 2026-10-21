বেঙ্গালুরুতে দুর্গাপুজোয় ‘চক্রব্যূহ’, নারী ক্ষমতায়ন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা

বেঙ্গালুরুতে দুর্গাপুজোয় ‘চক্রব্যূহ’, নারী ক্ষমতায়ন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা
Chakravyuh Bengaluru Durga Puja: বেঙ্গালুরুতে বহু বাঙালি বাস করেন ৷ সেখানে দুর্গাপুজোয় জমজমাট হয়ে ওঠে শারদোৎসব ৷
Published : October 21, 2026 at 8:35 PM IST
বেঙ্গালুরু, 21 অক্টোবর: আরটি নগর সোশিও কালচারাল ট্রাস্ট এবং আরটি নগর বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন এ বছরের দুর্গাপুজোর থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে ‘চক্রব্যূহ’, অর্থাৎ এক গোলকধাঁধা— যা মানুষের জীবনকে রূপদানকারী সংগ্রাম, আকাঙ্ক্ষা ও দায়িত্ববোধকে প্রতিফলিত করে ৷
20তম বর্ষপূর্তি উদযাপনের এই আয়োজনে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বাঙালি সংস্কৃতি, সঙ্গীত এবং সামাজিক সম্মেলনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক তৃপ্তি, নারী ক্ষমতায়ন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরা হয়েছে ৷
জীবনের গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি
‘চক্রব্যূহ’ থিমটি ফুটিয়ে তোলে কীভাবে মানুষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জাগতিক আকাঙ্ক্ষা এবং দৈনন্দিন দায়িত্বের বেড়াজালে আটকা পড়ে যায় ৷ এই শিল্পকর্মটি দেখায়, মানুষ কীভাবে নিজেই কঠিন পরিস্থিতির শিকার আবার কখনও সেই পরিস্থিতির কারণ হয়ে ওঠে— এভাবেই তারা নিজেদের জন্য তৈরি করে এক সামাজিক গোলকধাঁধা ৷
থিমটিতে কালো থেকে লাল রঙের রূপান্তরটি জটিলতা থেকে বেরিয়ে জীবন, আনন্দ ও আধ্যাত্মিক জাগরণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রতীক ৷ এখানে একটি অদৃশ্য হাত ঐশ্বরিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, যা মানুষকে মনে করিয়ে দেয়, দেবী দুর্গার চরণে নিজেদের দুশ্চিন্তা সমর্পণ করলে, তা থেকে শক্তি পাওয়া যায় এবং এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব ৷
আয়োজকদের একজন নিলয় জানান, জাগতিক আকাঙ্ক্ষার অন্তহীন পিছনে ছোটার চেয়ে আধ্যাত্মিক সচেতনতার মাধ্যমেই প্রকৃত সুখের সূচনা হয় ৷ তিনি বলেন, "আমাদের মূল বার্তা— নিজের ভিতরে আধ্যাত্মিকতাকে খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমেই প্রকৃত সুখ পাওয়া সম্ভব ৷ আধ্যাত্মিকতা আমাদের মুক্তি দেয় এবং মনে প্রশান্তি আনে ৷ জাগতিক আকাঙ্ক্ষার জালে জড়িয়ে আমাদের উচিত নিজেদের আধ্যাত্মিক বিকাশে সময় দেওয়া ৷"
নারীর শক্তি
এই উদযাপনে বাঙালি সংস্কৃতিতে দুর্গাপুজোর তাৎপর্যকেও তুলে ধরা হয়েছে— যেখানে দেবী দুর্গাকে তাঁর সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফেরা এক কন্যারূপে স্বাগত জানানো হয় এবং পরম স্নেহে বরণ করে নেওয়া হয় ৷
‘দশভুজা’ হিসেবে পরিচিত দেবী দুর্গার দশটি হাত আধুনিক জীবনে নারীদের বহুমুখী দায়িত্ব পালনের প্রতীক— তা পরিবার, কর্মজীবন কিংবা সামাজিক দায়বদ্ধতা— সবক্ষেত্রেই ৷ এই থিমটি জোর দিয়ে বলে, দেবী দুর্গার মতোই নারীরাও বিভিন্ন ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি নানা প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে নিজেদের শক্তির পরিচয় দেন ৷ এছাড়া, এটি নারীদের প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এবং পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতির আহ্বান জানায় ৷
বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদায়
উদযাপনের বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে অনিতা জানান, বিজয়া দশমী অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তির জয়ের বার্তা নিয়ে আসে ৷ একই সঙ্গে এটি মা দুর্গার কৈলাসে ফিরে যাওয়ার এক আবেগঘন বিদায়লগ্নেরও প্রতীক ৷ দেবীর বিদায়ের আগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটির সূচনা হয় ৷
নারীরা ‘সিঁদুর খেলা’য় অংশ নেন— একে অপরের কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেন এবং এরপর ঐতিহ্য মেনে মিষ্টিমুখ করানো হয় ৷ প্রতিমা বিসর্জনের আগে সম্পন্ন হয় ‘বরণ’ অনুষ্ঠান, যা মূলত দেবীর বিদায়যাত্রার জন্য়ই করা হয় ৷
এই সংগঠনটি ‘বিসর্জন সম্মেলন’-রও আয়োজন করে, যেখানে সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হন, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান জানান এবং তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন । একটি সম্মিলিত ভোজের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে ৷
কয়েক দশকের সামাজিক উদযাপন
আয়োজকদের মতে, দুর্গাপুজোর এই ঐতিহ্যটি অত্যন্ত সাধারণ সূচনা থেকে আজ বিশাল সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে, যা সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় টিকে আছে ৷ উৎসবটির বাজেট প্রায় 1.5 কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা এর বিশালতা ও ক্রমবিকাশকেই তুলে ধরে ৷
একটি তথ্যসূত্র অনুযায়ী, 2007 সাল থেকে এই বার্ষিক আয়োজনের যাত্রা শুরু হয় ৷ আবার অন্য একটি সূত্র অনুযায়ী 1907 সাল ৷ ফলে, ঠিক কোন বছর এই উৎসবের সূচনা হয়েছিল, তা অস্পষ্টই থেকে গিয়েছে ৷
আয়োজকরা জোর দিয়ে বলেন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে দুর্গাপুজো সবার উৎসবে পরিণত হয়েছে ৷ মুসলিম ও শিখ-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন, যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সামাজিক সম্প্রীতিকে আরও সুদৃঢ় করে ৷
‘চক্রব্যূহ’-এর মতো আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আধ্যাত্মিক শক্তি, সহানুভূতি এবং সম্মিলিত সহায়তার মাধ্যমে জীবনের যে কোনও প্রতিকূলতাকে জয় করা সম্ভব ৷ আর মা দুর্গার আশীর্বাদ প্রতিনিয়ত সাহস ও আশার সঞ্চার করে চলেছে ৷