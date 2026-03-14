'প্যানিক বুকিং' নয়, এলপিজি নিয়ে দু'টি জাহাজ আসছে ভারতে

'প্যানিক বুকিং' নয়, এলপিজি নিয়ে দু'টি জাহাজ আসছে ভারতে
এই পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু দেশে জ্বালানির অভাব হয়নি, আশ্বস্ত করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷
By PTI
Published : March 14, 2026 at 5:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের আবহে দেশে জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু এতে আতঙ্কিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি ৷ শনিবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একথা জানিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, দেশে এলপিজি, পেট্রল, ডিজেল এবং সারের অভাব নেই ৷
ভারতের অভ্যন্তরে চাহিদা পূরণে দেশের মধ্যে এলপিজি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ 'ড্রাই আউট' অর্থাৎ জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা এখনও তৈরি হয়নি, বলে জানান পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা ৷ এছাড়া প্রয়োজনে অন্য কোনও দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করে সমস্যা মেটানোর কথাও ভাবছে কেন্দ্র ৷
জাহাজ ও বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন ভোররাতে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতের দিকে রওনা দিয়েছে এলপিজি-বাহী দু'টি জাহাজ- শিবালিক ও নন্দাদেবী ৷ এই দু'টি জাহাজের প্রতিটিতে 46 হাজারেরও বেশি মেট্রিক টন এলপিজি রয়েছে ৷ সব মিলিয়ে 92 হাজার 700 মেট্রিক টন এলপিজি দেশে আসছে ৷ আগামী 16-17 মার্চ অর্থাৎ সোম-মঙ্গলে দু'টি জাহাজ গুজরাতের মুন্দ্রা ও কান্ডলা বন্দরে ভিড়বে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
এই বৈঠকে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জোর দিয়ে জানান, গ্যাস বুকিং করতে ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানোর কোনও প্রয়োজন নেই ৷ শহুরে এলাকায় একটি সিলিন্ডার পাওয়ার 25 দিন পর এবং গ্রামাঞ্চলে 45 দিন পর রিফিল সিলিন্ডারের জন্য বুকিং করা যায় ৷ নির্ধারিত সময়ের আগে অনলাইনে গ্যাস বুক করলেও তা গৃহীত হবে না ৷ মন্ত্রকের উচ্চাধিকারিক আশ্বস্ত করেছেন, সাধারণ মানুষ অনলাইনে হোয়াটসঅ্যাপ, এসএমএস, অ্যাপের মাধ্যমে সিলিন্ডার বুক করুন ৷
🔹The Government is making every effort to ensure that domestic consumers do not face any inconvenience. Domestic consumers have been given priority and supply of domestic LPG cylinders is being maintained accordingly— PIB India (@PIB_India) March 14, 2026
তিনি বলেন, "গ্রাহকরা ডিজিটাল বুকিং করুন ৷ আইভিআরএস, এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ, তৈল বিপণনকারী কোম্পানিগুলি মোবাইলে যে সমস্ত অ্যাপ দিয়েছে ৷ আমাদের ওএমসিগুলি আগেও আপনার দরজায় সিলিন্ডার দিয়ে এসেছে ৷ আবারও দেবে ৷ তাই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷"
বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাসের সরবরাহ নিয়ে যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেন, "গত 10 বছরে এলপিজি সিলিন্ডারের গ্রাহক সংখ্যা 14 কোটি থেকে 33 কোটিতে পৌঁছেছে ৷ আর আমাদের চাহিদার 60 শতাংশ আমরা উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে আমদানি করি ৷ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারত সরকার সাধারণ মানুষের হেঁশেলের এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে ৷"
Crude supply remains stable, with refineries operating at full capacity and no shortage of petrol and diesel. Domestic production is meeting demand, and commercial consumers are being encouraged to shift from LPG to PNG, with GAIL engaging City Gas Distribution operators to… pic.twitter.com/HHgRil0EwB— PIB India (@PIB_India) March 14, 2026
তাঁর কথায়, "এই অবস্থায় আমরা উপসাগরীয় অঞ্চলের বাইরে অন্য কোথাও থেকেও এলপিজি আমদানি করতে পারি ৷ দেশের মধ্যে এলপিজি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিমধ্যে জোর দেওয়া হয়েছে এবং 31 শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে ৷ আরও বৃদ্ধি হবে বলে আশা করছি ৷ এবার রাজ্যগুলিকে এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছে ৷ তারা অগ্রাধিকার অনুযায়ী বাণিজ্যিক এলিপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করবে ৷ 27টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সেই পথে হেঁটে সরবরাহ শুরু করেছে ৷ এছাড়া এলপিজি ব্যবহাকারীরা- গৃহস্থ ও বাণিজ্যিক - দু'তরফই এই সময় পিএনজি সরবরাহের দিকে ঝুঁকতে পারেন ৷ আমাদের দেশের এরকম 60 লক্ষ উপভোক্তা আছেন, যাঁদের কাছাকাছি 'পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস' (পিএনজি) গ্যাসের কানেকশন নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে ৷"
জাহাজ মন্ত্রকের তরফে বিশেষ সচিব রাজেশ কুমার শর্মা বলেন, "24টির মধ্যে দু'টি জাহাজ ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ৷ উপসাগরীয় এলাকায় এখনও 22টি জাহাজ আটকে রয়েছে ৷ তাতে 611 জন ভারতীয় নাবিক আছেন ৷ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে মন্ত্রক ৷" এছাড়া উপসাগরীয় অঞ্চলে এখনও যে 22টি জাহাজ আটকে রয়েছে, তার মধ্যে ছ'টি জাহাজ এলপিজি পরিবহণ করছে ৷ বাকি একটি এলএনজি ট্যাঙ্কার ও একটি রাসায়নিক পদার্থ, 4টি পরিশোধিত তেলের এবং 3টি কন্টেনার জাহাজ ৷