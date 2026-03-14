লাদাখে শান্তি বজায় রাখতে সোনম ওয়াংচুককে মুক্তির সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

লাদাখে শান্তি বজায় রাখতে সোনম ওয়াংচুককে মুক্তির সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের
লাদাখকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিতে দেওয়া হোক- এই দাবিতে অনশন করছিলেন সোনম ওয়াচুক ৷ এলাকায় অশান্তির ঘটনায় তাঁকেই দায়ী করে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
Published : March 14, 2026 at 1:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 মার্চ: কারাগার থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন লাদাখের সমাজকর্মী তথা পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক ৷ প্রায় ছ'মাস ধরে তিনি বন্দি রয়েছেন ৷ শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁর আটক প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করে ৷ এলাকায় শান্তি ফেরাতে এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে মন্ত্রক ৷
গত সেপ্টেম্বরে ওয়াংচুকের এই গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি আংমো ৷ চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার এই শুনানিতে আগামী 17 মার্চ পর্যন্ত মামলাটি মুলতুবি রাখে দেশের শীর্ষ আদালত ৷ এর মধ্যে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের কথা জানাল ৷
The government remains committed to fostering an environment of peace, stability, and mutual trust in Ladakh to facilitate constructive and meaningful dialogue with all stakeholders.— PIB - Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) March 14, 2026
In furtherance of this objective, and after due consideration, the Government/MHA decides to…
2019 সালের 5 অগস্ট সংসদের দুই কক্ষে আইন পাশ করে জম্মু ও কাশ্মীরের পাশাপাশি লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ পরে সরকারের তরফে দাবি করা হয়, রাজ্য়ের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে ৷ কিন্তু পাঁচ বছরের বেশি সময় কেটে গেলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি ৷
এই অবস্থায় গত বছরের সেপ্টেম্বরে লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নামেন পরিবেশকর্মী সোনাম ওয়াংচুক এবং এলাকার মানুষ ৷ গত 10 সেপ্টেম্ব থেকে তিনি 35 দিনের দীর্ঘ অনশন শুরু করেন তিনি ৷ কিন্তু অশান্তির আবহে 15তম দিনে অনশন প্রত্যাহার করে নেন ৷ সবাইকে শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেন ৷ কিন্তু, সেদিনই এই অশান্তির জন্য তাঁকে দায়ী করে বিবৃতি জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷
এদিকে লেহ-তে অশান্তির ঘটনায় চার জনের মৃ্ত্যু হয় ৷ 45 জনেরও বেশি মানুষ আহত হন ৷ তাঁদের মধ্যে 22 জন পুলিশকর্মী ৷ এরপর 26 সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ পরে জাতীয় সুরক্ষা আইনে তাঁকে আটক করে রাজস্থানের যোধপুর সংশোধনাগারে পাঠানো হয় ৷ তাঁর এই আটককে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন স্ত্রী গীতাঞ্জলি ৷
এদিন ওয়াংকচুকে ছেড়ে দেওয়া বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, শান্তিপূর্ণ লেহ-তে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় 2025 সালের 26 সেপ্টেম্বর সোনম ওয়াংচুককে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (এনএসএ)-এর আওতায় আটক করা হয়েছিল ৷ এই নির্দেশ জারি করেছিলেন লেহ-র জেলাশাসক ৷ জনপরিসরে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷ এই আইনে নির্ধারিত আটকের সময়ের অর্ধেক ইতিমধ্যে কাটিয়ে ফেলেছেন সোনম ওয়াংচুক ৷
সরকার লাদাখে শান্তি, স্থিরতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ বজায় রাখতে অঙ্গীকারবন্ধ ৷ যাতে, অংশীদারি সংস্থাগুলি গঠনমূলক ও অর্থপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেয় ৷ এই লক্ষ্য পূরণে সোনম ওয়াংচুকের আটকের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখেছে মন্ত্রক এবং তাঁর আটক প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এনএসএ-র আওতায় অবিলম্বে তা কার্যকর করা হবে ৷
বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, লাদাখের সুরক্ষার্থে সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার ৷ উচ্চস্তরীয় কমিটি এবং অন্যান্য মঞ্চের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে এলাকার সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করছে সরকার ৷