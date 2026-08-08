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চিনের পাল্টা জবাব, সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মানচিত্রে চিহ্নিত অরুণাচল প্রদেশের 27টি অঞ্চল

অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তের এলাকাগুলি মাঝেমধ্যেই নতুন করে নামকরণ করে চিন ৷ এই পদক্ষেপের জবাবে সরকারি ভাবে 27টি জায়গাকে চিহ্নিত করল ভারত সরকার ৷

Army personnel under the aegis of Gajraj Corps, in collaboration with the civil administration, carry a 100-meter-long National Flag during a patriotic ‘Tiranga March’ at 14,000 feet in the forward areas of Chuna, in Tawang district of Arunachal Pradesh,
অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং জেলার চুনা এলাকায় 14 হাজার ফুট উচ্চতায়, গজরাজ কোরের তত্ত্বাবধানে এবং অসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতায় সেনা জওয়ানরা ‘তিরঙ্গা মার্চ’-এর সময় 100 মিটার দীর্ঘ জাতীয় পতাকা বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ((ফাইল ছবি) আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 6:54 PM IST

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নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: দুই দেশের সীমান্তে বেশ কয়েকটি জায়গার নাম বদলে নয়া নামকরণ করেছিল চিন ৷ এর পাল্টা জবাবে শুক্রবার চিন-অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তে অবস্থিত 27টি জায়গা ও তার বিশেষত্ব চিহ্নিত করে ভারতীয় মানচিত্র প্রকাশ করল ভারত সরকার ৷

একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'র মানচিত্রে সরকারিভাবে 27টি জায়গাকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য তাদের প্রকৃত স্বীকৃতি দেওয়া এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচার করা ৷"

গতকাল প্রকাশিত এই বিবৃতিতে ভারত সরকার জানিয়েছে, ভারত সরকার অরুণাচল প্রদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সরকারের সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (SoI) মানচিত্রে 27টি জায়গা, তার বিশেষত্ব চিহ্নিত করেছে ৷

চিন বারবার এভাবে অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তে বেশ কিছু জায়গার নাম চিনে ভাষায় নামকরণ করে মানচিত্র প্রকাশ করেছে ৷ প্রতিবারই এই কাজের প্রতিবাদ করেছে নয়াদিল্লি ৷ এই ধরনের 'অযৌক্তিক' কাজকর্ম প্রতিবারই ব্যর্থ হবে বলে ক্ষোভপ্রকাশ করেছে ভারত ৷ কারণ, অরুণাচল প্রদেশ যে ভারতের অখণ্ড-অবিচ্ছেদ্য অংশ, এই তথ্য কোনও দিন অস্বীকার যাবে না ৷

Survey of India map of Arunachal Pradesh
সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অরুণাচল প্রদেশের মানচিত্র (সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সূত্রে প্রাপ্ত)

ভারতের সরকারি ম্যাপে যে 27টি জায়গা চিহ্নিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লং জু ৷ এই অঞ্চলটি চিন-ভারত সীমান্তে অবস্থিত এলওসি (প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা) বরাবর অবস্থিত ৷ 1959 সালে এই জায়গাটি দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল চিনের সেনাবাহিনী ৷

আপার সুবনসিরি জেলায় অবস্থিত লং জু-র কাছে একটি ছোট গ্রাম মাজা-কেও মানচিত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ রয়েছে বিসা গ্রাম, জো লা, রিজা লা এবং পুকুর লা পাস- উচ্চ-উচ্চতায় অবস্থিত এই অঞ্চলগুলি কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই তালিকায় রয়েছে ঠাগ লা পাস, যা অত্যধিক উচ্চতায় অবস্থিত এবং কৌশলগত দিক দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৷ 1962 সালে এই অঞ্চলেই ভারত ও চিনের সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিল ৷ সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ম্যাপে চিহ্নিত হয়েছে এই ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অঞ্চলটি ৷

এছাড়া আছে ছাংলাং জেলার জয়রামপুর ৷ রাজ্যের পরিবহণের ক্ষেত্রে এই জায়গাটি উল্লেখযোগ্য ৷ অরুণাচলের পূর্ব দিকের সীমানায় এলাকায় মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত ৷ পূর্ব অরুণাচল প্রদেশে উচ্চ উচ্চতায় অবস্থিত জলাশয় শম্ভু সরোবর, বারা কুন্দুন এবং ছোটা কুন্দুন এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৷ এছাড়া ধান বারি, প্রীতনগর, তেরিটিনগর, রামনগর, যশবন্ত গড়ও আছে ৷

1962 সালের যুদ্ধে এখানে বীর ত্রিলোক সিং থাপার স্মরণে নির্মিত 'শের-ই-থাপা মেমোরিয়াল' এবং ছোট রোপুক ও বড়া রোপুক (শিবাজী নগর, সুনপুরা, কামলাং নগর) রয়েছে ৷ এগুলি কামলাং অভয়ারণ্য ও বুদ্ধমন্দিরের কাছাকাছি অবস্থিত ৷

ভারতীয় ভূখণ্ডের জন্য চিনের 'কাল্পনিক নাম' দেওয়ার প্রচেষ্টাকে নয়াদিল্লি বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে আসছে ৷ ভারতের বক্তব্য, 'ভিত্তিহীন আখ্যান' তৈরির এই ধরনের চেষ্টা 'অস্বীকার্য বাস্তব'কে বদলাতে পারবে না ৷ পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে পারে ৷

2017 সালে চিনের অসামরিক বিষয়ক মন্ত্রক 'জাংনান'-এর (অরুণাচল প্রদেশের চিনা ভাষায় নাম) ছ'টি স্থানের চিনে নামের প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছিল ৷ এরপর 2021 সালে 15টি স্থানের নামের দ্বিতীয় তালিকা এবং 2023 সালে আরও 11টি স্থানের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয় ৷

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