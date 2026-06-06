দ্বাদশ শ্রেণির উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন আবেদনের সময়সীমা বাড়াল CBSE

দ্বাদশ শ্রেণির উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন আবেদনের সময়সীমা বাড়াল CBSE
দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য উত্তরপত্র যাচাই (Verification) ও পুনর্মূল্যায়নের (Re-evaluation) আবেদনের সময়সীমা বাড়াল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE) ৷ শেষ তারিখ কবে ?
Published : June 6, 2026 at 10:29 AM IST
নয়াদিল্লি, 6 জুন: রি-ইভ্যালুয়েশন বা পুনর্মূল্যায়ন পরিষেবা পোর্টালে সমস্যার অভিযোগ ওঠেছিল আগেই ৷ এবার সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন অর্থাৎ সিবিএসই-র (CBSE) তরফে সময়সীমা বাড়ানো হল ৷ বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা এখন 7 জুন রাত 12টা পর্যন্ত উত্তরপত্র যাচাই (Verification) ও পুনর্মূল্যায়নের (Re-evaluation) আবেদন করতে পারবেন ৷ যা আগে সময়সীমা ছিল 6 জুন অর্থাৎ শনিবার রাত 12টা।
ফল প্রকাশের পর গত 2 জুন চালু হওয়া অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে বহু পড়ুয়া তাঁদের উত্তরপত্র দেখতে এবং যাচাই করতে বা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়েছিলেন ৷ এমন অভিযোগ সামনে আসতেই, সোশাল মিডিয়া পোস্টে CBSE বোর্ড জানিয়েছে, "ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে, সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার উত্তরপত্র যাচাই ও পুনর্মূল্যায়নের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সময় এবং সুবিধা পাবে।"
সোশাল মিডিয়ায় আরও জানানো হয়েছে, পূর্বনির্ধারিত 6 জুন (মধ্যরাত) সময়সীমা এখন বাড়িয়ে 7 জুন (মধ্যরাত) করা হয়েছে। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের সংশোধিত সময়সূচিটি জেনে সেই অনুযায়ী আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ৷ কিছু পড়ুয়া আধার যাচাইকরণ ও টাকা দেওয়ার সময় স্ক্যান করতে গিয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছেন, সেই সমস্যাটি স্থায়ী থাকবে নাকি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাধান হবে, তা দেখার বিষয় ৷" এদিকে, সিবিএসই গত 2 জুন থেকে এমন একটি পোর্টাল চালু করেছে, যেখানে পরীক্ষার্থীরা স্ক্যান করা উত্তরপত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন।
বোর্ড জানিয়েছে, পোর্টালের মাধ্যমেই বর্তমানে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থীদের পুনর্মূল্যায়ন, নম্বর যাচাই এবং উত্তরপত্রের ফটোকপির আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। পুনর্মূল্যায়ন পোর্টাল চালু হওয়ার পর থেকেই একাধিক সাইবার হুমকির মুখে পড়ে প্ল্যাটফর্মটি। সিবিএসই জানিয়েছে, অত্যাধুনিক সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং 24 ঘণ্টার নজরদারির ফলে সমস্ত হামলার চেষ্টা সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছে। বোর্ডের দাবি, কোনও ছাত্রছাত্রীর তথ্য ফাঁস হয়নি এবং তাদের ডিজিটাল সিস্টেমেও কোনও ধরনের অনুপ্রবেশ ঘটেনি।