ইনস্টা-ফেসবুকে শিশুদের যৌন নির্যাতনে প্ররোচনা দেওয়ার বিজ্ঞাপন, মেটাকে নোটিশ কেন্দ্রের

ইনস্টা-ফেসবুকে শিশুদের যৌন নির্যাতনে প্ররোচনা দেওয়ার বিজ্ঞাপন, মেটাকে নোটিশ কেন্দ্রের
মার্ক জুকারবার্গের মেটা'র ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে শিশুদের যৌন নির্যাতনে উস্কানি দেওয়ার মতো বিজ্ঞাপন ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ এই বিজ্ঞাপনগুলি অবিলম্বে সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷
Published : July 5, 2026 at 3:30 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 জুলাই: অর্থের বিনিময়ে শিশুদের যৌন নির্যাতনের প্ররোচনামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে ইনস্টাগ্রামে ৷ এই সব অর্থপ্রদত্ত বিজ্ঞাপন মুছে দিতে ইনস্টাগ্রামকে নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ শনিবার সন্ধ্যায় এই নির্দেশ দিয়েছে তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রক ৷ এই নিয়ে একই সপ্তাহে দ্বিতীয়বার মেটাকে নোটিশ দিল সরকার ৷ এর আগে হোয়াটস্যাপে Username সংরক্ষণ ফিচার নিয়ে নোটিশ দেওয়া হয়েছে মেটাকে ৷
সূত্রের খবর, ইনস্টাগ্রামে থাকা সমস্ত বিজ্ঞাপন এবং কনটেন্টগুলি সিএসইএএম (চাইল্ড সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়েটেশন অ্যান্ড অ্যাবিউস ম্যাটেরিয়াল, CSEAM) বিষয়ক বিজ্ঞাপনগুলি অবিলম্বে সরিয়ে দিতে হবে ৷ কেন অর্থের বিনিময়ে এই বিজ্ঞাপনগুলি এতদিন ধরে ইনস্টাগ্রামে ছিল, তার ব্যাখ্যাও দিতে হবে সাত দিনের মধ্যে ৷
এর আগে তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী যাদব মন্ত্রকের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, ইনস্টাগ্রামে শিশুদের যৌন হেনস্থা করার প্রচারমূলক বিজ্ঞাপন ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ তাই মেটার আধিকারিকদের তলব করা হোক ৷ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় মেটা সংস্থার সদর দফতর ৷ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ এই সংস্থারই ৷
এদিকে এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিবিসি একটি প্রতিবেদনে অভিযোগ করেছে, মেটা-র সুপারিশ করা অ্যালগরিদম শিশুদের যৌন নির্যাতনের বিষয়বস্তু বিষয়ক ভিডিয়ো প্রচার করছে, এটা সংস্থার সুরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুতর গাফিলতি ও ত্রুটিকেই তুলে ধরছে ৷ বিবিসি তদন্ত করে দেখেছে, ইনস্টাগ্রামের পাশাপাশি ফেসবুকেও এই ধরনের বিজ্ঞাপন রয়েছে ৷ অথচ মেটা-র বিজ্ঞাপনের নীতি অনুযায়ী নগ্নতা এবং যৌন সম্পর্কিত বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ৷
অভিযোগ, ইনস্টাগ্রামে 'ধর্ষণের ভিডিয়ো' এবং 'শিশুর ভিডিয়ো'-র মতো শব্দবন্ধ ব্যবহার করে অর্থপ্রদত্ত বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে । এই বিজ্ঞাপনগুলি ব্যবহারকারীদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে নিয়ে যায়, যেখানে এই ধরনের বিষয়বস্তু বিক্রি করা হয় বলে জানা গিয়েছে ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বিষয়ে অবগত এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, কীভাবে এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলিকে ছাড়পত্র দেওয়া হল ? সরকার মেটার কাছে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইতে পারে ৷ এই ধরনের অভিযোগ ওঠার পর থেকে মার্ক জুকারবার্গের সংস্থা মেটা সংশোধনমূলক কী কী পদক্ষেপ করেছে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে তারা কী সুরক্ষা গ্রহণের পরিকল্পনা করছে, তাও জানতে চাইতে পারে ৷
সূত্রের খবর, মেটা এখানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় রয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও শিশুদের যৌন নির্যাতনের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রচারকারী অর্থপ্রদত্ত বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে মেটা 'তৃতীয় পক্ষের বিষয়বস্তু' বা 'থার্ড পার্টি মেটেরিয়াল' বলে অজুহাত বা যুক্তি দেখিয়ে দায় এড়াতে পারে না ৷ আরেক সূত্র বলেন, "অভিযোগগুলির সত্যতা প্রমাণিত হলে, ওই বিজ্ঞাপনগুলির জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হবে, কারণ এই বিজ্ঞাপনগুলি থেকেই প্ল্যাটফর্মটি আয় হয় ৷"
সূত্র উল্লেখ করেছে, ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (MeitY) বিষয়টির প্রযুক্তিগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক দিকগুলি পর্যালোচনা করবে ৷ কিন্তু যে কোনও সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি যদি মনে করেন এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলিতে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অপরাধমূলক কাজকর্ম হচ্ছে, তাহলে তারা বিজ্ঞাপনদাতা বা প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতেই পারেন ৷
শিশুদের যৌন নির্যাতনের বিষয়বস্তু (CSEAM) প্রচারের ক্ষেত্রে ভারত সরকার 'জিরো-টলারেন্স' বা কঠোর অবস্থান নীতি নিয়েছে ৷ সরকার অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিকে এই ধরনের বিষয়বস্তু দ্রুত শনাক্ত করে অপসারণ ও রিপোর্ট করার নির্দেশ দিয়েছে ৷ পাশাপাশি ডিজিটাল দুনিয়ায় শিশুদের সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করতে জোর দিয়েছে ৷ ইন্টারপোলে ভারতের নোডাল এজেন্সি সিবিআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তালিকার ভিত্তিতে সরকার সময়ে সময়ে শিশুদের যৌন নির্যাতনের বিষয়বস্তু (CSAM) সম্পর্কিত ওয়েবসাইটগুলিও বন্ধ করে দিয়েছে ৷
কর্তৃপক্ষ বারবার প্রযুক্তি কোম্পানিগুলিকে সতর্ক করেছে, CSEAM এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক বিষয় প্রচারের দমনে ব্যর্থ হলে কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের মুখে পড়তে হতে পারে ৷