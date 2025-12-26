পার্টি থেকে ফেরার পথে গাড়ির মধ্যেই ম্যানেজারকে গণধর্ষণ CEO ও সহযোগীর
আইটি সেক্টরের ম্যানেজারকে গণধর্ষণ কোম্পানির সিইও ও তার সহযোগীর ৷ নির্যাতিতাকে লিফট দিয়ে গাড়িতে তোলেন কোম্পানিরই মহিলা এক্সিকিউটিভ ৷
Published : December 26, 2025 at 6:59 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 7:17 PM IST
উদয়পুর, 26 ডিসেম্বর: রাতে কোম্পানির CEO'র জন্মদিনের পার্টি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ অফিসের সকলে নিমন্ত্রিত ছিলেন ৷ পার্টি শেষে সকলে বাড়ি ফিরে যান ৷ একা বাড়ি ফিরছিলেন রাজস্থানের উদয়পুরের এক আইটি কোম্পানির মহিলা ম্যানেজার ৷ তাঁকে লিফট দেওয়ার কথা বলেন কোম্পানিরই মহিলা এক্সিকিউটিভ ৷ কিন্তু নির্যাতিতা প্রথমে গাড়িতে উঠতে চাননি ৷ তিনি জানান, তাঁর স্বামী চলে আসবেন ৷ কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর স্বামী না-আসায় ওই মহিলা এক্সিকিউটিভ গাড়িতে ওঠেন তিনি ৷ কিন্তু রাস্তায় গাড়ির মধ্যেই ওই মহিলা ম্যানেজারের সঙ্গে ঘটে ভয়ঙ্কর ঘটনা ৷
পুলিশে অভিযোগ দায়ের পর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে । অভিযোগ, জন্মদিনের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় গাড়ির মধ্যে গণধর্ষণ করা হয় ওই মহিলা ম্যানেজারকে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সিইও ওই মহিলা ম্যানেজারকে নিমন্ত্রণ করে জানিয়েছিলেন, তাঁকে আসতেই হবে ৷ আগে থেকেই নির্যাতিতার সঙ্গে জঘন্য ঘটনার পরিকল্পনা ছিল ৷ এই ধর্ষণকাণ্ডে ঘটনার অন্য দুই অভিযুক্ত হল, কোম্পানির মহিলা এক্সিকিউটিভ ও তাঁর স্বামী গৌরব সিরোহি ৷
বৃহস্পতিবার তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা হয় ৷ আদালত তিন অভিযুক্তকে চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷ আইটি কোম্পানির ম্যানেজারের উপর গণধর্ষণের অভিযোগে শহরজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । জেলা পুলিশ সুপার যোগেশ গোয়েল জানিয়েছেন, নির্যাতিতার জবানবন্দি এবং শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে ও ঘটনার পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷
পুলিশ সুপার যোগেশ গোয়েল বলেন, "নির্যাতিতার অভিযোগ, তিনি আইটি কোম্পানিতে ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ৷ ওই কোম্পানির সিইও এবং তার সহযোগী তাঁকে ধর্ষণ করেছে । অভিযুক্তরা তাঁকে মানসিকভাবে নির্যাতন করত ও তারপর গণধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ করে। মহিলার অভিযোগের পর পুলিশ মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে ৷ তদন্ত চলাকালীন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মহিলার বক্তব্য রেকর্ড করা হয় এবং তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষাও করা হয় । তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে ।"
পুলিশ জানিয়েছে, জোর করে ওই মহিলা এক্সিকিউটিভের কথায় গাড়িতে ওঠেন ৷ তিনি প্রথমে গাড়িতে উঠতে চাইছিলেন না ৷ কিন্তু এক্সিকিউটিভ জানান, মহিলাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে তাঁরা চলে যাবে ৷ গাড়ির মধ্যে CEO-সহ ও মহিলা এক্সিকিউটিভের স্বামীও ছিল ৷ তরুণী তাঁর অভিযোগে জানিয়েছেন, রাস্তায় CEO তাঁকে একটি সিগারেট দেয় । সেই সিগারেট খেতেই জ্ঞান হারান তিনি। তাঁর অভিযোগ, রবিবার ভোর পর্যন্ত তাঁকে গাড়িতে আটকে রেখে ধর্ষণ করা হয়। পরের দিন সকালে জ্ঞান ফিরলে তিনি বুঝতে পারেন তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে । পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা।
মহিলা ম্যানেজারের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করা হয় ৷ জিজ্ঞাসাবাদের পর তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় ৷ মহিলার ডাক্তারি পরীক্ষার পর তাঁর জবানবন্দি রেকর্ড করা হয় ৷ মামলাটি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাধুরী ভার্মার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে । সিসিটিভি ফুটেজ এবং গাড়ির মধ্যের অডিয়ো-ভিডিয়োর রেকর্ডিং খোঁজার চেষ্টা চলছে ।