প্রশ্নের মুখে সিবিএসই-র ওএসএম ব্যবস্থা, উত্তরপত্রের গরমিলে উদ্বিগ্ন পরীক্ষার্থীরা
সিবিএসই-র অন স্ক্রিন মার্কিং সিস্টেম নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছে। এই পদ্ধতিতে উত্তরপত্র অদলবদল হয়ে যাওয়ার বা ভুল উত্তরপত্র মূল্যায়নের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
By PTI
Published : May 25, 2026 at 8:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 মে: দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় সিবিএসইর আপলোড করা তার পদার্থবিজ্ঞানের উত্তরপত্রের একটি ছবি শেয়ার করে জানিয়েছে যে, হাতের লেখা তার নয়, পদার্থবিজ্ঞানের উত্তরপত্রটিও তার নয়। হাতের লেখার অমিল এবং ভিন্ন ভিন্ন কপি-সহ সিবিএসই-র ওএসএম (OSM) সিস্টেম নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছে।
সিবিএসই-এর পুনঃমূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ও অসঙ্গতি নিয়ে ক্রমবর্ধমান অভিযোগের মধ্যেই, দ্বাদশ শ্রেণির কয়েকজন পড়ুয়া অভিযোগ করেছে যে— বোর্ডের পক্ষ থেকে আপলোড করা তাদের উত্তরপত্রের স্ক্যান করা কপিগুলির সঙ্গে তাদের হাতের লেখার কোনও মিল নেই। এর ফলে ‘অন স্ক্রিন মার্কিং’ (OSM) পদ্ধতিতে উত্তরপত্র অদলবদল হয়ে যাওয়ার বা ভুল উত্তরপত্র মূল্যায়নের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই অভিযোগগুলির ক্ষেত্রে এখনও কোনও জবাব দেয়নি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE)।
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি বিস্তারিত পোস্টে, দিল্লির বাসিন্দা বেদান্ত নামের এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেছে যে— পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে CBSE-এর আপলোড করা পদার্থবিজ্ঞানের উত্তরপত্রটি তাঁর লেখা নয়। এক্স প্ল্যাটফর্মে 25 লক্ষেরও বেশি ভিউ পাওয়া ওই পোস্টে বলা হয়েছে, সে এবং তাঁর পরিবার লক্ষ্য করেছেন যে, CBSE-এর সরবরাহ করা পদার্থবিজ্ঞানের উত্তরপত্রে থাকা হাতের লেখার সঙ্গে তার নিজের হাতের লেখার কোনও মিল নেই।
বেদান্ত @VEDANTSHRIV17 অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করে, "সিবিএসইর দেওয়া পদার্থবিজ্ঞানের উত্তরপত্রটি একেবারেই আমার উত্তরপত্র নয়। আমি জানি এটা আমার হাতের লেখা নয় এবং আমি যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছিলাম, সেগুলিও এতে নেই। শুধু আমিই নই, আমার পরিবার, শিক্ষক এবং যারা আমার হাতের লেখা চেনেন, তারাও সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্যটা লক্ষ্য করেছেন। আমরা পদার্থবিজ্ঞানের উত্তরপত্রটি আমার ইংরেজি উত্তরপত্র, আমার কম্পিউটার সায়েন্স উত্তরপত্র এবং আমার স্বাভাবিক হাতে লেখা নোটের সঙ্গে সতর্কভাবে মিলিয়ে দেখেছি। ইংরেজি এবং কম্পিউটার সায়েন্সের উত্তরপত্র দুটি স্পষ্টভাবে একে অপরের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের উত্তরপত্রটি অন্য কোনও ছাত্রের বলে মনে হচ্ছিল৷"
তবে বেশ কিছু সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল শুরুতে বেদান্তকে নিয়ে ট্রোল করেছিল; তারা প্রশ্ন তুলেছিল যে, সদ্য তৈরি হওয়া ওই হ্যান্ডেলটি আদৌ কোনও CSBE শিক্ষার্থীর কিনা ! এমনকি কেউ কেউ ওই পড়ুয়াকে ‘দেশবিরোধী’ ও ‘পাকিস্তানি’ বলেও টিপ্পনি করেছিল৷ কিন্তু, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি-সহ অনেকেই বেদান্তর সমর্থনে এগিয়ে আসেন।
গত সাত বছরের তুলনায় এই বছরের খারাপ ফলাফলের জন্য এবার চালু হওয়া অনলাইন স্ক্রিন মার্কিং (OSM) সিস্টেমকে দায়ি করা হচ্ছে। নিজেদের সঠিক প্রমাণ করতে এবং শিক্ষার্থীদের সন্দেহ দূর করতে, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE) দ্বাদশ শ্রেণির সকল ছাত্রছাত্রীকে জানিয়েছিল যে, তারা আবেদন করে তাদের উত্তরপত্রের একটি স্ক্যান কপি সংগ্রহ করতে পারবে। এর জন্য দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের 25 মে মধ্যরাত 12টা পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। এরই মধ্যে, ছাত্রছাত্রীরা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। এরই মধ্যে, দিল্লির বাসিন্দা বেদান্তর অভিযোগকে কেন্দ্র করে তোলপাড় গোটা দেশ৷