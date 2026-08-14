কোথা থেকে নিয়েছিলেন করোনার টিকা ? জনগণনা নিয়ে 40টি প্রশ্নের নয়া বিজ্ঞপ্তি

কোথা থেকে নিয়েছিলেন করোনার টিকা ? জনগণনা নিয়ে 40টি প্রশ্নের নয়া বিজ্ঞপ্তি
দেশে জনগণনা শুরু হয়েছে ৷ আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে লাদাখ, জম্মু-কাশ্মীরের মতো অঞ্চলগুলিতে জনগণনার কাজ শুরু হবে ৷ বিজ্ঞপ্তি জারি মোদি সরকারের ৷
By PTI
Published : August 14, 2026 at 2:46 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: দেশের কোন জায়গা থেকে কোভিডের টিকা নেওয়া হয়েছে ? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তফশিলি জাতি নাকি উপজাতির সদস্য ? এবার এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে নাগরিকদের ৷ দেশজুড়ে জনগণনার মধ্যে শুক্রবার 40টি প্রশ্ন সম্বলিত দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কেন্দ্র ৷ দেশের রেজিস্ট্রার জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণের আদেশে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে ৷
গেজেট নোটিফিকেশন বলছে, আগামী 1-30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাদাখ, জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের কয়েকটি অঞ্চলে জনগণনার তথ্য সংগ্রহের (পপুলেশন এনুমারেশন) কাজ হবে ৷ শীত পড়তে শুরু করবে এই অঞ্চলগুলি ধীরে ধীরে বরফের চাদরে ঢাকা পড়বে । তখন তথ্য সংগ্রহ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে । এমতাবস্থায় দেশের অন্য অংশের আগে এই এলাকাগুলিতে জনগণনার তথ্য় সংগ্রহের কাজ হচ্ছে ।
এই সমস্ত এলাকার জন্য 40টি প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ স্থানীয়রা 17 অগস্ট থেকে 31 অগস্ট পর্যন্ত সেলফ এনুমারেশন অর্থাৎ অনলাইনে সেনসাস-এর ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেই নিজের তথ্যগুলি আপলোড করার সুযোগ পাচ্ছেন ৷ এরপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হবে ৷
দেশের বাকি অংশে পপুলেশন এনুমারেশনের কাজ শুরু হবে আগামী বছর ৷ 2027 সালের জনগণনায় প্রথমবার নাগরিকদের থেকে জাতিসংক্রান্ত তথ্য় সংগ্রহ করা হচ্ছে । তবে জাতির তথ্য সম্বলিত তালিকা সম্ভবত থাকবে না। মানে পূর্বনির্ধারিত কোনও তালিকা থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ নাগরিকদের কাছে থাকছে না । পাশাপাশি জাতিগণনায় যে তথ্য পাওয়া যাবে, তা রেকর্ড করা হবে । গত বছরের 30 এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে জনগণনা করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷
ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের নোটিশে বলা হয়েছে, নাগরিকদের জানাতে হবে তাঁরা বিবাহিত কি না । কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, স্বামী বা স্ত্রীর নাম, নাগরিকত্ব, ধর্ম, তফশিলি জাতি (এসসি) নাকি উপজাতি (এসটি), বাবা-মায়ের বিস্তারিত বিবরণ, বিশেষভাবে সক্ষম কি না, মাতৃভাষা এবং অন্য কোনও ভাষা জানা আছে কি না, সাক্ষর নাকি নিরক্ষর, ডিজিটাল মাধ্যম জানা আছে কি না- এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ৷ 140 কোটি জনসংখ্যার গণনার পুরো প্রক্রিয়াটিই হবে ডিজিটাল মাধ্যমে ৷
এদিকে জাতি গণনা হলেও কোনও তালিকা তৈরি করা হচ্ছে না ৷ এই ইস্যুতে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে আক্রমণ করেছে কংগ্রেস ৷ দলের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "আশা করা হয়েছিল, বিহার ও তেলেঙ্গানার জাতি-ভিত্তিক সমীক্ষার মতোই এখানেও রাজ্য-ভিত্তিক একটি পূর্ব-প্রস্তুত তালিকা ব্যবহার করে জাতি সংক্রান্ত প্রশ্নটি করা হবে এবং উত্তরদাতার তথ্য কেবল যথাযথভাবে চিহ্নিত (টিক) করে দিতে হবে ৷ দুর্ভাগ্যবশত তা করা হয়নি । এমন সিদ্ধান্তে পুরো প্রক্রিয়াটির লক্ষ্য নিয়েই গুরুতর সন্দেহের সৃষ্টি হয় ৷"
জাতি গণনার প্রশ্নে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে 2025 সালের 6 মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন ৷ তিনি চিঠিতে যে মৌলিক প্রশ্নগুলি নিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেগুলি উপেক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জয়রাম রমেশ ৷ তাঁর আরও অভিযোগ, সেনসাস পরিচালনা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনার দাবিও জানানো হয়েছিল । সেটা করারও প্রয়োজন মনে করেনি কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৷