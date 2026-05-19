ইবোলা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে সরকার, বিশ্বে জরুরি অবস্থা ঘোষণায় জানাল স্বাস্থ্য মন্ত্রক

বিশ্বজুড়ে ইবোলা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন WHO ৷ ঝুঁকি কম থাকলেও সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ভারতও, জানাল স্বাস্থ্যমন্ত্রক ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 19, 2026 at 11:22 AM IST

নয়াদিল্লি, 19 মে: ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের জেরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ৷ সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক (MoHFW) কঙ্গো (DRC) এবং উগান্ডার কিছু অংশে 'বুন্দিবুগিও' (Bundibugyo) ভাইরাস স্ট্রেনের কারণে সৃষ্ট ইবোলা ভাইরাস রোগের সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাবের ওপর নিবিড় নজর রাখছে ।

এই ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবগত এক ঊর্ধ্বতন সরকারি আধিকারিক ইটিভি ভারতকে জানান, মন্ত্রকের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা যাদের মধ্যে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (NCDC), ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সারভেইল্যান্স প্রোগ্রাম (IDSP), ICMR এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন তাঁরা উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন এবং সতর্কতামূলক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছেন । ভারতে ইবোলা সংক্রমণের কোনও ঘটনা এখন পর্যন্ত রিপোর্ট করা হয়নি এবং দেশের জন্য বর্তমান ঝুঁকি খুবই কম । তবে, সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, দেশের প্রবেশপথগুলোতে এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভ্যন্তরে নজরদারি ও প্রস্তুতির পদক্ষেপগুলো জোরদার করা হচ্ছে ।

কেন্দ্রের পদক্ষেপসমূহ

স্বাস্থ্য মন্ত্রক সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যেন তারা স্ক্রিনিং, নজরদারি, কোয়ারেন্টাইন এবং রোগী ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ধারিত আদর্শ কার্যপদ্ধতি বা SOPগুলো পর্যালোচনা করেন । পাশাপাশি পরীক্ষাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে; এ লক্ষ্যে পুণের NIV-কে পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং ধাপে ধাপে আরও বেশ কিছু পরীক্ষাগারকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হচ্ছে ।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক আক্রান্ত অঞ্চলগুলো থেকে আগত আন্তর্জাতিক যাত্রীদের ওপর নজরদারির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছে । এর পাশাপাশি, দেশের প্রধান বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরগুলোতে আইসোলেশন এবং কোয়ারেন্টাইন সুবিধাগুলো চিহ্নিত করা ও সেগুলোর পূর্ণ প্রস্তুতি নিশ্চিত করার বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে । সাধারণ মানুষ ও সংবাদমাধ্যমের প্রতি আতঙ্কিত না হওয়া কিংবা যাচাইহীন তথ্য প্রচার না করার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রক দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছে যে, ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা সর্বদা সতর্ক এবং যে কোনও উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত । নাগরিকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং WHO-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত আনুষ্ঠানিক সাম্প্রতিক তথ্যগুলো অনুসরণ করেন । সরকার আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় বজায় রেখে চলেছে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ।

