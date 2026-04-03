সিবিএসই'র নতুন সিলেবাসে তিন ভাষায় শিক্ষা, অঙ্ক-বিজ্ঞানে নয়া ব্যবস্থা

সিবিএসই'র নতুন সিলেবাসে তিন ভাষায় শিক্ষা, অঙ্ক-বিজ্ঞানে নয়া ব্যবস্থা
এবার পড়ুয়াদের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির মধ্যে তিনটি ভাষা পড়তেই হবে ৷ তার মধ্য়ে থাকবে দুটি ভারতীয় ভাষা ৷
By PTI
Published : April 3, 2026 at 9:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 এপ্রিল : সিবিএসই সিলেবাসে আমূল বদল ! 2026-27 শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হওয়া এই সিলেবাসে বেশ কয়েকটি চোখে পড়ার মতো পরিবরর্তন করা হয়েছে ৷ ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির মধ্যে তিনটি ভাষা পড়তেই হবে ৷ তার মধ্য়ে থাকবে দুটি ভারতীয় ভাষা ৷ নবম শ্রেণিতে বিজ্ঞান এবং অঙ্কের ক্ষেত্রে চালু হচ্ছে দ্বিস্তরীয় ব্যবস্থা ৷
এই দুটি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা হবে 80 নম্বরের ৷ সময় তিনঘণ্টা ৷ তবে কোনও পড়ুয়া চাইলে 25 নম্বরের আলাদা পরীক্ষা নেবে সিবিএসই ৷ একঘণ্টার ওই পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান বা অঙ্কে পড়ুয়ার কতটা বুৎপত্তি রয়েছে তা বোঝা যাবে ৷ দু'বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকছে বলে এই বন্দোবস্তকে বলা হচ্ছে দ্বিস্তরীয় ব্যবস্থা ৷
কয়েক বছর আগে দেশে ন্যাশনাল এডুকেশনাল পলিসি বা নেপ চালু হয়েছিল ৷ তাতেও তিনটি ভাষ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল ৷ এবার সিবিএসই সিলেবাসে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হল ৷ সিবিএসই-র এক কর্তা জানিয়েছেন, প্রতিটি পড়ুয়া যাতে কমপক্ষে দুটি ভারতীয় ভাষা শিখতে পারে তাই এই উদ্যোগ ৷ তিনটি ভাষাকে আর 1, আর 2 এবং আর 3- হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ৷
তবে তিনটি ভাষা পড়া সংক্রান্ত নিয়মটি ধীরে ধীরে প্রয়োগ করা হবে ৷ আর সেই হিসেবে বর্তমানের নবম শ্রেণি পড়ুয়ারা এই পরিবর্তনের আওতায় পড়বে না ৷ তবে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়য়াদের সিলেবাসে এবার থেকেই তৃতীয় ভাষা অন্তর্ভুক্ত হবে ৷ তারা 2031 সালে দশম শ্রেণির পরীক্ষা দেবে ৷ তখন এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে ৷ পাশাপাশি তৃতীয় ভাষার ব্যাপারে বিদেশ থেকে দেশে ফেরা পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে খানিকটা ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিবিএসই ৷
নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের কাছে অঙ্ক এবং বিমান সংক্রান্ত বিষয় দুটি আলাদা আলাদা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকবে ৷ প্রথম পরীক্ষা হবে 80 নম্বরের ৷ সেটা সবাইকে দিতে ৷ এর পাশাপাশি 25 নম্বরের আলাদা পরীক্ষাও দিতে পারবে পড়ুয়ারা ৷ ওই পরীক্ষায় বুঝে নেওয়ার চেষ্টা হবে অঙ্ক এবং বিজ্ঞানের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ার জ্ঞান ঠিক কতটা গভীর ! এ বছর থেকেই নবম শ্রেণিতে এই ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ৷ প্রথম বোর্ড পরীক্ষা হবে 2028 সালে ৷ পাশাপাশি দশম শ্রেণিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও পড়ানো হবে ৷