শুক্রবার দিল্লিতে 'ককরোচ'দের তেরঙা মিছিল, কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি পুলিশের

শুক্রবার দিল্লিতে 'ককরোচ'দের তেরঙা মিছিল, কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি পুলিশের
DELHI CJP TIRANGA PROTEST: নয়াদিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, 16 ও 17 অক্টোবর সেন্ট্রাল পার্ক জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে।
Published : October 16, 2026 at 10:29 AM IST
নয়াদিল্লি, 16 অক্টোবর: 'ককরোচ জনতা পার্টি'র প্রস্তাবিত তেরঙা যাত্রা ঘিরে কড়া অবস্থান দিল্লি পুলিশের ৷ শুক্রবার কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে সিজেপি 'লেহরা দো তিরঙ্গা' মিছিলের ডাক দিয়েছে ৷ তার আগেই নয়াদিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, 16 ও 17 অক্টোবর সেন্ট্রাল পার্ক জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে ৷ পাশাপাশি দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, আইন অমান্য করলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷
15 অক্টোবরের বিজ্ঞপ্তিতে পুরসংস্থা জানিয়েছে, "প্রশাসনিক কারণে কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্ক 16 অক্টোবর ও 17 অক্টোবর জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে।" দিল্লি পুলিশ পরে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সিজেপি-র 'লেহরা দো তিরঙ্গা' মিছিলের সময় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত গাওয়ার জন্য ছোট জমায়েতের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। একই সঙ্গে, পুলিশ বিক্ষোভকারী ও সাধারণ জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছে যে, তারা যেন এমন কোনও জমায়েতে অংশ না নেন যা বর্তমানে কার্যকর থাকা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 163 ধারার অধীনে জারি করা নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করে।
New Delhi Municipal Council (NDMC) issues a public notice announcing the closure of Central Park, Connaught Place, for the general public on October 16 and October 17, due to administrative reasons. https://t.co/vSGTqaKVm2— ANI (@ANI) October 15, 2026
দিল্লি পুলিশ সতর্ক করে বলেছে, "যারা এই নির্দেশ লঙ্ঘন করবেন, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" একই সঙ্গে, দিল্লি পুলিশ অনুরোধ করেছে, এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় এমন কোনও কাজ থেকে সকলে যেন বিরত থাকে ৷ তারা বলেছে, "এমন কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন না যা স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও দোকানদারদের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।" দিল্লি পুলিশের ডিসি (পিআরও) নেহা যাদব বলেন, "দিল্লি পুলিশ জাতীয় পতাকা বহন ও জাতীয় সংগীত গাওয়ার উদ্দেশে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে জমায়েত হওয়ার অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছে ৷"
🚨 TRAFFIC ADVISORY In view of a proposed gathering at Central Park, Connaught Place, New Delhi, on 16.10.2026, traffic movement on certain roads in and around Connaught Place is likely to be affected from 03:00 PM onwards. Commuters are advised to plan their journeys accordingly, allow sufficient travel time, use public transport wherever possible and follow the directions of traffic personnel. Traffic diversions may be implemented depending on the prevailing situation. Stay updated and follow Delhi Traffic Police handles for real-eroute updates. FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 Delhi Traffic Police Your Safety, Our Priority. #DelhiTrafficPolice #DTPUpdates #DPTrafficAdvisory @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 15, 2026
দিল্লি ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, আজ সেন্ট্রাল পার্কে প্রস্তাবিত জমায়েতের কারণে কনট প্লেস ও তার আশেপাশের কিছু রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হতে পারে। পুলিশের তরফে যাত্রীদের উদ্দেশে জানানো হয়েছে, তারা যেন সেই অনুযায়ী নিজেদের যাত্রাপথ পরিকল্পনা করেন ৷ হাতে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে বের হতেও বলা হয়েছে ৷ বলা হয়েছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী যান চলাচলের পথে পরিবর্তন করা হতে পারে ৷ বুধবার সিজেপি ঘোষণা করেছে, শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় তারা কনট প্লেসের ইনার সার্কেলের পার্কে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মিছিল করবে। যদিও এনডিএমসি পার্কটি বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছে।
#WATCH | Delhi: DCP PRO Neha Yadav says, "On October 16, 2026, the CJP issued an appeal to the general public via social media and a press conference to gather at Central Park in Connaught Place at 5:00 PM, carrying the national tricolor flag. The Aam Aadmi Party has also urged… pic.twitter.com/mKgkisHMHV— ANI (@ANI) October 15, 2026
বৃহস্পতিবার সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে সাধারণ মানুষকে জাতীয় পতাকা হাতে এই মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আমি সমস্ত রাজনৈতিকদল ও সুশীল সমাজের কাছে আবেদন করছি, আপনারা মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ হোন। ভোটাধিকার রক্ষা না-হলে গণতন্ত্রও রক্ষা হবে না।" সিজেপি নেতা সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে গ্রেফতারের পরই এই মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বুধবার তাঁরা যন্তর মন্তরে প্রবেশ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দিয়েছিলেন ৷ যার জেরে তাঁদের পাঁচ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।
📢 PUBLIC NOTICE | NDMC Please be informed that Central Park, Connaught Place, will remain closed to the general public on 16th October 2026 and 17th October 2026 due to administrative reasons. Visitors are requested to take note of the above. @CMODelhi @dwivedimk_ias @LokNiwasDelhi @kuljeetschahal— New Delhi Municipal Council Official (@tweetndmc) October 15, 2026
পুলিশ আধিকারিকদের দাবি, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং যে কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হবে ৷ ব্যারিকেড বসানো হয়েছে ৷ বিক্ষোভকারী ও সাধারণ মানুষের চলাচলও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, কনট প্লেস বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত কোনও স্থান নয়। তিনি বলেন, "যন্তর মন্তরকে এখন আর বিক্ষোভ প্রদর্শনের নির্ধারিত স্থান হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে না। বিক্ষোভকারীরা প্রয়োজনীয় অনুমতি সাপেক্ষে রামলীলা ময়দান, বুরাড়ি গ্রাউন্ড বা সিবিডি গ্রাউন্ডে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারেন।"