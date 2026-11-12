মহিলাদের 33% সংরক্ষণ কার্যকর করতে ফের সংসদে বিশেষ অধিবেশন ! 15-18 ভোটে জয়ের দাবি

মহিলাদের 33% সংরক্ষণ কার্যকর করতে ফের সংসদে বিশেষ অধিবেশন ! 15-18 ভোটে জয়ের দাবি
Special Parliament Session: গত এপ্রিল মাসে বাজেট অধিবেশনের বিশেষ পর্বে সংবিধান সংশোধনী বিল এনেছিল কেন্দ্র। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সেটি পাশ করানো সম্ভব হয়নি।
Published : November 12, 2026 at 8:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 নভেম্বর: মহিলাদের জন্য সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করতে ফের বিশেষ অধিবেশন ডাকতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার । এই লক্ষ্যে নতুন করে সংবিধান সংশোধনী বিল আনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ।
সূত্রের খবর, আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন (Delimitation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের পথ প্রশস্ত করতে চায় নরেন্দ্র মোদি সরকার । আগেরবার লোকসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় বিলটি আটকে গিয়েছিল । তবে এবার বিল পাশ করানোর বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী কেন্দ্র । সরকারের অন্দরের দাবি, প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুলনায় 15 থেকে 18টি ভোট বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । যদিও প্রস্তাবিত বিশেষ অধিবেশনের দিনক্ষণ, মেয়াদ এবং আলোচ্যসূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি ।
লোকসভায় আসন বাড়িয়ে 850 করার পরিকল্পনা
কেন্দ্রের প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল লোকসভার আসনসংখ্যা বৃদ্ধি । বর্তমানে লোকসভার সর্বোচ্চ আসনসংখ্যা 543 । নতুন প্রস্তাবে তা বাড়িয়ে সর্বাধিক 850 করার পরিকল্পনা রয়েছে । ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করা হবে । সেই সঙ্গে প্রতিটি রাজ্যে লোকসভার আসনসংখ্যা প্রায় 50 শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাবও রয়েছে ।
কেন্দ্রের লক্ষ্য, 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকর করা । একই ব্যবস্থা রাজ্য বিধানসভাগুলিতেও চালু করতে চায় সরকার ।
সরকারি সূত্রের দাবি, নতুন খসড়ায় 1971 সালের জনগণনার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মধ্যে বিদ্যমান আসনবণ্টনের অনুপাত বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে । অর্থাৎ লোকসভার সামগ্রিক আসনসংখ্যা বাড়লেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত যাতে বড় ধরনের পরিবর্তনের মুখে না পড়ে, সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে ।
আগেরবার কেন আটকে গিয়েছিল বিল ?
চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বাজেট অধিবেশনের বিশেষ পর্বে একই উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনী বিল এনেছিল কেন্দ্র । কিন্তু লোকসভায় প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সেটি পাশ করানো সম্ভব হয়নি।
17 এপ্রিল ভোটাভুটিতে বিলের পক্ষে 298 জন সাংসদ ভোট দিয়েছিলেন। বিপক্ষে ভোট পড়েছিল 230টি। মোট 528 জন সাংসদ ভোটাভুটিতে অংশ নিয়েছিলেন। ফলে সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি সরকার । এই পরাজয় ছিল 2014 সালে নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনী বিলের ক্ষেত্রে বড় রাজনৈতিক ধাক্কা ।
বিলটি আটকে যাওয়ার পর ডিলিমিটেশন বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির আইন সংশোধন সংক্রান্ত অন্য দুটি প্রস্তাব নিয়েও আর এগোয়নি সরকার । কারণ, তিনটি বিলই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল।
এবার 361 ভোটের অঙ্ক নিয়ে প্রস্তুতি
সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করাতে সাধারণ বিলের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয় । সংবিধানের 368 নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদের প্রতিটি কক্ষে মোট সদস্যসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন ।
লোকসভার মোট 543 সদস্য উপস্থিত থেকে ভোট দিলে দুই-তৃতীয়াংশের অঙ্ক দাঁড়ায় 362 । তবে বাস্তবে ভোটাভুটির সময় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের সংখ্যার উপর প্রয়োজনীয় ভোটের হিসাব নির্ভর করবে । এপ্রিলের ভোটাভুটিতে 528 জন অংশ নেওয়ায় প্রয়োজনীয় সংখ্যা ছিল 352 ।
সরকারি সূত্রের দাবি, এবার প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুলনায় 15 থেকে 18টি ভোট বেশি পাওয়ার মতো সমর্থন রয়েছে তাদের । যদিও কোন কোন বিরোধী দলের সাংসদ বিলের পক্ষে ভোট দিতে পারেন, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি ।
91 দিন ধরে বর্ষাকালীন অধিবেশন!
