নতুন নিয়ম সিবিএসই-র: নবম শ্রেণি থেকে তিন ভাষা পড়া বাধ্যতামূলক হচ্ছে

বোর্ড স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কোনও শিক্ষার্থী যদি বিদেশি ভাষা শিখতে চায়, তবে প্রথম দুটি ভাষা অবশ্যই ভারতীয় হতে হবে। তৃতীয় ভাষাটি বিদেশি হতে পারে।

CBSE rolls out Three-Language Rule
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 16, 2026 at 4:57 PM IST

নয়াদিল্লি, 16 মে: সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE) নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ভাষা বিষয়ে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। বোর্ডের জারি করা একটি সার্কুলার অনুযায়ী, 2026-27 শিক্ষাবর্ষ থেকে ভাষা শিক্ষা নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি 2020) এবং এনসিইআরটি পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এর অধীনে, নবম শ্রেণি থেকে ছাত্রছাত্রীদের অন্তত দুটি ভারতীয় ভাষা-সহ মোট তিনটি ভাষা অধ্যয়ন করতে হবে। এই নতুন ব্যবস্থাটি 1 জুলাই, 2026 থেকে কার্যকর হবে।

নতুন শিক্ষা নীতি অনুযায়ী পরিবর্তন আসবে

সিবিএসই তার সার্কুলারে জানিয়েছে যে, এই পরিবর্তনটি জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020 এবং জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (এনসিএফ-এসই 2023) অনুযায়ী করা হচ্ছে। বোর্ডের মতে, সম্প্রতি প্রকাশিত এনসিইআরটি পাঠ্যক্রমে মাধ্যমিক স্তরে তিনটি ভাষা (আর-1, আর-2 এবং আর-3) অধ্যয়নের ব্যবস্থা রয়েছে। সেই অনুযায়ী, সিবিএসই তার পাঠ্য কাঠামো সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বোর্ড স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কোনও শিক্ষার্থী যদি বিদেশি ভাষা পড়তে চায়, তবে তারা সেটিকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে তখনই বেছে নিতে পারবে, যদি অন্য দুটি ভাষা ভারতীয় হয়। বিদেশি ভাষাকে অতিরিক্ত চতুর্থ ভাষা হিসেবেও নেওয়া যেতে পারে।

দশম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষার জন্য কোনও বোর্ড পরীক্ষা নেই

ছাত্রছাত্রীদের ওপর পরীক্ষার অতিরিক্ত চাপ কমাতে সিবিএসই একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বোর্ডের মতে, দশম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা (আর3)-এর কোনও বোর্ড পরীক্ষা হবে না। এই বিষয়টির মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবে স্কুল পর্যায়ে এবং অভ্যন্তরীণভাবে করা হবে। তবে, ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল সিবিএসই সার্টিফিকেটে নথিভুক্ত করা হবে। বোর্ড এও স্পষ্ট করেছে যে, তৃতীয় ভাষার কারণে কোনও ছাত্রছাত্রীকে দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হবে না।

স্কুলগুলিকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে

সিবিএসই সমস্ত স্কুল প্রধানদের নতুন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি শুরু করতে বলেছে। স্কুলগুলিকে অবশ্যই 30 জুন, 2026-এর মধ্যে OASIS পোর্টালে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির জন্য R-3 ভাষার তথ্য আপডেট করতে হবে। বোর্ড জানিয়েছে যে স্কুলগুলি তাদের সুবিধা এবং উপলব্ধ সংস্থান অনুযায়ী ভাষা নির্বাচন করতে পারে, তবে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তিনটি ভাষার মধ্যে অন্তত দুটি ভারতীয় ভাষা হয়।

শিক্ষকের ঘাটতি হলে কী হবে?

বিজ্ঞপ্তিতে এও স্বীকার করা হয়েছে যে, অনেক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক ভাষা শিক্ষক নাও থাকতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, বিদ্যালয়গুলি অন্য বিষয়ের এমন শিক্ষকদের কাছ থেকে অস্থায়ী সহায়তা নিতে পারে, যাঁদের সংশ্লিষ্ট ভারতীয় ভাষায় গভীর জ্ঞান রয়েছে। এছাড়াও, বিদ্যালয়গুলি ক্লাস্টার মডেল, অনলাইন বা হাইব্রিড পাঠদান, অবসরপ্রাপ্ত ভাষা শিক্ষকদের সহায়তা এবং যোগ্য স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের পরিষেবা গ্রহণ করতে পারে। বোর্ড জানিয়েছে যে, এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র এই ক্রান্তিকালীন সময়েই প্রযোজ্য হবে।

এনসিইআরটি পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অতিরিক্ত পাঠ্যবস্তুও পড়ানো হবে

সিবিএসই জানিয়েছে যে, নতুন আর-3 পাঠ্যবই উপলব্ধ না হওয়া পর্যন্ত নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা ষষ্ঠ শ্রেণির ভাষার পাঠ্যবই ব্যবহার করবে। ছাত্রছাত্রীদের ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য স্কুলগুলি স্থানীয় সাহিত্য, কবিতা, গল্প এবং অন্যান্য উপকরণও যুক্ত করতে পারবে। বোর্ড জানিয়েছে যে 2026 সালের 15 জুনের মধ্যে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা হবে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী এবং বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বস্তি

সিবিএসই জানিয়েছে যে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের (CwSN) নিয়ম অনুযায়ী ছাড় দেওয়া হবে। এছাড়াও, বিদেশ থেকে ফেরা ছাত্রছাত্রী এবং ভারতের বাইরে অবস্থিত সিবিএসই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হতে পারে। মূল

লক্ষ্য পড়াশোনার মানোন্নয়ন, পড়ুয়াদের উপর চাপ সৃষ্টি করা নয়

সিবিএসই তার বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, এই পরিবর্তনগুলির উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের উপর পরীক্ষার চাপ বাড়ানো নয়, বরং বহুভাষিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করা। বোর্ড স্কুলগুলিকে এই নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের ইতিবাচকভাবে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করেছে। বোর্ডের মতে, এই নতুন নীতি শিক্ষার্থীদের ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে বোঝাপড়া বাড়াবে এবং সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করবে ।

