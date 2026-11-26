সৌরভের বিরুদ্ধে লুক-আউট সার্কুলার জারি, দিল্লি হাইকোর্টকে জানাল কেন্দ্র
Look Out Circular Notice to Saurav Das: সিজেপি নেতার আবেদনের প্রেক্ষিতে দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব তলব করে । তারপরেই সরকার সার্কুলারের কথা জানায় ৷
By ANI
Published : November 26, 2026 at 5:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 নভেম্বর: মহারাষ্ট্র পুলিশের অনুরোধে ককরোচ জনতা পার্টির (CJP) নেতা সৌরভ দাসের বিরুদ্ধে জারি হয়েছে লুক-আউট সার্কুলার (LoC)। বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্টকে এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্র ৷
গত 23 নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (IGI) সৌরভ দাসকে লন্ডন যাওয়ার পথে আটকে দেওয়া হলে তিনি হাইকোর্টে একটি আবেদন দায়ের করেন । বিচারপতি অমিত মহাজন এই মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য আঞ্চলিক পাসপোর্ট আধিকারিক এবং বিদেশ মন্ত্রককে নোটিশ জারি করেন ।
সিজেপি নেতা সৌরভের দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জবাব তলব করে । মামলার পরবর্তী শুনানি হয়েছে 9 ডিসেম্বর । সিজেপি নেতার পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী অখিল সিবাল, সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী রত্ন সিং ও অঙ্গদ, আদালতে সওয়াল করেন যে, সৌরভ দাসকে একটি শো-কজ নোটিশের (কারণ দর্শানোর নোটিশ) ভিত্তিতে বিদেশে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে ।
তাঁরা জানান, ভ্রমণের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁকে এই নোটিশ দেওয়া হয়, যার জবাব দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় তাঁকে দেওয়া হয়নি । তাঁর কাছে বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা রয়েছে । বিদেশ ভ্রমণে বাধা দেওয়া তাঁর মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী ।
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (ASG) চেতন শর্মা এবং আইনজীবী আশিস দীক্ষিত উপস্থিত ছিলেন । তাঁরা এই আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এর বিরোধিতা করে জানান, পাসপোর্টে জন্মস্থান সংক্রান্ত তথ্যে বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছে । এছাড়া, মাদ্রাজ হাইকোর্টেও এই বিষয়ে একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে । এই আইনি প্রক্রিয়ার ফলাফল তাঁর নাগরিকত্বের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই তাঁকে ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল ।
অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল চেতন শর্মা আদালতকে আরও জানান, মহারাষ্ট্র পুলিশের অনুরোধে 23 ও 23 নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে সৌরভ দাসের বিরুদ্ধে একটি লুক-আউট সার্কুলার জারি করা হয়েছে । সৌরভ দাসের আইনজীবী জানান, তাঁকে এ বিষয়ে আগে কিছুই জানানো হয়নি ৷ কেন্দ্রের উচিত এই লুক-আউট সার্কুলারের একটি প্রতিলিপি দেওয়া ।
অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল জানান, যেহেতু এখন তিনি এই বিষয়ে অবগত হয়েছেন, তাই তিনি চাইলে এটিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন ।
গত মঙ্গলবার রাত 1টায় দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে সৌরভ দাসের লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল । তিনি অভিযোগ করেছেন, সোমবার রাত 11টার দিকে অভিবাসন আধিকারিকরা তাঁকে বিমানে উঠতে বাধা দেন । সৌরভ জানান, নির্ধারিত যাত্রার কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁকে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ (শো-কজ নোটিশ) দেওয়া হয় এবং এরপর যাত্রা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে ।
এক্স পোস্টে সৌরভ অভিযোগ করেন, কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের সামনে বক্তব্য রাখা থেকে বিরত রাখা । অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় পড়ুয়াদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর 'ককরোচ মুভমেন্ট' নিয়ে কথা বলার কথা ছিল ।
এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন জানিয়ে অভিযোগ করেন যে, তাঁকে ভ্রমণে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির সম্পর্ক রয়েছে । যদিও এসব অভিযোগ একান্তই তাঁর নিজস্ব; এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি ।