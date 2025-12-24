ইন্ডিগো নির্ভরতা কমাতে উদ্য়োগ ! নয়া তিনটি উড়ান সংস্থা পাচ্ছে দেশ

ইন্ডিগো নির্ভরতা কমাতে উদ্য়োগ ! নয়া তিনটি উড়ান সংস্থা পাচ্ছে দেশ
সমারকি বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনটি নতুন সংস্থাকে অনুমোদন দিয়েছে তাঁর মন্ত্রক ৷ তার মধ্য একটি 2026 সাল থেকেইন পরিষেবা শুরু করবে ৷
Published : December 24, 2025 at 10:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 অগস্ট: ইন্ডিগো বিভ্রাট থেকে সবে মুক্তি পেয়েছে দেশ ৷ এরইমধ্যে তিনটি নতুন উড়ান সংস্থার যাত্রা শুরুর পথ সুগম হল ৷ দুটি নতুন সংস্থা আল হিন্দ এয়ার এবং ফ্লাইএক্সপ্রেসকে অনুমোদন দেওয়ার কথা জানালেন অসমারকি বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নাইড়ু ৷ আগেই ছাড়ত্র পেয়েছে শঙ্খ এয়ার ৷ 2026 সালের কোনও একটি সময়ের মধ্যেই এই সংস্থা পরিষবা শুরু করতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷
বুধবার সন্ধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে মন্ত্রী লেখেন, "গত এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটি উড়ান সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমার খুবই ভালো লেগেছে ৷ শঙ্খ এয়ার আগেই মন্ত্রকের অনুমোদন পেয়ে গিয়েছে ৷ এ সপ্তাহে অনুমোদন পেয়েছে আল হিন্দ এয়ার এবং ফ্লাইএক্সপ্রেস ৷" আল হিন্দ মূলত দক্ষিণ ভারতে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে চায় ৷ এই সংস্থার নেপথ্যে আছে কেরলের সংস্থা আলহিন্দ গ্রুপ ৷ ফ্লাইএক্সপ্রেসও নিজেদের প্রস্তুতি সেরে রেখেছে ৷ তাদের ওয়েবসাইটও জানান দিচ্ছে পরিষেবা শুরু হতে চলেছে ৷
এই তিনটি সংস্থার পরিষেবা শুরু হয়ে গেলে তা ইন্ডিগোর জন্য যে নয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ এখন দেশের মধ্যে বিমান পরিবহণের বাজারের 65 শতাংশের দখল আছে ইন্ডিগোর হাতে ৷ এয়ার ইন্ডিয়ার নিয়ন্ত্রণে আছে 27 শতাংশ বাজার ৷ বাকিটা স্পাইস জেট থেকে শুরু করে আকসার হাতে আছে ৷
সম্প্রতি পাইলটদের বিশ্রামের সময় সংক্রান্ত একটি নয়া নির্দেশিকা জারি করে ডিজিসিএ ৷ সেই মতো পাইলট এবং অন্য কর্মীদের ছুটির ব্যবস্থা করতে গিয়ে প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হয় ইন্ডিগো ৷ প্রায় চার হাজার বিমান বাতিল করতে হয় তাদের ৷ দিল্লি থেকে শুরু করে কলকাতা ও মুম্বই-সর্বত্র প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম কর্মী নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল তারা ৷ তার জেরে হাজার হাজার বিমান বাতিলের পাশাপাশি বহু বিমান সময়ের চেয়ে অনেকটা দেরিতে চলাচল করেছে ৷ সবমিলিয়ে যাত্রীদের 827 কোটি টাকা ফিরিয়ে দিতে হয়েছে ইন্ডিগোকে ৷
ধারাবাহিক বিমান বিপর্যয় ঘটনায় একাধিক পদক্ষেপ করেছে ডিজিসিএ ৷ প্রাথমিকভাবে পাইলটদের বিশ্রাম নেওয়া সংক্রান্ত নিয়মে বদল আনা হয় ৷ পরে ইন্ডিগোর চার কর্তাকে বরখাস্ত করে অসামরিক বিমান পরিবহণের নিয়ামক সংস্থা ৷ ইন্ডিগো বিপর্যয়ের দায় কার, তার তদন্তে ইতিমধ্যেই চার সদস্যের কমিটি গঠন করেছে ডিজিসিএ (DGCA) ৷ এই বিপর্যয়ে কঠোর পদক্ষেপের কথা আগেই জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নায়ড়ু ৷
তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবার দায়িত্বে থাকা চার কর্তার (ফ্লাইট অপারেশন ইনস্পেক্টর) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল ডিজিসিএ ৷ সূত্রের খবর, দেশজুড়ে বিমান বিপর্যয়ের পর ইন্ডিগোর চার কর্তাকে সাসপেন্ড করেছে ডিজিসিএ ৷ তবে এই চার কর্তার বরখাস্তের কোনও কারণ দেখানো হয়নি ডিজিসিএ-এর তরফে ৷ এবার নতুন তিনটি উডান সংস্থা পেতে চলেছে দেশ ৷