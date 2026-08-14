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কোথা থেকে নিয়েছিলেন করোনার টিকা ? জনগণনা নিয়ে 40টি প্রশ্নের নয়া বিজ্ঞপ্তি

দেশে জনগণনা শুরু হয়েছে ৷ আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে লাদাখ, জম্মু-কাশ্মীরের মতো অঞ্চলগুলিতে জনগণনার কাজ শুরু হবে ৷ বিজ্ঞপ্তি জারি মোদি সরকারের ৷

Census 2027
দেশজুড়ে চলছে জনগণনা (প্রতীকী ছবি)
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By PTI

Published : August 14, 2026 at 2:46 PM IST

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নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: দেশের কোন জায়গা থেকে কোভিডের টিকা নেওয়া হয়েছে ? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তফশিলি জাতি নাকি উপজাতির সদস্য ? এবার এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে নাগরিকদের ৷ দেশজুড়ে জনগণনার মধ্যে শুক্রবার 40টি প্রশ্ন সম্বলিত দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কেন্দ্র ৷ দেশের রেজিস্ট্রার জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণের আদেশে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে ৷

গেজেট নোটিফিকেশন বলছে, আগামী 1-30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাদাখ, জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের কয়েকটি অঞ্চলে জনগণনার তথ্য সংগ্রহের (পপুলেশন এনুমারেশন) কাজ হবে ৷ শীত পড়তে শুরু করবে এই অঞ্চলগুলি ধীরে ধীরে বরফের চাদরে ঢাকা পড়বে । তখন তথ্য সংগ্রহ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে । এমতাবস্থায় দেশের অন্য অংশের আগে এই এলাকাগুলিতে জনগণনার তথ্য় সংগ্রহের কাজ হচ্ছে ।

Census 2027 India
জনগণনায় 40টি প্রশ্নের পোস্ট (ছবি: Census India 2027 এক্স হ্যান্ডেল থেকে গৃহীত)

এই সমস্ত এলাকার জন্য 40টি প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ স্থানীয়রা 17 অগস্ট থেকে 31 অগস্ট পর্যন্ত সেলফ এনুমারেশন অর্থাৎ অনলাইনে সেনসাস-এর ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেই নিজের তথ্যগুলি আপলোড করার সুযোগ পাচ্ছেন ৷ এরপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হবে ৷

40 Questions to ask in Population Enumeration
কেন্দ্রীয় সরকারের 40টি প্রশ্নের তালিকা (ছবি: Census India 2027 এক্স হ্যান্ডেল থেকে গৃহীত)

দেশের বাকি অংশে পপুলেশন এনুমারেশনের কাজ শুরু হবে আগামী বছর ৷ 2027 সালের জনগণনায় প্রথমবার নাগরিকদের থেকে জাতিসংক্রান্ত তথ্য় সংগ্রহ করা হচ্ছে । তবে জাতির তথ্য সম্বলিত তালিকা সম্ভবত থাকবে না। মানে পূর্বনির্ধারিত কোনও তালিকা থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ নাগরিকদের কাছে থাকছে না । পাশাপাশি জাতিগণনায় যে তথ্য পাওয়া যাবে, তা রেকর্ড করা হবে । গত বছরের 30 এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে জনগণনা করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷

40 Questions to ask in Population Enumeration
কেন্দ্রীয় সরকারের 40টি প্রশ্নের তালিকা (ছবি: Census India 2027 এক্স হ্যান্ডেল থেকে গৃহীত)

ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের নোটিশে বলা হয়েছে, নাগরিকদের জানাতে হবে তাঁরা বিবাহিত কি না । কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, স্বামী বা স্ত্রীর নাম, নাগরিকত্ব, ধর্ম, তফশিলি জাতি (এসসি) নাকি উপজাতি (এসটি), বাবা-মায়ের বিস্তারিত বিবরণ, বিশেষভাবে সক্ষম কি না, মাতৃভাষা এবং অন্য কোনও ভাষা জানা আছে কি না, সাক্ষর নাকি নিরক্ষর, ডিজিটাল মাধ্যম জানা আছে কি না- এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ৷ 140 কোটি জনসংখ্যার গণনার পুরো প্রক্রিয়াটিই হবে ডিজিটাল মাধ্যমে ৷

Congress Rajya Sabha MP Jairam Ramesh Social Media Post
কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশের পোস্ট (কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদের সোশাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত)

এদিকে জাতি গণনা হলেও কোনও তালিকা তৈরি করা হচ্ছে না ৷ এই ইস্যুতে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে আক্রমণ করেছে কংগ্রেস ৷ দলের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "আশা করা হয়েছিল, বিহার ও তেলেঙ্গানার জাতি-ভিত্তিক সমীক্ষার মতোই এখানেও রাজ্য-ভিত্তিক একটি পূর্ব-প্রস্তুত তালিকা ব্যবহার করে জাতি সংক্রান্ত প্রশ্নটি করা হবে এবং উত্তরদাতার তথ্য কেবল যথাযথভাবে চিহ্নিত (টিক) করে দিতে হবে ৷ দুর্ভাগ্যবশত তা করা হয়নি । এমন সিদ্ধান্তে পুরো প্রক্রিয়াটির লক্ষ্য নিয়েই গুরুতর সন্দেহের সৃষ্টি হয় ৷"

জাতি গণনার প্রশ্নে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে 2025 সালের 6 মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন ৷ তিনি চিঠিতে যে মৌলিক প্রশ্নগুলি নিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেগুলি উপেক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জয়রাম রমেশ ৷ তাঁর আরও অভিযোগ, সেনসাস পরিচালনা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনার দাবিও জানানো হয়েছিল । সেটা করারও প্রয়োজন মনে করেনি কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৷

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