নেপালে বন্যায় মৃতদের শনাক্তকরণে DNA প্রোফাইল তৈরির পরিষেবা দেবে কেন্দ্র

নেপালে বন্যায় মৃতদের শনাক্তকরণে DNA প্রোফাইল তৈরির পরিষেবা দেবে কেন্দ্র
বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার কাঠমান্ডুতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এক প্রেস বিবৃতিতে 26 অগস্টের আকস্মিক বন্যায় মৃতদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে ।
By PTI
Published : September 4, 2026 at 10:16 AM IST
নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: নেপালের বন্যায় মৃতদেহ শনাক্ত করার প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে ফরেনসিক ল্যাবরেটরি গড়া হবে বলে জানাল ভারতের বিদেশমন্ত্রক ৷ এদেশে বসবাসকারী মৃতদের নিকটতম জৈবিক আত্মীয়দের (first-degree biological relatives) ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-স্তরের এই ফরেনসিক ল্যাবরেটরি থেকে পরিষেবা দেওয়া হবে ৷
মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতে বসবাসকারী নিকটতম জৈবিক আত্মীয়—যেমন বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে বা ভাই-বোন—সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (CFSL), স্টেট ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (SFSL), ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি (NFSU)-এর ল্যাবরেটরি এবং ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের ক্ষমতাযুক্ত NABL-স্বীকৃত ল্যাবরেটরিগুলিতে গিয়ে তাদের জৈবিক নমুনা জমা দিতে এবং ডিএনএ প্রোফাইল তৈরি করাতে পারেন ।
নেপালি কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, গত সপ্তাহে নেপালে আকস্মিক বন্যায় (flash floods) মৃতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত 1 হাজার 259-এ দাঁড়িয়েছে ৷ উদ্ধারকর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি থেকে আরও মৃতদেহ উদ্ধার করছেন । জরুরি উদ্ধারকারী দলগুলি 12 হাজারের বেশি মানুষকে উদ্ধার করলেও এখনও প্রায় 5 হাজার জন নিখোঁজ ৷
বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার কাঠমান্ডুতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এক প্রেস বিবৃতিতে 26 অগস্টের আকস্মিক বন্যায় মৃতদের দেহ শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে ।
এই প্রেক্ষাপটে এবং চলমান শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করার অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নেপালে আকস্মিক বন্যার পর নিখোঁজ ব্যক্তিদের নিকটতম জৈবিক আত্মীয়দের ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের জন্য ভারতের CFSL, SFSL এবং NFSU ল্যাবরেটরিগুলি থেকে পরিষেবা দেওয়া হবে ৷ ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের সুবিধা রয়েছে এমন সরকারি ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিগুলির একটি তালিকাও প্রকাশ করেছে বিদেশমন্ত্রক ।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "নেপাল পুলিশের পরামর্শ অনুযায়ী এবং নেপালি কর্তৃপক্ষের প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা মেনে শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে 'অটোসোমাল এসটিআর' (Autosomal STR) ডিএনএ প্রোফাইলিং করা যেতে পারে । এ বিষয়ে হেল্পলাইন নম্বরটি হল: +977 9841 6160 95 ।"
আত্মীয়ের ডিএনএ প্রোফাইল তৈরি হয়ে গেলে অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ থেকে প্রাপ্ত ডিএনএ প্রোফাইলের সঙ্গে তুলনার জন্য তা নেপালি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য-সহ dnacodis@nepalpolice.gov.np ই-মেলে পাঠানো যেতে পারে । এতে বলা হয়েছে, কাঠমান্ডুতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তা ও সমন্বয়ের সুবিধার্থে ডিএনএ প্রোফাইলের একটি অনুলিপি eoikathmandufloodsupport@gmail.com ঠিকানাতেও পাঠানো যেতে পারে ।