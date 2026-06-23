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বিদেশি তহবিল গ্রহণের নিয়মে সংশোধন কেন্দ্রের, NGO-দের একাধিক নির্দেশ

ভারতে এনজিও এবং বিভিন্ন সংস্থা কীভাবে বিদেশি অর্থ গ্রহণ ও ব্যবহার করে, তা আরও কঠোর করতে সরকার FCRA বিধিমালা, 2011-তে বেশ কিছু সংশোধনী এনেছে ।

Union Home Minister Amit Shah
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (ANI)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 1:10 PM IST

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নয়াদিল্লি, 23 জুন: স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির বিদেশ থেকে আসা টাকা গ্রহণের নিয়মে পরিবর্তন করল কেন্দ্র । এবার থেকে এনজিওদের নিজেদের কাজের উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র আগে থেকে নির্ধারিত একটি তালিকা থেকে বেছে নিতে হবে । তার বাইরে অন্য় কোনও কারণে অর্থ সাহায্য় নেওয়া যাবে না ৷ সংশোধিত নিয়মে বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যকলাপের অনুমতি থাকলেও ধর্মান্তরকরণ বা ধর্ম প্রচারের (proselytisation) বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে ।

সোমবার প্রকাশিত এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এনজিও-র মাথায় থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও কয়েকটি পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, যেসব সংস্থার মূল পদাধিকারী বা পরিচালনাকারী হিসেবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নন এমন বিদেশি নাগরিকরা রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে FCRA-র অধীনে বিদেশি তহবিল গ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন বা পূর্ব-অনুমতি প্রদানের বিষয়টি সাধারণত বিবেচ্য হবে না ।

তবে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই সংশোধিত নিয়মে একটি ব্যতিক্রমী ব্যবস্থাও থাকছে । এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পরিস্থিতিকে বিশেষ বলে চিহ্নিত করতে পারে ৷ সেই পরিস্থিতিতে কোনও সংস্থার রেজিস্ট্রেশনের জন্য বা বিদেশি তহবিল গ্রহণের পূর্ব-অনুমতির ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকদের মূল পদাধিকারী হিসেবে থাকার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে ।

ভারতে এনজিও এবং বিভিন্ন সংস্থা কীভাবে বিদেশি অর্থ গ্রহণ ও ব্যবহার করে, তার উপর দায়বদ্ধতা আরও কঠোর করতে সরকার FCRA বিধিমালা, 2011-তে বেশ কিছু সংশোধনী এনেছে সরকার। এই সংশোধনীগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তি-বহির্ভূত কোনও সত্ত্বার (যেমন সংস্থা বা ট্রাস্ট) ক্ষেত্রে মূল পদাধিকারীর সংজ্ঞাকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে । এখন থেকে এর আওতায় কোম্পানি ডিরেক্টর, ফার্মের অংশীদার (পার্টনার), ট্রাস্টি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের 'কর্তা' এবং সংস্থার ব্যবস্থাপনার উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন যে কোনও ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হবেন ।

সরকার একটি নতুন শর্ত বা ধারা যুক্ত করেছে, যার অধীনে বিদেশি তহবিল গ্রহণের জন্য এনজিওগুলিকে তাদের কাজের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং কর্মক্ষেত্র হিসেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম উল্লেখ করতে হবে ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "নিবন্ধনের প্রতিটি আবেদনে সেই উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যগুলোর কথা উল্লেখ করতে হবে যার জন্য নিবন্ধন চাওয়া হচ্ছে—এবং এই উদ্দেশ্যগুলো অবশ্যই বিধিমালার সঙ্গে সংযুক্ত 'তফসিল' (Schedule)-এ উল্লিখিত তালিকা থেকে বেছে নিতে হবে । পাশাপাশি, সংস্থাটি কোন কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায়, তাও উল্লেখ করতে হবে ।"

এতে আরও বলা হয়েছে, এনজিও-কে দেওয়া রেজিস্ট্রেশন সনদে এই বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকবে । এখন আবেদনকারীদের তাদের কার্যক্রমের ধরন বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত একটি তফশিল থেকে বেছে নিতে হবে ৷ এই তালিকায় ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক এবং সামাজিক—বিভিন্ন বিভাগকে কাজের উদ্দেশ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

