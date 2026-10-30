সিবিএসই-র নবম-দশমের পাঠ্যক্রমে বদল, বাদ পড়ল তিনটি বিষয়

সিবিএসই-র নবম-দশমের পাঠ্যক্রমে বদল, বাদ পড়ল তিনটি বিষয়
CBSE Changes in SyllabusL: সিবিএসই-র নবম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে বাদ 'ইনডিভিজুয়ালস ইন সোসাইটি' ও 'সিটি অ্যান্ড এআই' মডিউল ৷
Published : October 30, 2026 at 8:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 অক্টোবর: সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE) নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে বদল আনার কথা ঘোষণা করল ৷ যেখানে বলা হয়েছে, 2026-27 শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের আর 'ইনডিভিজুয়ালস ইন সোসাইটি' (Individuals in Society) এবং 'সিটি অ্যান্ড এআই' (CT & AI — Computational Thinking & Artificial Intelligence) মডিউলগুলি পড়তে হবে না ৷
এমনকি এই পড়ুয়ারা যখন 2027-28 শিক্ষাবর্ষে দশম শ্রেণিতে উঠবে, তখন তাদের আর 'পরিবেশ শিক্ষা' (Environmental Education) পড়তে হবে না ৷ সিবিএসই (CBSE)-র তরফে এনিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ তবে, বোর্ডের তরফে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে রাখা হয়েছে ৷ পড়ুয়াদের হয় 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট' (Skill Development), নাহলে নির্ধারিত 22টি দক্ষতা-ভিত্তিক বিষয়ের মধ্যে যে কোনও একটি বেছে নিতে হবে ৷
29 অক্টোবর সিবিএসই-র প্রকাশিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বোর্ড বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে ৷ এক্ষেত্রে পড়ুয়াদের সামনে দু’টি বিকল্প রাখা হয়েছে ৷ প্রথমটি হল, তারা চাইলে 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট' বিষয়টি বেছে নিতে পারবে ৷ অথবা সিবিএসই (CBSE) দ্বারা নির্ধারিত 22টি দক্ষতা-ভিত্তিক বিষয়ের মধ্যে থেকে যে কোনও একটি বেছে নিতে হবে ৷
যদি কোনও পড়ুয়া 'স্কিল ডেভলপমেন্ট' বিষয়টি বেছে নেয়, তবে তার মূল্যায়ন বিদ্যালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণভাবে করা হবে ৷ এই বিষয়ের জন্য কোনও আলাদা বোর্ড পরীক্ষা দিতে হবে না পড়ুয়াদের ৷ উলটো দিকে, যে পড়ুয়ারা সিবিএসই-র 22টি দক্ষতা-ভিত্তিক বিষয়ের মধ্যে যে কোনও একটি বেছে নেবে, তাদের দশম শ্রেণিতে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে ৷ এই পরীক্ষা 2027-28 শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হবে ৷
সিবিএসই (CBSE) এও স্পষ্ট করেছে , এই পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য ঐচ্ছিক বিষয়গুলির উপর কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ 2025-26 শিক্ষাবর্ষের অ্যাকাডেমিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সকল ঐচ্ছিক বিষয়গুলি নবম ও দশম শ্রেণির জন্য অপরিবর্তিত থাকবে বলে জানিয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ৷
সিবিএসই-র অন্তর্ভুক্ত সমস্ত স্কুলের প্রিন্সিপালদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সিলেবাসে এই বদলের বিষয়টি পড়ুয়া, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের জানিয়ে ও বুঝিয়ে দিতে ৷ এর বাইরে পাঠ্যক্রম, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য সিবিএসই (CBSE) বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে দেওয়া স্টাডি প্ল্যান এবং এফএকিউ (FAQ) নথি দেখে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ৷