অগ্নিমূল্য সিগারেট-পান মশলা ! লোকসভায় পাশ 'দ্য সেন্ট্রাল এক্সাইজ সংশোধনী বিল'

অগ্নিমূল্য সিগারেট-পান মশলা ! লোকসভায় পাশ 'দ্য সেন্ট্রাল এক্সাইজ সংশোধনী বিল'
শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন লোকসভায় বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ বুধবার সংসদের নিম্নকক্ষে পাশ হল 'দ্য সেন্ট্রাল এক্সাইজ সংশোধনী বিল' ৷
Published : December 3, 2025 at 8:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 ডিসেম্বর: সিগারেটের ছ্যাঁকা লাগবে এবার পকেটে ! বুধবার লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশনের তৃতীয় দিনে পাশ হল 'দ্য সেন্ট্রাল এক্সাইজ (সংশোধনী) বিল, 2025' ৷ বিলটি পাশ হওয়ায় জিএসটি ও আবগারি শুল্ক যোগ হতে চলেছে তামাকজাত দ্রব্যের উপর ৷ এর ফলে সিগারেট থেকে পান মশলার দাম হতে চলেছে আকাশছোঁয়া ৷
সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন লোকসভায় 'দ্য সেন্ট্রাল এক্সাইজ (সংশোধনী) বিল, 2025' এবং 'দ্য হেলথ সিকিউরিটি সে ন্যাশনাল সিকিউরিটি সেস বিল, 2025'-এই দুই বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ এদিন সংসদের নিম্নকক্ষে ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে বিলটি পাশ হয় ৷ 'সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যাক্ট, 1944-এর পরিবর্তে এই বিল নিয়ে এসেছে কেন্দ্র সরকার ৷
বিলটি কার্যকর হয়ে গেলেই জিএসটি-সেস ছাড়াও সিগারেট-সহ তামাকজাত সমস্ত পণ্যের উপর আবগারি শুল্ক কয়েকগুণ বাড়াতে পারবে কেন্দ্র ৷ ফলে, একলাফে অনেকটাই বেড়ে যাবে সিগারেট থেকে চিউইং টোবাকো, সিগার, হুক্কা, জর্দা এবং সুগন্ধী তামাকজাত পণ্যের দাম ৷ ছাড় পাবে না পান মশলা ও গুটখা ৷ বর্তমানে তামাকজাত পণ্যের উপর 28 শতাংশ জিএসটি এবং বিভিন্ন হারে সেস রয়েছে ৷ তবে বিলটি কারযকর হলেই এর সঙ্গে আবগারি শুল্কের পরিমাণ আরও বাড়বে ৷
এই বিল অনুযায়ী, সিগারেটের দৈর্ঘ অনুযায়ী প্রতি এক হাজার সিগারেটের উপর 5-11 হাজার টাকা আবগারি শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ সিগারেট বা চুরুট, সিগারের মতো 'সিন গুডস'-এর উপর 40 শতাংশ জিএসটি চাপানোর পর এই আবগারি শুল্ক লাগু হবে ৷ বর্তমানে এক প্যাকেট সিগারেটের যা দাম, সেই মূল্য চুকিয়ে একটি সিগারেট কিনতে হবে ক্রেতাকে ৷ এছাড়া তৈরি হয়নি এমন তামাকের উপর 60-70 হারে এবং নিকোটিনের উপর 100 শতাংশ আবগারি শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
চলতি বছরের 3 সেপ্টেম্বর জিএসটি সংস্কার করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ দেশজুড়ে চারটি জিএসটির হারের মধ্যে 12 শতাংশ ও 28 শতাংশের দু'টি স্তরকে বাতিল ঘোষণা করা হয় ৷ নয়া জিএসটি ব্যবস্থায় 5 শতাংশ ও 18 শতাংশের দু'টি স্ল্যাব কার্যকর হয় ৷
2017 সালের 1 জুলাই জিএসটি কার্যকর করার সময় জিএসটি ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা চালু করেছিল এনডিএ সরকার ৷ এই ব্যবস্থা লাগুর ফলে রাজ্যগুলির রাজস্ব আদায়ে যে ক্ষতি হবে, তা পূরণ করবে ভর্তুকি কর ৷ 2022 সালের 30 জুন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকর ছিল ৷ পরে এই ব্যবস্থার মেয়াদ 2026 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় ৷
উল্লেখ্য, বুধবার লোকসভায় বিলটি নিয়ে বিতর্কের মধ্যে তামাক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য তাঁদের ব্যক্তিগত লড়াইয়ের কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন সাংসদরা ৷ সেই সঙ্গে, এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা । আলোচনা পর্বে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় ধূমপানের সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ের কথা জানান ৷ তিনি বলেন, "আমি নিজেও ধূমপায়ী এবং এই অভ্যাস ত্যাগ করার চেষ্টা করছি বহুদিন ধরে ৷ কারণ, সবাই বলে ধূমপান করলে মানুষের আয়ু হয় পাঁচ বছর ৷"
বিলের সমর্থনে ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করার কথা তুলে ধরেন বিজেপি সাংসদ অরুণ গোভিল ৷ তিনি বলেন, " গত 50 বছর হয়ে গেল আমি তামাকজাত পণ্য ছুঁয়েও দেখিনি ৷ রামায়ণে অভিনয়ের আগে আমি ধূমপায়ী ছিলাম ৷ সারাদিন গুটখা চিবাতাম ৷ তবে যেদিন রামায়ণে অভিনয়ের সুযোগ পাই, সেদিন থেকে সমস্ত নেশা ত্যাগ করি ৷"
প্রসঙ্গত, শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে এসআইআর নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে লোকসভা ৷ বিরোধীদের হট্টগোলে প্রথম দু'দিন অধিবেশন শুরু হলেও কোনও রকম আলোচনা ছাড়াই মুলতুবি হয়ে যায় ৷ বুধবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর আলোচনা পর্ব শেষ হতেই ধ্বনি ভোটে লোকসভায় পাশ হল 'দ্য সেন্ট্রাল এক্সাইজ সংশোধনী বিল' ৷