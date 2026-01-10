তড়িঘড়ি সাংবিধানিক সংশোধন করে অপারেশন সিঁদুরের ব্যর্থতা মেনে নিয়েছে পাকিস্তান, দাবি CDS চৌহানের

তড়িঘড়ি সাংবিধানিক সংশোধন করে অপারেশন সিঁদুরের ব্যর্থতা মেনে নিয়েছে পাকিস্তান, দাবি CDS চৌহানের
দেশের সংবিধানে সংশোধন করে অপারেশন সিঁদুরের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছে পাকিস্তান ৷ পুনের এক অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান ৷
By PTI
Published : January 10, 2026 at 4:12 PM IST
পুনে, 10 জানুয়ারি: অপারেশন সিঁদুরের সময় ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান ৷ সংবিধানে তড়িঘড়ি সংশোধন করে সেই ব্যর্থতা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে প্রতিবেশি দেশ ৷ পুনের এক অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন ভারতের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান ৷ তাঁর বার্তা, অপারেশন সিঁদুর বন্ধ হয়নি ৷ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে মাত্র।
শুক্রবার পুনের পাবলিক পলিসি ফেস্টিভাল 2026-এ অংশগ্রহণ করেন জেনারেল চৌহান ৷ তিনি বলেন, "অপারেশন সিঁদুরের সময় সামরিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু ত্রুটি ও ঘাটতি খুঁজে পেয়েছে পাকিস্তান ৷ অভিযানের সময় তাদের পক্ষে কোনও কিছুই ঠিকঠাকভাবে হয়নি ৷ সেই কারণে নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে বেশকিছু পরিবর্তন করেছে তারা ৷ তাড়াহুড়ো করে সংবিধান সংশোধন করে একপ্রকার ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছে ৷" তিনি আরও জানান, সংবিধানের 243 নম্বর ধারা সংশোধন করে দেশের উচ্চ প্রতিরক্ষা পদে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেছে ইসলামাবাদ ৷
জেনারেল চৌহানের মতে, ভারতের সামরিক বাহিনীর জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ অপারেশন সিঁদুরের পর 'জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটি'র চেয়ারম্যানের পদটি তুলে দিয়েছে শেহবাজ শরিফের দেশ ৷ পদটি সম্ভবত তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ে বাড়ানোর জন্য তৈরি করা হয়েছিল ৷ বর্তমানে তার বদলে 'চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস' পদ চালু হয়েছে ।
সিডিএস চৌহান আরও বলেন, "উচ্চ প্রতিরক্ষা পরিকাঠমোয় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি কমান্ড এবং আর্মি রকেট ফোর্সেস কমান্ড । এর ফলে স্থল, যৌথ এবং কৌশলগত সামরিক ক্ষমতা কার্যত এক ব্যক্তির হাতেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ৷" সিডিএসের দাবি, অতিরিক্ত কেন্দ্রীয়করণ মূল সামরিক নীতির পরিপন্থী ৷ এটি পাক বাহিনীর 'স্থলভিত্তিক মানসিকতা'র প্রতিফলন ৷
অন্যদিকে, উরি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ডোকলাম ও গালওয়ান প্রদেশে সেনা সংঘাত, বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক এবং অপারেশন সিঁদুর-সহ সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানগুলির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া নিয়ে তিনি বলেন, "ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রায়শই উদ্ভাবনী এবং পরিস্থিতি-নির্দিষ্ট কমান্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করে থাকে ।"
গত বছর 22 এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় প্রাণ যায় 26 জনের ৷ তদন্তে উঠে আসে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ৷ প্রতিশোধ নিতে 6 মে রাতে পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা চালায় ভারতীয় সামরিক বাহিনী ৷ এই সামরিক অভিযানের নাম দেওয়া হয় অপারেশন সিঁদুর ৷ এরপর টানা চারদিন ধরে দু'দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাত চলতে থাকে ৷ ড্রোন থেকে শুরু করে ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্য়ে চলতে থাকে হামলা ৷ অবশেষে 10 মে দুই দেশের সেনার তরফে ঘোষণা করা হয়, সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এরপরই প্রতিরক্ষা কাঠামোয় একাধিক পরিবর্তন করে পাকিস্তান ৷ বদল আনে সংবিধানেও ৷