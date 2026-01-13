নিপা ভাইরাস আক্রান্তে সহায়তায় রাজ্যের পাশে কেন্দ্র, মমতাকে ফোন-চিঠি স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাড্ডার

নিপা ভাইরাস আক্রান্তে সহায়তায় রাজ্যের পাশে কেন্দ্র, মমতাকে ফোন-চিঠি স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাড্ডার
রবিবার রাজ্যে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার দুটি ঘটনা সামনে এসেছে ৷ তারপরই রাজ্যকে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিল কেন্দ্র ৷ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে বিশেষ দল ৷
Published : January 13, 2026 at 10:24 AM IST
নয়াদিল্লি, 13 জানুয়ারি: বাংলায় নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত দু'জনের সন্ধান মিলতেই সতর্ক কেন্দ্র সরকার ৷ সোমবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে যে, তারা রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ৷
এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারত সরকারের পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়ে চিঠি লিখেছেন । তিনি টেলিফোনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেছেন এবং পরিস্থিতি পরিচালনায় রাজ্যকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদানের জন্য কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছেন ।
রবিবার ভাইরাস গবেষণা ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি (ভিআরডিএল), আইসিএমআর, এইমস কল্যাণী পশ্চিমবঙ্গে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে দুটি ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছে ৷ এই বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের এক ঊর্ধ্বতন আধিকারিক ইটিভি ভারতকে বলেন, "নিপা ভাইরাস সংক্রমণ এর গুরুতর প্রকৃতির কারণে একটি জুনোটিক রোগ ৷ যার মৃত্যুহার উচ্চ এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ পরিস্থিতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ৷"
তাঁর মতে, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব এবং মুখ্য সচিব (স্বাস্থ্য) এর সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা-সহ দ্রুত এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নিশ্চিত করার জন্য আলোচনা করেন ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব ।
ওই আধিকারিক আরও বলেন, "রাজ্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্য প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থায় সহায়তা করার জন্য একটি জাতীয় যৌথ প্রাদুর্ভাব প্রতিক্রিয়া দল মোতায়েন করা হয়েছে । এই দলে রয়েছেন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অ্যান্ড পাবলিক হাইজিন, কলকাতা; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি (NIV), পুনে; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এপিডেমিওলজি (NIE), চেন্নাই; এইমস কল্যাণী; এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের বন্যপ্রাণী বিভাগের বিশেষজ্ঞরা ৷ সংক্রামক রোগ সতর্কতার অধীনে নিপা ভাইরাস রোগের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা রাজ্য সমন্বিত রোগ নজরদারি কর্মসূচি (আইডিএসপি) ইউনিটের সঙ্গে ভাগ করা হয়েছে ৷ এছাড়াও, জাতীয় প্রতিক্রিয়া সমন্বয়ের জন্য দিল্লির জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিডিসি) -এর জনস্বাস্থ্য জরুরি অপারেশন সেন্টার (PHEOC) সক্রিয় করা হয়েছে ৷"
ওই আধিকারিক আরও বলেন, "রাজ্য সরকারকে ব্যাপক প্রযুক্তিগত, লজিস্টিক এবং অপারেশনাল সহায়তা প্রদান করছে কেন্দ্র । পরীক্ষাগার সহায়তা, বর্ধিত নজরদারি, কেস ব্যবস্থাপনা, সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বিশেষজ্ঞ নির্দেশিকা-সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় সংস্থান ইতিমধ্যেই একত্রিত করা হয়েছে । রাজ্যকে মোতায়েন করা বিশেষজ্ঞ দলগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি সতর্কতার সঙ্গে যোগাযোগের সন্ধান এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ৷"