এবারের বিশেষ অধিবেশন ঘিরে সংসদীয় প্রক্রিয়াতেও তৈরি হয়েছে নতুন পরিস্থিতি । বর্ষাকালীন অধিবেশনের দুই কক্ষের কাজকর্ম মুলতুবি হওয়ার পর 91 দিন পেরিয়ে গেলেও অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত করা হয়নি । সংসদের দুই কক্ষ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে অধিবেশন সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তির অপেক্ষায় রয়েছে । এই পরিস্থিতি সংসদীয় ইতিহাসে নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে ।
এক প্রবীণ সরকারি আধিকারিকের বক্তব্য, বর্ষাকালীন অধিবেশন এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ না হওয়ায় বিশেষ অধিবেশন আয়োজনের পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে । নতুন করে অধিবেশন আহ্বান না করেই বর্তমান অধিবেশনের ধারাবাহিকতায় বিশেষ বৈঠক আয়োজনের বিকল্প নিয়ে আলোচনা চলছে । বিষয়টি সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে বিবেচনাধীন । দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে ।
তবে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি । সূত্রের খবর, রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব পাঠানো এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে সংবিধান সংশোধন কেন জরুরি ?
2023 সালে সংসদে পাশ হয়েছিল 106তম সংবিধান সংশোধনী আইন, যা 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' নামে পরিচিত । এই আইনের মাধ্যমে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । এজন্য সংবিধানে 330A, 332A এবং 334A-সহ একাধিক নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয় ।
কিন্তু, আইন পাশ হলেও এখনও তা কার্যকর হয়নি । কারণ, 2023 সালের আইনে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার আগে নতুন জনগণনা এবং তার পর ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার শর্ত রাখা হয়েছে ।
সংবিধানের 81 ও 82 নম্বর অনুচ্ছেদে লোকসভার আসনবণ্টন এবং নির্বাচনী কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের কাঠামো নির্ধারিত রয়েছে । একইভাবে রাজ্য বিধানসভার ক্ষেত্রে 170 নম্বর অনুচ্ছেদ গুরুত্বপূর্ণ । ফলে লোকসভা ও বিধানসভার আসনসংখ্যা এবং গঠন পরিবর্তন করতে হলে সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন । নতুন প্রস্তাবের মাধ্যমে সেই সাংবিধানিক বাধা অতিক্রম করে 2029 সালের নির্বাচনের আগেই মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে চাইছে কেন্দ্র ।
বিরোধীদের সঙ্গে ঐকমত্যই বড় চ্যালেঞ্জ
মহিলা সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিস্তর বিরোধিতা না থাকলেও তার সঙ্গে ডিলিমিটেশনকে যুক্ত করা নিয়েই আগেরবার তীব্র সংঘাত তৈরি হয়েছিল । বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ ছিল, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন পুনর্বিন্যাস হলে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । অন্যদিকে, কেন্দ্রের বক্তব্য, লোকসভার আসনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাজ্যগুলির মধ্যে অনুপাত বজায় রাখার মাধ্যমে এই উদ্বেগ দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে ।
এবার নতুন খসড়ায় 1971 সালের জনগণনার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মধ্যে বিদ্যমান আসনবণ্টনের অনুপাত বজায় রাখার প্রস্তাব রেখে বিরোধীদের আপত্তি কমানোর চেষ্টা করছে সরকার ।
সব মিলিয়ে, মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন করে সংসদীয় লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে মোদি সরকার । কিন্তু শুধু সংখ্যার অঙ্কে নয়, ডিলিমিটেশন নিয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি করাও এবার কেন্দ্রের কাছে বড় পরীক্ষা । 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর হবে কি না, অনেকটাই নির্ভর করছে এই নতুন উদ্যোগের সাফল্যের উপর ।