ধর্মীয় উদ্দেশ্যের আওতায় বিভিন্ন কার্যকলাপের তালিকা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় স্থান নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, ধর্মীয় শিক্ষা এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীতের প্রচার ইত্যাদি ৷ বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে—ধর্মীয় শিক্ষা, বিশ্বাস-সংক্রান্ত ঐতিহ্যের নথিবদ্ধকরণ এবং আদিবাসী বিশ্বাসের সংরক্ষণ—এই তিনটি কার্যক্রম অবশ্যই ধর্ম পরিবর্তনের প্রচেষ্টা বা ধর্মান্তরকরণ (proselytisation) ছাড়া পরিচালনা করতে হবে ।

"আদিবাসী ও উপজাতীয় বিশ্বাস-ভিত্তিক প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান এবং উপাসনা পদ্ধতির নথিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন" এবং "ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, সৎসঙ্গ, আলোচনা সভা ও ধ্যান-অনুশীলন শিবিরের আয়োজন"—এই ক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রেও একই শর্ত প্রযোজ্য হবে । বিধিতে বলা হয়েছে, 2026 সালের আগে নিবন্ধিত সব সংস্থাকে তাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং তারা কোন কোন রাজ্যে কার্যক্রম চালাতে চায়, তা এক বছরের মধ্যে সরকারকে জানাতে হবে ।

সংশোধিত বিধির আওতায় কেন্দ্র একটি ফি কাঠামোও চালু করেছে; এর ফলে আবেদনের সঙ্গে নতুন কোনও রাজ্য বা উদ্দেশ্য যুক্ত করলে প্রতিটির জন্য অতিরিক্ত 300 টাকা ফি দিতে হবে ।

নিষ্ক্রিয় এনজিওগুলোর লাইসেন্স ধরে রাখা রোধ করতে সরকার একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছে মোদি সরকার: গত 2 অর্থবছরে তাদের নির্বাচিত কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান থেকে অন্তত 10 লাখ টাকা ব্যয় করতে হবে । নিবন্ধন পুনর্নবীকরণ করতে বা তা বাতিল হওয়া এড়াতে কোনও এনজিওকে গত দুই বছরে তাদের নির্বাচিত কার্যক্রমে ওই পরিমাণ বৈদেশিক অনুদান ব্যয় করতে হবে ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যেসব এনজিও পূর্বানুমতি (Prior Permission) সাপেক্ষে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বৈদেশিক তহবিল গ্রহণ করে, তাদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা পরবর্তী কিস্তির অর্থ তখনই ছাড়া হবে যখন তারা আগের কিস্তির অন্তত 75 শতাংশ অর্থ ব্যবহার বা ব্যয় করবে । সরকার এই অর্থ ব্যবহারের বিষয়টি যাচাই করতে তদন্ত চালাবে বলেও জানানো হয়েছে ।

বৈদেশিক তহবিল গ্রহণকারী এনজিওগুলোকে এখন থেকে এফসিআরএ (FCRA)-এর অধীনে নিবন্ধন বা পুনর্নবীকরণের আবেদনের সময় তাদের সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলোর বিস্তারিত তথ্যও জমা দিতে হবে ।

যদি অর্থ "মধ্যস্থতাকারী রেমিট্যান্স মাধ্যম" (intermediary remittance vehicles) বা "ডোনার অ্যাডভাইজড ফান্ড" (Donor Advised Funds)-এর মাধ্যমে আসে, তবে এনজিওকে তাদের আবেদনে প্রকৃত দাতার (অর্থের মূল উৎস) পরিচয় প্রকাশ করতে হবে । বিধিতে আরও বলা হয়েছে যে, বার্ষিক রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় আর্থিক বিবরণীর পাশাপাশি একটি বিস্তারিত কার্যক্রম প্রতিবেদনও (detailed activity report) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।

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CENTRAL GOVT ON FOREIGN FUNDS
বিদেশি তহবিল আইনে কেন্দ্রের সংশোধন
FOREIGN CONTRIBUTION REGULATION ACT
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CENTRE TO NGOS ON FOREIGN FUND

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