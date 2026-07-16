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নবম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা শিখতে বাধ্য করা উচিত নয়, কেন্দ্রকে বলল সুপ্রিম কোর্ট

আদালত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের উপর অযাচিত চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয় ৷ তৃতীয় ভাষা শিক্ষা শুরু হোক ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৷

SC ON 3RD LANGUAGE POLICY
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি: RKC)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 7:13 PM IST

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নয়াদিল্লি, 16 জুলাই: সিবিএসই পাঠ্যক্রমে নবম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা চালু নীতি নিয়ে আপত্তি জানাল সুপ্রিম কোর্ট ৷ দেশের শীর্ষ আদালত বৃহস্পতিবার সাফ জানিয়েছে এই সিদ্ধান্ত অপ্রয়োজনীয়। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, "দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার ঠিক আগের বছর অর্থাৎ নবম শ্রেণিতে উঠে নতুন একটি ভাষা শিখতে বাধ্য করা মানে পড়ুয়াদের উপর অহেতুক এবং অতিরিক্ত মানসিক চাপ তৈরি করা। বিচারপতির প্রশ্ন, "ভাষা যদি শেখাতেই হয়, তবে তা নবম শ্রেণিতে গিয়ে কেন শুরু হবে ? তার অনেক আগে থেকেই শুরু করা যেতে পারে ৷"

কেন্দ্রের তিন ভাষার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE) নবম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা যোগ করার পরিকল্পনা করেছে। সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে তামিলনাড়ু সরকার। কিন্তু মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য়ের প্রতিটি জেলায় জওহর নবোদয় বিদ্যালয় (জেএনভি)-কে স্বীকৃতি দিতে। সেখানে সিবিএসই-র নির্ধারিত সিলেবাস পড়তে হয় ৷ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তামিলনাড়ু সরকার। তারা কেন্দ্রের তিন ভাষার নীতি নিয়ে আপত্তি তোলে। মামলার শুনানি 'তিন-ভাষা নীতি'-র বিভিন্ন দিক আলোচিত হয় ।

এনিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বার্তা, "যদি কোনও নতুন ভাষা চালু করতেই হয় ৷ তাহলে ক্লাস 9 পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই ৷ আগেও শুরু করা যেতে পারে ৷ নবম শ্রেণিতেই কেন নতুন ভাষা শেখানো হবে ? আপনাদের উচিত, ক্লাস 6 থেকেই তৃতীয় ভাষা যোগ করা ৷"

নিজের স্কুলজীবনের কথা উল্লেখ করে বিচারপতি নাগারত্ন জানান, তাঁদের সময়ে মিডল স্কুলে বহুভাষার পাঠ দেওয়া হত, যাতে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পৌঁছনোর আগে পড়ুয়ারা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যেতে পারে ৷ এদিনের শুনানিতে ভাষার রাজনীতি নিয়েও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি নাগারত্না স্পষ্ট করে দেন, জাতীয় শিক্ষানীতির (NEP) তিন-ভাষা কাঠামোর কোথাও বলা নেই যে তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দিকেই বেছে নিতে হবে। বিচারপতি বলেন, "নীতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াকে নিজের রাজ্যের ভাষা শিখতে হবে ৷ ইংরেজি শিখতে হবে এবং তার সঙ্গে যে কোনও একটি তৃতীয় ভাষা থাকবে। শিক্ষানীতিতে 'হিন্দি' বাধ্যতামূলক করা হয়নি।"

এদিন তামিলনাড়ুর আইনজীবীর সওয়াল চলাকালীনই বিচারপতি বিভি নাগারত্না প্রশ্ন তোলেন, "ভাষা যদি শেখাতেই হয়, তবে কেন তা নবম শ্রেণিতে গিয়ে শুরু হবে ? আরও আগে থেকেও শুরু করা যেতে পারে... ৷ এটা অত্যন্ত খারাপ সিদ্ধান্ত। নবম শ্রেণির পড়াশোনার চাপ এমনিতেই অন্য ক্লাসের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। তার পরের বছরই থাকে বোর্ডের পরীক্ষা ৷ তাহলে কেন এই নবম শ্রেণিতে উঠে নতুন একটি ভাষা পড়ুয়াদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে ? যদি তৃতীয় কোনও ভাষা শেখাতেই হয়, তবে তা ষষ্ঠ শ্রেণি (Class 6) থেকে শুরু করুন।"

আদালতে উপস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবীদের উদ্দেশে বিচারপতি নাগারত্নার অনুরোধ, "দেশের সামগ্রিক শিক্ষানীতি পুনর্বিবেচনা করা দরকার ৷ দয়া করে নবম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা রাখবেন না। সিবিএসই, আইসিএসই কিংবা যে কোনও রাজ্য বোর্ড, সব ক্ষেত্রেই দশম শ্রেণিতে বোর্ড পরীক্ষা দিতে হয় পড়ুয়াদের। আর অষ্টম শ্রেণির শেষ থেকেই ছাত্রছাত্রীদের উপর সেই বোর্ডের পরীক্ষার চাপ ও আতঙ্ক তৈরি হতে শুরু করে।"

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SC ON 3RD LANGUAGE POLICY

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