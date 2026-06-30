20 শতাংশ ইথানল মেশানো পেট্রল পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে, সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্রীয় সরকার

20 শতাংশ ইথানল মেশানো পেট্রল পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে, সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্রীয় সরকার
E20 অর্থাৎ 20 শতাংশ ইথানল মেশানো পেট্রোল নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার সেসব উড়িয়ে দিয়েছে ৷ এটা পরীক্ষার স্তরে, জানাল সরকার ৷
By PTI
Published : June 30, 2026 at 4:11 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 4:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 জুন: পেট্রলে 20 শতাংশ ইথানল ব্যবহার নিয়ে দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ৷ কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি ৷ আগামী বছর ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যাবে ৷ ইথানল সংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানাল কেন্দ্রীয় সরকার ৷
20 শতাংশ ইথানল মেশানো পেট্রল E20 জ্বালানি নামে পরিচিত ৷ এই জ্বালানি ব্যবহারের ফলে গাড়ির যন্ত্রাংশের ক্ষতি হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ করেছেন মালিকরা ৷ সেসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বিভিন্ন প্রসঙ্গে মোদি সরকারের একাধিকবার জানিয়েছে, E20 জ্বালানিতে 20 শতাংশ ইথানল এবং 80 শতাংশ পেট্রল থাকে ৷ পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি চালানো হচ্ছে ৷
এদিন এই সংক্রান্ত একটি মামলায় হাইকোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ কর্ণাটক হাইকোর্ট একটি মামলার রায়ে 2025-26 অর্থবর্ষে ইথানলের বরাদ্দের পরিমাণ আরও বৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছিল ৷ এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তৈল বিপণনকারী সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল) ৷ তাদের অভিযোগ, হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে 20 শতাংশ ইথানল সংক্রান্ত দেশের যে জাতীয় নীতি রয়েছে, তার স্থিতাবস্থা নষ্ট হবে ৷
একটি বেসরকারি উৎপাদনকারী সংস্থা 2025-26 অর্থবর্ষে ইথানল সরবরাহের পরিমাণের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য কর্ণাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ৷ এই মামলায় হাইকোর্ট ভারত পেট্রেলিয়াম, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনকে ইথানল বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দেয় ৷
এদিন এই নির্দেশকে চ্য়ালেঞ্জ করে হওয়া মামলার শুনানি হয় শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি শীল নাগুর বেঞ্চে ৷ হাইকোর্ট জানিয়েছিল, ইথানল উৎপাদনকারী প্ল্যান্টগুলি সরকারের জাতীয় নীতি মেনে চলে ৷ তারা তৈল বিপণনকারী কোম্পানিগুলিকেই (ওএমসিএস) ইথানল সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ ৷ আর তাই তাদের 'লং-টার্ম অফটেক এগ্রিমেন্ট'-এর (LTOA) আওতায় অগ্রাধিকারমূলক বরাদ্দের সুবিধা থেকে বঞ্চাত করা যায় না ৷
এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমনি জানান, হাইকোর্ট ইথানলের বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে বলেছে ৷ এরকম হলে দেশের ইথানল সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ব্যাহত হবে ৷ তিনি আরও জানান, 20 শতাংশ ইথানল ব্লেন্ডিং প্রোগ্রাম এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে ৷ আগামী বছরে এই নীতি কতটা সফল, তা স্পষ্ট হয়ে যাবে ৷
অ্যাটর্নি জেনারেল আরও উল্লেখ করেন, গত বছরের অক্টোবরে মাসে ইথানল সরবরাহকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তি হয় সরকারের ৷ 17 অক্টোবর ইথানল বরাদ্দ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ৷ এই চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হয়েছিল 378টি সরবরাহকারী সংস্থা মোট 1 হাজার 50 কোটি লিটার ইথানল সরবরাহ করবে ৷ 18 জুনের মধ্যে 680 কোটি ইথানল সরবরাহ হয়ে গিয়েছে ৷ এবার কোনও একটি কোম্পানির বরাদ্দ যদি বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে অন্যরাও একই দাবি তুলবে ৷ প্রভূত আইনি সঙ্কটে পড়তে হবে ৷ এই আবেদনে ভারত পেট্রোলিয়াম জানিয়েছিল, বেসরকারি ইথানল সরবরাহকারী সংস্থা ভিআইএনপি ডিস্টিলারিস ইথানল সরবরাহের নিরঙ্কুশ অধিকার দাবি করতে পারে না ৷ কারণ বিক্রেতাদের মধ্যে বরাদ্দ চূড়ান্ত করা হয়ে গিয়েছে ৷ এমতাবস্থায় তারা এককভাবে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানাতে পারে না ৷ বিশেষত যখন তা অন্য সরবরাহকারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে ৷