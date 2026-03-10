আইন বলে সর্বোচ্চ মাত্রায় এলপিজি উৎপাদন-সরবরাহ নিশ্চিত করল কেন্দ্রীয় সরকার

আইন বলে সর্বোচ্চ মাত্রায় এলপিজি উৎপাদন-সরবরাহ নিশ্চিত করল কেন্দ্রীয় সরকার
পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে দেশে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷ এই অবস্থায় বিশেষ আইন জারি করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷
Published : March 10, 2026 at 4:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির আঁচ এখনও গনগনে ! এই পরিস্থিতিতে গৃহস্থের রান্নাঘরে এলপিজি সিলিন্ডারের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট (ইসি অ্যাক্ট) জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ মঙ্গলবার বলবৎ হওয়া এই আইনে দেশের তৈল শোধনাগার এবং পেট্রোকেমিক্যাল ইউনিটগুলিকে সর্বোচ্চ পরিমাণে এলপিজি উৎপাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি হাইড্রোকার্বনের সব স্ট্রিম থেকে শুধু এলপিজি উৎপাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এর সঙ্গে অগ্রাধিকার ক্রম সংশোধন করা হয়েছে ৷
ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন একটি যৌথ বিবৃতিতে এলপিজি'র উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে ৷ এর আগে গত 6 মার্চ 'এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট অফ 1995' (ESMA) জারি করেছিল সরকার ৷ গত 27 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ইজরায়েল-আমেরিকা বনাম ইরান সংঘর্ষ এখনও চলছে ৷ এই আবহে বিশ্বজুড়ে তেলের দাম বৃদ্ধি ও জ্বালানি সংকটের আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার এর আগে এলপিজি গ্যাসের উৎপাদন নিশ্চিত করতে এসমা জারি করেছিল ৷ পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক অনুযায়ী, ইসি অ্যাক্ট লাগু করে দেশজুড়ে গৃহস্থের হেঁশেলে এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ নিশ্চিত করা হল ৷ দেশে রান্নার এলপিজি গ্যাসের জোগান এবং গাড়ির জন্য সিএনজি গ্যাসের জোগান 100 শতাংশ নিশ্চিত হবে ৷ বিশেষত চা-শিল্প, উৎপাদনকারী সংস্থা এবং শিল্পায়নে প্রাকৃতিক গ্যাসের 80 শতাংশ গড় সরবরাহ বজায় থাকবে ৷
কর 9 মার্চ গেজেট নোটিফকেশনের মাধ্যমে এই আইন বলবৎ করা হয়েছে ৷ নোটিশ অনুযায়ী, দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের অগ্রাধিকার ক্রম সংশোধন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এলপিজি উৎপাদনের পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সিএনজি এবং পাইপে রান্নার গ্যাস সরবরাহকে ৷
সংশোধিত বরাদ্দের আওতায়, অন্যান্য খাতে গ্যাস সরবরাহের আগে প্রথমে এই ক্ষেত্রগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা হবে ৷ ফার্টিলাইজার সেক্টর অর্থাৎ সার উৎপাদনের ক্ষেত্র অগ্রাধিকার ক্রমের দ্বিতীয় স্থানে ৷ গত ছ'মাসে এই সেক্টরের চাহিদার কমপক্ষে 70 শতাংশ পূরণ করা হয়েছে ৷
তৃতীয় স্থানে রয়েছে চা শিল্প, উৎপাদনকারী এবং অন্যান্য শিল্প গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ ৷ এই ক্ষেত্রগুলিতে গত ছ'মাসে গড় গ্যাসের ব্যবহারের 80 শতাংশ বজায় রাখা হবে ৷ কিন্তু সবটাই নির্ভর করছে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাপ্যতার উপর । শহরের যে সব গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরগুলি (সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন, সিজিডি) শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ করে থাকে, তাদের প্রয়োজনকে চতুর্থ স্থানে রাখা হয়েছে ৷
ভারতে দৈনিক 191 মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড কিউবিক-মিটার ব্যবহৃত হয় ৷ দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত গ্যাস এই প্রয়োজনের অর্ধেক পূরণ করে ৷ ইসি অ্যাক্ট লাগুর ফলে পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিট এবং উচ্চমূল্যের গ্যাস গ্রাহকদের সরবরাহ কমিয়ে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে পাঠানো হবে ৷
গত 27 ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথ হামলা চালায় ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ এই সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যে ৷ ইরান গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ৷ সঙ্কীর্ণ এই জলপথ দিয়ে বিশ্বের 20 শতাংশ জ্বালানি সরবরাহ হয় ৷ সেখানে আটকে রয়েছে বহু দেশের তেলের ট্যাঙ্কার ৷ এদিকে সৌদি আরব, আরব আমির শাহির মতো তেল-গ্যাস উৎপাদনকারী দেশগুলিতে তেল-গ্যাস উদ্বৃত্ত হয়ে যাওয়ায় তারা উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে ৷ ফলে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি ও সঙ্কটের একটা আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
ভারতের গ্যাস, এলএনজি, এলপিজি জ্বালানি আমদানির সিংহ-ভাগ হয় এই প্রণালী দিয়ে ৷ গত কয়েকদিন ধরে তেলের ট্যাঙ্কারগুলি সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ এই অবস্থায় দেশের মধ্যে উৎপাদিত তেল-গ্যাস দিয়ে গৃহস্থের রান্নার গ্যাসের চাহিদা এবং যানবাহন পরিবহণের প্রয়োজন পূরণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ৷ এদিকে দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানি সঙ্কট নিয়ে আশঙ্কা ছড়িয়েছে ৷ কয়েকটি রাজ্যে রেস্তারাঁগুলি তাদের পরিষেবা বন্ধ করেছে ৷ রেস্তোরাঁ সংগঠনগুলি ইতিমধ্যে তাদের পরিষেবা বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ৷ এই আবহে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক সোশাল মিডিয়ায় এলপিজির সরবরাহ নিশ্চিত করা নিয়ে পোস্ট করেছে ৷