পেট্রল-ডিজেল-এটিএফের রফতানি শুল্ক কমাল কেন্দ্র
সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, শুল্কের এই পরিবর্তনের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ উপভোক্তাদের ওপর কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না ।
Published : May 31, 2026 at 10:16 AM IST
নয়াদিল্লি, 31 মে: পেট্রল-ডিজেলের রফতানি শুল্ক কমাল কেন্দ্র ৷ 1 জুন থেকে পেট্রল, ডিজেল এবং এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলের (ATF) ওপর সংশোধিত রফতানি শুল্ক কার্যকর করার ঘোষণা করেছে ভারত সরকার ।
একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, পেট্রল রফতানির ওপর শুল্ক প্রতি লিটারে 1.5 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, ডিজেলের ওপর এই শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি লিটারে 13.5 টাকা । ATF-এর ওপর রফতানি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি লিটারে 9.5 টাকা ।
এই শুল্ক বা লেভিগুলো প্রতি পাক্ষিকে সংশোধন করা হয় ৷ সর্বশেষ সংশোধনটি কার্যকর হয়েছিল 16 মে, 2026 থেকে । এই শুল্কের হারগুলো নির্ধারিত হয় সর্বশেষ পর্যালোচনার পর থেকে অতিবাহিত সময়ের মধ্যে অপরিশোধিত তেল, পেট্রল, ডিজেল এবং ATF-এর গড় আন্তর্জাতিক মূল্যের ওপর ভিত্তি করে ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "পশ্চিম এশিয়ার সংকটের প্রেক্ষাপটে রফতানিকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, 26 মার্চ, 2026 থেকে পেট্রল, ডিজেল এবং এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলের (ATF) রফতানির ওপর বিশেষ শুল্ক [বিশেষ অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক (SAED)/সড়ক ও অবকাঠামো সেস (RIC)] চালু করা হয়েছিল ।"
এতে আরও বলা হয়েছে, "1 জুন, 2026 থেকে শুরু হতে যাওয়া পরবর্তী পাক্ষিকের জন্য শুল্কের হারগুলো আজ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষণা করা হয়েছে । ফলস্বরূপ, পেট্রল রফতানির ক্ষেত্রে শুল্কের হার হবে প্রতি লিটারে 1.5 টাকা (SAED- 1.5 টাকা; RIC- শূন্য), ডিজেল রফতানির ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে 13.5 টাকা (SAED- 13.5 টাকা; RIC- শূন্য) এবং ATF রফতানির ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে 9.5 টাকা (শুধুমাত্র SAED)।"
পেট্রল রফতানি শুল্কের পূর্ববর্তী হার থেকে বর্তমান হারে যে ব্যাপক হ্রাস ঘটানো হয়েছে, তা অপরিশোধিত তেলের তুলনায় আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রলের (গ্যাসোলিন) মূল্য কিছুটা কমে আসার বিষয়টিকেই প্রতিফলিত করে । অন্যদিকে, ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববাজারে ডিজেল ও ATF-এর মূল্য ও চাহিদার চাপ অব্যাহত থাকায়, এই দুটি পণ্যের ওপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপের বিষয়টি বহাল রাখা হয়েছে । এই পদক্ষেপটির মূল লক্ষ্য হল জ্বালানি রফতানিকে উৎসাহ কমানো ৷ এমন এক সময়ে এই বিষয়টি সামনে এল যখন ভারত তার জ্বালানি নিরাপত্তা এবং মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য ছাড়কৃত পেট্রল ও ডিজেলের ওপর বর্তমানে বলবৎ আবগারি শুল্কের হারে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ।"
2026 সালের 27 মার্চ প্রবর্তিত SAED/RIC ব্যবস্থাটি রফতানি শুল্ককে বিশ্ববাজারের মূল্যের ওঠানামার সঙ্গে সংযুক্ত করে ৷ এর উদ্দেশ্য হল, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম যখন তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন দেশের অভ্যন্তরেই জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করা ।
পশ্চিম এশিয়ায় বিরাজমান উত্তেজনার কারণে অপরিশোধিত তেল এবং পরিশোধিত জ্বালানির বাজার যখন অস্থির হয়ে উঠেছে, তখন এই পাক্ষিক পর্যালোচনা ব্যবস্থাটি নয়াদিল্লিকে রফতানি নিরুৎসাহিতকরণমূলক পদক্ষেপগুলো দ্রুততার সঙ্গে সমন্বয় করার সুযোগ করে দেয় ।
পরবর্তী সংশোধনটিও পূর্ববর্তী পর্যালোচনার পর থেকে অপরিশোধিত তেল, পেট্রল, ডিজেল এবং ATF-এর গড় আন্তর্জাতিক মূল্যের ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে ।