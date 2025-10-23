AI কন্টেন্টের উপর থাকবে বিশেষ লেবেল, কড়া পদক্ষেপ কেন্দ্রের
এবার সহজেই চেনা যাবে তথ্যের আসল-নকল ৷ ফেসবুক, ইউটিউবে AI কন্টেন্টে স্পষ্ট লেবেলিং বাধ্যতামূলক করে তথ্যপ্রযুক্তি বিধিতে পরিবর্তনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের ।
By PTI
Published : October 23, 2025 at 10:35 AM IST
নয়াদিল্লি, 23 অক্টোবর: AI দ্বারা তৈরি ছবি বা ভিডিয়ো পোস্টের ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বুধবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিধিতে পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে সরকারের তরফে ৷ এর মাধ্যমে এআই-বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে স্পষ্ট লেবেলিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ ডিপফেক বা ভুল তথ্য যাতে কোনওভাবে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য সিন্থেটিক বা কৃত্রিম তথ্য (কোনও মিডিয়া কন্টেন্ট—যেমন ছবি, ভিডিয়ো, অডিয়ো বা টেক্সট—যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে তৈরি বা ম্যানিপুলেট করা হয়) যাচাই এবং চিহ্নিত করার জন্য ফেসবুক, ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মগুলিকেও জবাবদিহি করতে হবে ৷
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, ডিপফেক অডিয়ো, ভিডিয়ো এবং সোশাল প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল হওয়ার জেরে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে পড়ে ৷ এই ধরণের বিষয়বস্তুতে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া, সুনাম নষ্ট করা, নির্বাচনকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রেও এআই-কে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হতে পারে । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিধিতে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলিতে বলা হয়েছে, এআই দিয়ে তৈরি তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তুতে লেবেলিং, ট্রেসেবিলিটি এবং জবাবদিহির মতো স্পষ্ট আইনি বিধি মানতে হবে ৷
এই ধরনের কৃত্রিম তথ্য স্পষ্টভাবে জানানোর পাশাপাশি, খসড়া সংশোধনীতে অন্যান্য অংশীদারদের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে মন্ত্রকের তরফে ৷ সোশাল মিডিয়া থেকে এই ধরণের বিষয়বস্তুকে আলাদা করার জন্য এআই দিয়ে তৈরি বা পরিবর্তিত বিষয়বস্তুর উপর লেবেলিং, দৃশ্যমানতা এবং মেটাডেটা এমবেডিং বাধ্যতামূলক করা হবে । কঠোর নিয়মগুলির সঙ্গেই কৃত্রিম তথ্য যাচাই এবং চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে (যাদের 50 লক্ষ বা তার বেশি ব্যবহারকারী রয়েছে) প্রয়োজনে সরকারের কাছে জবাবদিহিও করতে হবে ।
খসড়া নিয়মে আরও বলা হয়েছে, সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে এআই দ্বারা তৈরি বিষয়বস্তুগুলিকে বিশেষ মার্ক করার পাশাপাশি লেবেলও লাগাতে হবে ৷ যা ভিডিয়োর ক্ষেত্রে কমপক্ষে 10 শতাংশ বা অডিয়ো ক্লিপের ক্ষেত্রেও 10 শতাংশ অংশ জুড়ে থাকবে । আপলোড করা তথ্য কৃত্রিমভাবে তৈরি কি না, সে সম্পর্কে যাচাই করার জন্য যুক্তিসঙ্গত এবং প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাও রাখতে হবে প্ল্যাটফর্মগুলিকে ৷ এআই দিয়ে তৈরি তথ্য স্পষ্টভাবে লেবেলযুক্ত কি না, তা দেখে তবেই পোস্ট অ্যাপ্রুভ করা হবে ৷
এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "সংসদ এবং অনেক ফোরামে, ডিপফেক সম্পর্কে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে ৷ এটি আদতে সমাজের ক্ষতি করছে ৷ মানুষ কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির ভাবমূর্তি ব্যবহার করছে, যা পরে তাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং গোপনীয়তার উপর প্রভাব ফেলছে ৷ আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছি তাতে সোশাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা স্পষ্ট জানতে পারবেন কোনটা কৃত্রিম আর কোনটা আসল ।"
তবে এই নিয়মগুলি ওপেনএআই-এর সোরা বা জেমিনি-তে তৈরি সামগ্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে কি না, সে বিষয়ে মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই ভিডিয়ো তৈরি করা হয় কিন্তু প্রচারিত হয় না, তবে প্রচারের জন্য একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হলে বাধ্যবাধকতা তৈরি হয় । এক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা থাকবে মধ্যস্থতাকারীদের উপর যারা জনসাধারণের কাছে সোশাল মিডিয়াকে আনছে ৷ প্ল্যাটফর্মগুলিতে মিডিয়া হোস্ট করছে এমন ব্যবহারকারীদের উপরও প্রযোজ্য হবে । হোয়াটসঅ্যাপের মতো মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে এআই সামগ্রী সম্পর্কে সূত্র জানিয়েছে, একবার এটি তাদের নজরে আনা হলে, ভাইরাল হওয়া রোধ করার জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।