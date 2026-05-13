প্রকাশিত সিবিএসই দ্বাদশের ফল, পাশের হারে টেক্কা মেয়েদের

প্রকাশিত সিবিএসই দ্বাদশের ফল, পাশের হারে টেক্কা মেয়েদের
17 হাজারের বেশি পড়ুয়া পেয়েছেন 95 শতাংশের বেশি নম্বর ৷ সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিতে হবে 1 লাখ 63 পড়ুয়াকে ৷
Published : May 13, 2026 at 2:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 মে: প্রকাশিত হল সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফাল ৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে 2 শতাংশের কাছাকাছি বেড়েছে ফেলের পরিমাণ ৷ পাশের হার 85 শতাংশের সামান্য বেশি ৷ 90 শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছেন 94 হাজার পড়ুয়া ৷ 17 হাজারের বেশি পড়ুয়া পেয়েছেন 95 শতাংশের বেশি নম্বর ৷ সাপ্লিমেন্টারি দিতে হবে 1 লাখ 63 পড়ুয়াকে ৷ মেয়েদের পাশের হার 88 শতাংশ ৷ ছেলেদের পাশের হার 82 শতাংশ ৷
পরীক্ষার কন্ট্রোলার সন্যম ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 18 লক্ষ 57 হাজার 517 জন ৷ পাশের হারে দেশের মধ্যে সবার আগে তিরুঅনন্তপুরম ৷ পাশের হার 95.62 শতাংশ ৷ এরপরই আছে চেন্নাই ৷ পাশের হার 93.84 শতাংশ ৷ তৃতীয় স্থানে আছে বেঙ্গালুরু ৷ পাশের হার 93.18 শতাংশ ৷ পূর্ব দিল্লিতে পাশের হার 91.73 শতাংশ ৷ পশ্চিম দিল্লিতে 92.34 শতাংশ ৷ খাতা দেখার ব্যাপারে গত কয়েক বছর ধরে প্রযুক্তির সাহা৷য্য নেওয়া হচ্ছে ৷ এবারও সেই বিষয়টিকেই মাথায় রেখেই মূল্যায়ন করা হয়েছে ৷
মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সাহায্য নিলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই কম থাকে ৷ পরীক্ষার ফল দেখার ক্ষেত্রেও গতকয়েক বছরের মধ্যে চোখে পড়ার মতো বদল এসেছে ৷ এখন আর রেজাল্ট জানতে দিনভর কম্পিউটারের সামনে অপেক্ষায় থাকতে হয় না ৷ আগে থেকে ডিজি লকারে তথ্য দেওয়া থাকলে সরাসরি সেখানেই দেখা যায় রেজাল্ট ৷