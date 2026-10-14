কেন্দ্র ‘অঘোষিত জরুরি অবস্থা’ চাপিয়ে দিচ্ছে, সৌরভ-আশুতোষের জেল হেফাজতের পরই আক্রমণ দীপকের

কেন্দ্র ‘অঘোষিত জরুরি অবস্থা’ চাপিয়ে দিচ্ছে, সৌরভ-আশুতোষের জেল হেফাজতের পরই আক্রমণ দীপকের
ABHIJEET DIPKE ALLEGES MODI GOVT: সিজেপি-র আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসকে জেল হেফাজতের ঘটনাকে 'কাপুরুষোচিত' কাজ বলে আক্রমণ করেছেন রাহুল।
By PTI
Published : October 14, 2026 at 12:51 PM IST
নাগপুর, 14 অক্টোবর: নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রবেশের অভিযোগে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র দুই নেতা আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসের পাঁচ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ ঘটনায় বুধবার সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে অভিযোগ করেন, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার দেশে এক 'অঘোষিত জরুরি অবস্থা' চাপিয়ে দিচ্ছে। মুখ খুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও ৷ সিজেপি-র আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসকে জেল হেফাজতের ঘটনাকে 'কাপুরুষোচিত' কাজ বলে আক্রমণ করেছেন রাহুল।
এদিন নাগপুরে অভিজিৎ প্রশ্ন তোলেন, "যন্তর মন্তরে তেরঙা পতাকা ওড়ানোর মধ্যে দিয়ে সিজেপি নেতা সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা ঠিক কী অপরাধ করেছিলেন ? তাঁদের অপরাধটা কী ছিল ?" মঙ্গলবার সৌরভ ও আশুতোষকে আটক করা হয়। অভিযোগ, তাঁরা যন্তর মন্তর এলাকায় ব্যারিকেড ভেঙে অনুমতি ছাড়াই প্রবেশ করেছিলেন ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগানও দিয়েছিলেন তাঁরা।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তি রক্ষা করার মুচলেকা (পিস বন্ড) লঙ্ঘন এবং যন্তর মন্তরে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রবেশের অভিযোগে তাঁদের পাঁচদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত ৷ এরপর তাঁদের তিহার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে নেওয়া এই পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় দীপকে বলেন, "নরেন্দ্র মোদিকে বলতে চাই, আপনি যদি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করতে চান, তবে তা আনুষ্ঠানিকভাবেই করুন।"
তিনি আরও বলেন, "এসব কাপুরুষের মতো আচরণ করে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ? যন্তর মন্তরে জাতীয় পতাকা ওড়ানোর জন্য মানুষকে পাঁচদিন হেফাজতে আটকে রাখা হবে ? এমনকী ইন্দিরা গান্ধির আমলে জারি করা জরুরি অবস্থার সময়ও এমনটা ঘটেনি।" দীপকে দাবি করেন, এই দেশে তেরঙা পতাকা ওড়ানো এখন সবচেয়ে বড় অপরাধে পরিণত হয়েছে, যার জন্য মানুষকে পাঁচদিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হচ্ছে।
তিনি যোগ করেন, "আমি নরেন্দ্র মোদিকে বলতে চাই, এত বড় কাপুরুষ হবেন না; কিছুটা সাহস দেখান। যদি জরুরি অবস্থা জারি করতে চান, তবে সাহস থাকলে তা আনুষ্ঠানিকভাবেই করুন।" এদিন দীপকে নাগপুরের দীক্ষাভূমিতে যান ৷ যেখানে 1956 সালের 14 অক্টোবর বি আর আম্বেদকর তাঁর কয়েক হাজার অনুসারীর সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ৷ সিজেপি নেতা জোর দিয়ে বলেন, "আমাদের দেশ সংবিধান এবং বাবাসাহেব আম্বেদকরের আদর্শ অনুযায়ী চলে। নরেন্দ্র মোদি বা অন্য কেউ এই দেশে আরএসএস-এর মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার যতই চেষ্টা করুক না কেন, তা সফল হবে না।"
অন্যদিকে, এই ঘটনায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেন, "যন্তর মন্তরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা ওড়ানো কোনও অপরাধ নয়। এর জন্য তরুণদের জেলে পাঠানো কাপুরুষোচিত কাজ।" তিনি আরও বলেন, "শিক্ষার্থী, তরুণ, সাংবাদিক এবং 'ইন্ডি' জোট—সকলের লক্ষ্য একটাই। সব প্রতিবাদ আসলে একই—নাগরিকদের নিজেদের সাংবিধানিক অধিকারের দাবি। যন্তর মন্তর ভারতের জনগণের। আমরা তা পুনরুদ্ধার করবই।"
সিজেপি নেতাদের গ্রেফতার এবং জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশের ঘটনায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বলেন, "নিজের দেশে নিজের পতাকা ওড়ানো কি অপরাধ ? এটা একেবারেই হাস্যকর।"