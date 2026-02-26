ETV Bharat / bharat

জনগণনা 2027: তথ্যসংগ্রহে 32 লক্ষ আধিকারিক, হবে রিয়েল টাইম ট্র্যাক

2026 সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হবে বাড়িগণনা ৷ 2027 সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে জনগণনা (PE) হবে ৷

Census 2027
আদমশুমারি 2027 (ফাইল চিত্র- এএনআই)
নয়াদিল্লি, 26 ফেব্রুয়ারি: 2027 সালের আদমশুমারি বা জনগণনায় ফিল্ড অপারেশনের রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (CMMS) ডিজিটাল পোর্টাল ব্যবহার করা হবে ৷ ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল (RGI) মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের উদ্দেশে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে এমনটাই জানিয়েছেন ৷ তিনি জানান, আসন্ন জনগণনা 2027 ডেটা সংগ্রহ এবং প্রচারের গুণমান, দক্ষতা এবং সময়োপযোগী করতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার করা হবে।

তিনি বলেন, "আদমশুমারিতে ডিজিটাল মোডের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ করা হবে ৷ যা জনগণনা প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হবে ৷" হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস বা জিওট্যাগযুক্ত ম্যাপিং সরঞ্জামের সঙ্গে ক্লিপবোর্ড, কার্বন কপিগুলি প্রতিস্থাপন করার ফলে ওয়েবভিত্তিক কমান্ড প্ল্যাটফর্মটি 2027 সালের আদমশুমারি দেশের প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল ৷

সফটওয়্যারটি বাস্তব সময়ের অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করার মতোই ডিজাইন করা হয়েছে ৷ 32 লক্ষ ফিল্ডকর্মী, গণনাকারী এবং সুপারভাইজারদের হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস ব্যবহার করে কয়েক মিলিয়ন পরিবারের থেকে জনসংখ্যাগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ডেটা ক্যাপচার করবে ৷ CMMS আর্কিটেকচারের মাধ্যমে ডেটা পাঠানো, সংগ্রহ এবং যাচাই করা যাবে ৷ এর ফলে ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে ৷ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, CMMS অ্যাপয়েন্টমেন্ট, প্রশিক্ষণ এবং আদমশুমারির ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপগুলির কাছাকাছি রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণের সুবিধায় অ্যাক্সেস বা নিয়ন্ত্রণেও সক্ষম হবে।

সফটওয়্যারটিতে একটি ওয়েব-ভিত্তিক ম্যাপিং অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা হাউসলিস্টিং ব্লকগুলির জিও-ট্যাগিংয়ের সুবিধা দেয় ৷ কার্যকরভাবে জনসংখ্যার গণনার সঙ্গে স্থানীয় ডেটাকে রিলেট করতে পারবে ৷ ডিজিট্যাল ম্যাপিং টুলগুলি আধিকারিকদের আরও নির্ভুলের সঙ্গে সীমানা নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে ৷ ওভারল্যাপ এবং নাম বাদ পড়াও বিষয়টিও অনেকটাই কমবে বলে আধিকারিকরা মনে করছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 2027 সালের আদমশুমারি পরিচালনার জন্য 11,718 কোটি টাকা অনুমোদন করেছে ৷ স্বাধীনতার পর থেকে 16তম আদমশুমারি সম্পূর্ণ ডিজিটাল হবে ৷

জণগণনা 2021 সালে নির্ধারিত থাকলেও কোভিড-19 অতিমারি জেরে স্থগিত করা হয়েছিল এই প্রক্রিয়া ৷ জানা গিয়েছে, আদমশুমারি দু'টি পর্যায়ে পরিচালিত হবে ৷ 2026 সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হবে বাড়িগণনা ৷ 2027 সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে জনগণনা (PE) হবে ৷ 33টি প্রশ্নের একটি তালিকাও তৈরি করেছে যা 1 এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া আদমশুমারির প্রথম পর্বে হাউজলিস্টিং এবং হাউজিং সেন্সাসের সময় নাগরিকদের জিজ্ঞাসা করা হবে ৷ আবাসন তালিকা এবং আবাসনশুমারি পদ্ধতিগতভাবে জনসংখ্যা গণনা পরিচালনার জন্য একটি সঠিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে সারা দেশে সমস্ত বাড়ি এবং পরিবারের তালিকা করা হবে।

হাউজলিস্টিং কার্যক্রমের সময় গণনাকারীদের মধ্যে কাজ বন্টনের জন্য, শহরের একটি গ্রাম বা ওয়ার্ডকে 'ব্লক'-এ বিভক্ত করা হবে ৷ এর জন্য একটি পৃথক মানচিত্রও করা হবে ৷ আবাসিক এলাকার জন্য 700-800 জনসংখ্যার মানদণ্ড অনুযায়ী একটি HLB তৈরি করতে হবে। অল্প জনবসতিপূর্ণ এলাকায় 300 বা তার বেশি আদমশুমারি ঘর নিয়ে একটি HLB গঠন করা হতে পারে বলেও জানা যাচ্ছে ৷

