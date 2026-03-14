'প্যানিক বুকিং' নয়, এলপিজি নিয়ে দু'টি জাহাজ আসছে ভারতে

এই পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু দেশে জ্বালানির অভাব হয়নি, আশ্বস্ত করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷

এলপিজি গ্যাসের লাইন (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : March 14, 2026 at 5:47 PM IST

নয়াদিল্লি, 14 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের আবহে দেশে জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু এতে আতঙ্কিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি ৷ শনিবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একথা জানিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, দেশে এলপিজি, পেট্রল, ডিজেল এবং সারের অভাব নেই ৷

ভারতের অভ্যন্তরে চাহিদা পূরণে দেশের মধ্যে এলপিজি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ 'ড্রাই আউট' অর্থাৎ জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা এখনও তৈরি হয়নি, বলে জানান পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা ৷ এছাড়া প্রয়োজনে অন্য কোনও দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করে সমস্যা মেটানোর কথাও ভাবছে কেন্দ্র ৷

জাহাজ ও বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন ভোররাতে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতের দিকে রওনা দিয়েছে এলপিজি-বাহী দু'টি জাহাজ- শিবালিক ও নন্দাদেবী ৷ এই দু'টি জাহাজের প্রতিটিতে 46 হাজারেরও বেশি মেট্রিক টন এলপিজি রয়েছে ৷ সব মিলিয়ে 92 হাজার 700 মেট্রিক টন এলপিজি দেশে আসছে ৷ আগামী 16-17 মার্চ অর্থাৎ সোম-মঙ্গলে দু'টি জাহাজ গুজরাতের মুন্দ্রা ও কান্ডলা বন্দরে ভিড়বে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

এই বৈঠকে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জোর দিয়ে জানান, গ্যাস বুকিং করতে ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানোর কোনও প্রয়োজন নেই ৷ শহুরে এলাকায় একটি সিলিন্ডার পাওয়ার 25 দিন পর এবং গ্রামাঞ্চলে 45 দিন পর রিফিল সিলিন্ডারের জন্য বুকিং করা যায় ৷ নির্ধারিত সময়ের আগে অনলাইনে গ্যাস বুক করলেও তা গৃহীত হবে না ৷ মন্ত্রকের উচ্চাধিকারিক আশ্বস্ত করেছেন, সাধারণ মানুষ অনলাইনে হোয়াটসঅ্যাপ, এসএমএস, অ্যাপের মাধ্যমে সিলিন্ডার বুক করুন ৷

তিনি বলেন, "গ্রাহকরা ডিজিটাল বুকিং করুন ৷ আইভিআরএস, এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ, তৈল বিপণনকারী কোম্পানিগুলি মোবাইলে যে সমস্ত অ্যাপ দিয়েছে ৷ আমাদের ওএমসিগুলি আগেও আপনার দরজায় সিলিন্ডার দিয়ে এসেছে ৷ আবারও দেবে ৷ তাই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷"

বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাসের সরবরাহ নিয়ে যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেন, "গত 10 বছরে এলপিজি সিলিন্ডারের গ্রাহক সংখ্যা 14 কোটি থেকে 33 কোটিতে পৌঁছেছে ৷ আর আমাদের চাহিদার 60 শতাংশ আমরা উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে আমদানি করি ৷ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারত সরকার সাধারণ মানুষের হেঁশেলের এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে ৷"

তাঁর কথায়, "এই অবস্থায় আমরা উপসাগরীয় অঞ্চলের বাইরে অন্য কোথাও থেকেও এলপিজি আমদানি করতে পারি ৷ দেশের মধ্যে এলপিজি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিমধ্যে জোর দেওয়া হয়েছে এবং 31 শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে ৷ আরও বৃদ্ধি হবে বলে আশা করছি ৷ এবার রাজ্যগুলিকে এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছে ৷ তারা অগ্রাধিকার অনুযায়ী বাণিজ্যিক এলিপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করবে ৷ 27টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সেই পথে হেঁটে সরবরাহ শুরু করেছে ৷ এছাড়া এলপিজি ব্যবহাকারীরা- গৃহস্থ ও বাণিজ্যিক - দু'তরফই এই সময় পিএনজি সরবরাহের দিকে ঝুঁকতে পারেন ৷ আমাদের দেশের এরকম 60 লক্ষ উপভোক্তা আছেন, যাঁদের কাছাকাছি 'পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস' (পিএনজি) গ্যাসের কানেকশন নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে ৷"

জাহাজ মন্ত্রকের তরফে বিশেষ সচিব রাজেশ কুমার শর্মা বলেন, "24টির মধ্যে দু'টি জাহাজ ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ৷ উপসাগরীয় এলাকায় এখনও 22টি জাহাজ আটকে রয়েছে ৷ তাতে 611 জন ভারতীয় নাবিক আছেন ৷ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে মন্ত্রক ৷" এছাড়া উপসাগরীয় অঞ্চলে এখনও যে 22টি জাহাজ আটকে রয়েছে, তার মধ্যে ছ'টি জাহাজ এলপিজি পরিবহণ করছে ৷ বাকি একটি এলএনজি ট্যাঙ্কার ও একটি রাসায়নিক পদার্থ, 4টি পরিশোধিত তেলের এবং 3টি কন্টেনার জাহাজ ৷

