ফের বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম, আজ থেকেই কার্যকর বর্ধিত মূল্য
চার দিন আগে কেন্দ্র ঘোষণা করেছিল, জ্বালানির কোনও ঘাটতি হবে না এবং এগুলির পর্যাপ্ত জোগান রয়েছে । সেই ঘোষণার মধ্যেই ফের দাম বাড়ল গ্যাসের ৷
Published : May 1, 2026 at 9:14 AM IST
নয়াদিল্লি, 1 মে: চলমান সংঘাতের জেরে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ সংকটের মুখে সারা দেশে ফের বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৷ 19 কেজি ওজনের বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম 993 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ এই বর্ধিত মূল্য 1 মে (শুক্রবার) থেকে কার্যকর হয়েছে । তবে পেট্রল, ডিজেল এবং গার্হস্থ্য এলপিজি-র (LPG) দাম না বাড়ায় গ্রাহকদের কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে ।
সংবাদ সংস্থা এএনআই (ANI) জানিয়েছে যে, বর্ধিত দাম অনুযায়ী আজ থেকে দিল্লিতে একটি 19 কেজি সিলিন্ডারের দাম হবে 3071.50 টাকা । গার্হস্থ্য সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ।
গত 28 ফেব্রুয়ারি সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো 19 কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি করা হল । গত 1 মার্চ সিলিন্ডারের দাম 144 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং এরপর 1 এপ্রিল 19 কেজি সিলিন্ডারের দাম আবারও প্রায় 200 টাকা বাড়ানো হয় । তারপর ফের আজ বাড়ল দাম ৷
একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (IOC) জানিয়েছে যে, পেট্রল, ডিজেল এবং গার্হস্থ্য এলপিজি-র (14.2 কেজি সিলিন্ডার) খুচরা মূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে ৷ এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির প্রভাব থেকে গার্হস্থ্য গ্রাহকরা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত রয়েছেন ।
সংস্থাটি জানায়, 33 কোটি গ্রাহকের জন্য গার্হস্থ্য এলপিজি-র (14.2 কেজি) দামে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি । সামগ্রিকভাবে প্রায় 80 শতাংশ পেট্রোলিয়াম পণ্যের দামও অপরিবর্তিত রয়েছে ৷ তবে বাল্ক এবং বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের (যা মোট ব্যবহারের 1 শতাংশেরও কম) দাম সংশোধন করা হয়েছে ।
চার দিন আগে 27 এপ্রিল জ্বালানির প্রাপ্যতা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেছিলেন যে, বাণিজ্যিক এলপিজির বরাদ্দ 70 শতাংশ বাড়ানো হয়েছে । কিছু বিতরণ কেন্দ্রে আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত কেনার ঘটনা সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এলপিজির পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে এবং কোনও পরিবেশকের কাছেই এর কোনওরকম ঘাটতি নেই ।
তাঁর এই বক্তব্যের চারদিনের মাথায় ফের বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
1 মে থেকে সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আইওসি আরও জানিয়েছে, "একই সময়ে, প্রায় চার শতাংশ পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম কমানো হয়েছে, যা বিশ্ববাজারে মূল্যের ওঠানামার গতিশীল প্রকৃতিকেই প্রতিফলিত করে । এই পদক্ষেপগুলো পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় তেল বিপণন সংস্থাগুলো (OMCs) কর্তৃক গৃহীত একটি সুচিন্তিত ও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ৷ যার লক্ষ্য হল গার্হস্থ্য গ্রাহকদের সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্ববাজারের প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা ।"
1 মে থেকে ডিজেল ও ATF-এর ওপর রফতানি শুল্ক কমাল সরকার
বৃহস্পতিবার অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, 1 মে থেকে শুরু হওয়া পরবর্তী পাক্ষিকের জন্য তারা ডিজেল এবং এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (ATF)-এর ওপর রফতানি শুল্ক সংশোধন করছে ৷ তবে পেট্রলের ওপর রফতানি শুল্ক আগের মতোই শূন্য থাকছে । ডিজেল রফতানির ওপর শুল্কের হার হবে প্রতি লিটারে 23 টাকা (SAED - 23 টাকা; RIC - শূন্য)। এছাড়া, ATF রফতানির ওপর শুল্কের হার হবে প্রতি লিটারে 33 টাকা (শুধুমাত্র SAED)। পেট্রল রফতানির ওপর শুল্কের হার আগের মতোই শূন্য রয়েছে ।
'স্পেশাল অ্যাডিশনাল এক্সাইজ ডিউটি' বা বিশেষ অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক (SAED) হল একটি পরিবর্তনশীল কর, যা সরকার নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের ওপর আরোপ করে থাকে ৷ মূলত অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেল এবং রফতানিকৃত পেট্রোলিয়াম জ্বালানি, যেমন - পেট্রল, ডিজেল ও ATF-এর ওপর ।
অর্থ মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে যে, অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য ছাড়কৃত পেট্রল ও ডিজেলের ওপর বর্তমানে বলবৎ আবগারি শুল্কের হারে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি । উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাসে কেন্দ্র সরকার পেট্রোলিয়াম পণ্যের ওপর রফতানি শুল্ক বৃদ্ধি করেছিল; সে সময় 'হাই-স্পিড ডিজেল'-এর ওপর শুল্ক বাড়িয়ে প্রতি লিটারে 55.5 টাকা এবং ATF-এর ওপর শুল্ক বাড়িয়ে প্রতি লিটারে 42 টাকা করা হয়েছিল ।
অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলোর জন্য ATF-এর দামে কোনও পরিবর্তন নেই
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেটে, আইওসি (IOC) জানিয়েছে যে, অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলোর জন্য ATF-এর দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে । রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানিগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বিমান সংস্থা ও ভোক্তাদের সুরক্ষার স্বার্থে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট বাড়তি খরচ তারা নিজেরাই বহন (absorb) করবে ।
প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, কাঁচামালের বা ইনপুট খরচের ওপর ভিত্তি করে প্রতি মাসের 1 তারিখে ATF-এর দাম সংশোধন করা হয় । যদিও অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলোর জন্য শুল্কের হারে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি, তবে আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলোর জন্য দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে । আইওসি তাদের বিবৃতিতে বলেছে, "অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলোর (নির্ধারিত ফ্লাইট পরিচালনাকারী) জন্য ATF-এর দামে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি । তবে আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত বাল্ক ডিজেল এবং ATF-এর দাম কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে ।"