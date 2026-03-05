আদমশুমারিকে নিখুঁত করার লক্ষ্য, 4 ডিজিটাল টুল-ম্যাসকট উন্মোচন অমিত শাহের
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৃহস্পতিবার নয়া দিল্লিতে 2027 সালের আদমশুমারির জন্য চারটি ডিজিটাল টুল সফট লঞ্চ করেছেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যাসকট প্রগতি (মহিলা) এবং বিকাশ (পুরুষ)-এর উন্মোচন করেছেন।
নয়াদিল্লি, 5 মার্চ: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে 2027 সালের আদমশুমারির জন্য চারটি ডিজিটাল টুলের সফট লঞ্চ করেছেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আদমশুমারির ম্যাসকট 'প্রগতি' (মহিলা) এবং 'বিকাশ' (পুরুষ)-এর উন্মোচন করেছেন। সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং (সি-ড্যাক) দেশজুড়ে গণনার কাজ সহজতর করার জন্য উন্নত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। এই টুলগুলিতে, ডিজিটাল আদমশুমারির সময়, স্যাটেলাইট চিত্রের সাহায্যে ঘর তালিকাভুক্ত ব্লক তৈরি করা হবে। সারা দেশে 30 লক্ষেরও বেশি গণনাকারী, তত্ত্বাবধায়ক এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা 2027 সালের আদমশুমারির কাজে জড়িত থাকবেন।
2027 সালের দুই ধাপের আদমশুমারি বিশ্বের বৃহত্তম আদমশুমারি। প্রথমবার ডিজিটাল পদ্ধতিতে আদমশুমারি পরিচালিত হবে। প্রথমবার, স্ব-গণনার বিকল্পও দেওয়া হচ্ছে। 2027 সালের আদমশুমারির ম্যাসকট, "প্রগতি" (মহিলা গণনাকারী) এবং "বিকাশ" (পুরুষ গণনাকারী), বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। "প্রগতি" এবং "বিকাশ" 2047 সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প পূরণে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণের প্রতীক। এই ম্যাসকটগুলির মাধ্যমে 2027 সালের আদমশুমারি সম্পর্কিত তথ্য, উদ্দেশ্য এবং মূল বার্তাগুলি সমাজের বিভিন্ন অংশের কাছে কার্যকরভাবে এবং সহজেই পৌঁছে দেওয়া হবে।
2027 সালের আদমশুমারির জন্য ডিজিটাল টুল
2027 সালের আদমশুমারি হবে ভারতের প্রথম প্রযুক্তিগত টুলের মাধ্যমে চালিত আদমশুমারি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আদমশুমারির জন্য চারটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সফট লঞ্চ করেছেন।
হাউস লিস্টিং ব্লক ক্রিয়েটর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন: এই ওয়েব-ম্যাপ অ্যাপ্লিকেশনটি চার্জ অফিসারদের স্যাটেলাইট চিত্রের সাহায্যে টেকনিক্যালি হাউস লিস্টিং ব্লক তৈরি করতে সক্ষম করবে৷ এর ফলে সারা দেশে ভৌগোলিক কভারেজের মান নিশ্চিত করা হয়।
HLO মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন: এটি একটি নিরাপদ অফলাইন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন যার মাধ্যমে গণনাকারীরা গৃহতালিকাভুক্তির তথ্য সংগ্রহ এবং আপলোড করতে পারবেন। শুধুমাত্র CMMS পোর্টালে নিবন্ধিত গণনাকারীরা এটি ব্যবহার করতে পারবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটি নথিপত্র বাদ দিয়ে সরাসরি ক্ষেত্র থেকে সার্ভারে ডেটা আপলোডকে সহজতর করবে। এটি অ্যান্ড্রয়েড এবং iOS প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ। এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন 16টি ভাষায় কাজ করবে।
স্ব-গণনা পোর্টাল: প্রথমবারের মতো, একটি স্ব-গণনা বিকল্প প্রদান করা হচ্ছে। এটি একটি নিরাপদ ওয়েব-ভিত্তিক সুবিধা যার মাধ্যমে যোগ্য উত্তরদাতারা ঘরে ঘরে গণনার আগে অনলাইনে তাদের তথ্য প্রবেশ করতে পারবেন। সফলভাবে নিবন্ধন করার পরে, একটি অনন্য স্ব-গণনা আইডি জারি করা হবে। এই স্ব-গণনা আইডি গণনাকারীর সঙ্গে ভাগ করা হবে, যার ফলে গণনাকারী প্রদত্ত তথ্য যাচাই করতে পারবেন।
আদমশুমারি ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা পোর্টাল: এটি আদমশুমারি-সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিকল্পনা, পরিচালনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত ওয়েব-ভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। রাজ্য, জেলা এবং তহসিল-স্তরের কর্মকর্তারা একটি সমন্বিত ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে বাস্তব সময়ে অগ্রগতি এবং কাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হবেন।
একটি নিরাপদ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার
2027 সালের আদমশুমারিতে, একটি নিরাপদ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে ঘরে ঘরে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এটি সম্পূর্ণ কভারেজ নিশ্চিত করবে। উদ্ভাবন, প্রযুক্তি-চালিত পদ্ধতি এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে যে 2027 সালের আদমশুমারি সঠিক, সুরক্ষিত এবং ব্যাপক। 2027 সালের আদমশুমারি দুটি ধাপে পরিচালিত হবে।
প্রথম ধাপ: একটি বাড়ির তালিকাভুক্তি এবং আবাসন আদমশুমারি এই ধাপে থাকবে। এই ধাপে, আবাসন পরিস্থিতি এবং পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে দেশের প্রতিটি ব্যক্তির জনসংখ্যাতাত্ত্বিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিবরণ সংগ্রহ করা হবে। প্রথম ধাপের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল 7 জানুয়ারী, 2026। ঘর তালিকাভুক্তি এবং আবাসন আদমশুমারি 1 এপ্রিল, 2026 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026 এর মধ্যে প্রতিটি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দ্বারা অবহিত 30 দিন ধরে ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হবে। ঘরে ঘরে জরিপের আগে একটি ঐচ্ছিক 15 দিনের স্ব-গণনার সময়কালও থাকবে।
দ্বিতীয় ধাপ: জনসংখ্যা গণনা 2027 সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতজুড়ে এই আদমশুমারি পরিচালিত হবে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের তুষারাবৃত পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে 2026 সালের সেপ্টেম্বরে জনগণনা সম্পন্ন হবে। জাতপাত সম্পর্কিত প্রশ্নটিও দ্বিতীয় ধাপে আদমশুমারিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। 2027 সালের আদমশুমারির তারিখ হবে 1 মার্চ, 2027 তারিখের মধ্যরাত এবং সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য তারিখ হবে 1 অক্টোবর, 2026 তারিখের মধ্যরাত।