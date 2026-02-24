সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধে দেশজুড়ে বিনামূল্যে টিকা দেবে সরকার
স্তনের ক্যানসারের পর মেয়ে-মহিলাদের যে ক্যানসার সবচেয়ে বেশি হয়, তা সার্ভিক্যাল বা জরায়ুর মুখের ক্যানসার ৷ এই ক্যানসার নির্মূলে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকারের ৷
Published : February 24, 2026 at 4:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 ফেব্রুয়ারি: প্রতিরোধ করা সম্ভব এমন ক্যানসারের মোকাবিলায় দেশজুড়ে কিশোরীদের টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ স্তনের ক্যানসারের পরে ভারতীয় মহিলারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত জরায়ুরমুখের বা সার্ভিক্যাল ক্যানসারে ৷ সময়মতো টিকাকরণের মাধ্যমে এই ক্যানসার প্রতিরোধ সম্ভব, মত চিকিৎসকদের ৷ এই ক্যানসার নির্মূলকরণে পাপিল্লোমাভাইরাস টিকাকরণ (HPV VACCINATION) কর্মসূচি করতে চলেছে কেন্দ্র ৷
14 বছর বয়সি মেয়েদের সিঙ্গল-শট গারডাসিল ইনজেকশন দেওয়া হবে ৷ দেশে গারডাসিল-4 টিকা তৈরি করে এমএসডি ইন্ডিয়া নামের একটি সংস্থা ৷ এই টিকা সার্ভিক্যাল ক্যানসারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের কাজ করবে ৷ HPV টাইপ 16 ও 18 সার্ভিক্যাল ক্যানসারের কারণ ৷ এছাড়া টাইপ 6 ও 11 ক্যানসারও হয়ে থাকে ৷ টিকা নিলে সার্ভিক্যাল ক্যানসারের বিরুদ্ধে শরীরে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা ৷
সরকারের ইউনিভার্সাল ইউমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম-এর আওতায় এই টিকাকরণ কর্মসূচি হবে না ৷ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাব মেনে এই কর্মসূচি রূপায়ণ হচ্ছে ৷ বিশ্বজুড়ে সার্ভিক্যাল ক্যানসার নির্মূল করতে হু 'গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি টু এলিমিনেট সার্ভিক্যাল ক্যানসার' শীর্ষক উদ্যোগ নিয়েছে ৷ এই প্রকল্পের ভরকেন্দ্র হিসাবে HPV টিকাকরণকে চিহ্নিত করেছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO) ৷ সেই পথে ভারতে বিনামূল্যে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
সরকারি সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ব এবং ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মিলেছে, প্রস্তাবিত বয়সের মধ্যে মেয়েদের একটি ডোজ নিলে শরীরে ব্যাপক শক্তিশালী ও স্থায়ী সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে ৷ এই টিকাকরণের প্রস্তাবিত বয়স 14 বছর ৷ তাই কর্মসূচিতে 14 বছর বয়সি মেয়েদের HPV টিকা দেওয়া হবে ৷ এই বয়সে টিকাকরণ হলে সার্ভিক্যাল ক্যানসারের ভাইরাসের আক্রমণের আগেভাগে দেহে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধী ক্ষমতা গড়ে ওঠে ৷
15 বছরের কম বয়সি মেয়েদের গারডাসিল-4 টিকার দু'টি ডোজ দেওয়া হয় ৷ খোলা বাজারে এই প্রতিটি ডোজের দাম 3 হাজার 927 টাকা ৷ 15 বছরের ঊর্ধ্বে কিশোরীদের তিনটি ডোজ দেওয়া প্রয়োজন ৷
সূত্র আরও জানিয়েছে, এই জাতীয় টিকাকরণ প্রকল্পটি স্বেচ্ছা নির্ভর অর্থাৎ, নিজের ইচ্ছেয় নেওয়া যাবে ৷ টিকাকরণের জন্য কাউকে জবরদস্তি করা হবে না ৷ এছাড়া বিনামূল্যে টিকা দেবে সরকার ৷ সব অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণির মেয়েরা এই টিকাকরণের সমান সুযোগ পাবে ৷ সঠিক বয়সে এই টিকা দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেবে সরকার ৷ এই টিকাকরণের ফলে কিশোরী সারাজীবন জরায়ুর মুখের ক্যানসারের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকবে বলে জানিয়েছে সূত্র ৷ ভবিষ্যতে সার্ভিক্যাল ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা কমবে এবং দেশের উপর বোঝাও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে ৷