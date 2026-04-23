CBSE দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার দ্বিতীয় ডেটশিট প্রকাশিত; পরীক্ষা হবে 15 থেকে 21 মে পর্যন্ত

সমস্ত পরীক্ষা সকাল 10টা 30 মিনিটে শুরু হবে। বোর্ডের প্রকাশিত এই সময়সূচী ছাত্রছাত্রীদের তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে।

CBSE Class 10 Second Board Exams 2026
CBSE দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার দ্বিতীয় ডেটশিট প্রকাশিত (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : April 23, 2026 at 4:19 PM IST

নয়াদিল্লি, 23 এপ্রিল: সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE) 2026 সালের দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার তারিখপত্র প্রকাশ করেছে। পরীক্ষাগুলি 2026 সালের 15 মে শুরু হয়ে 21 মে শেষ হবে। সমস্ত পরীক্ষা সকাল 10টা 30 মিনিটে শুরু হবে। বোর্ডের প্রকাশিত এই সময়সূচী ছাত্রছাত্রীদের তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে।

গণিত দিয়ে পরীক্ষা শুরু হবে

বোর্ডের প্রকাশিত সময়সূচী অনুযায়ী, 15 মে (শুক্রবার) গণিত (স্ট্যান্ডার্ড ও বেসিক) দিয়ে পরীক্ষা শুরু হবে। এই পরীক্ষাটি 3 ঘণ্টার হবে এবং সকাল 10টা 30 মিনিট থেকে দুপুর 1টা 30 মিনিট পর্যন্ত চলবে।

16 মে ইংরেজি, 18 মে বিজ্ঞান পরীক্ষা

16 মে (শনিবার) ইংরেজি পরীক্ষা হবে। ইংরেজি (কমিউনিকেটিভ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার) পরীক্ষা হবে। এরপর 18 মে (সোমবার) বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষা হবে।

19 মে ভাষা বিষয়ের পরীক্ষা হবে

19 মে (মঙ্গলবার) বিভিন্ন ভাষার পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে রয়েছে হিন্দি, উর্দু, পঞ্জাবি, বাংলা, তামিল, তেলুগু, মরাঠি, গুজরাতি, মালয়ালম, ওড়িয়া, অসমীয়া, কন্নড় এবং আরবির মতো ভারতীয় ভাষাগুলি। একই দিনে ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ এবং জাপানির মতো বিদেশী ভাষার পরীক্ষাও হবে। কিছু বিষয়ের পরীক্ষার সময়কাল হবে 2 ঘণ্টা, যেখানে মূল বিষয়গুলির পরীক্ষার সময়কাল হবে 3 ঘণ্টা।

20 মে দক্ষতা ও ঐচ্ছিক বিষয়গুলির পরীক্ষা

20 মে (বুধবার) চিত্রকলা, সংস্কৃত, তথ্য প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা হবে। এই বিষয়গুলি দক্ষতা ও ঐচ্ছিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত এবং অনেক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজবিজ্ঞান পরীক্ষার মাধ্যমে CBSE দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার শেষ হবে

সমাজবিজ্ঞানের পরীক্ষাটি 21 মে (বৃহস্পতিবার) হবে, যা CBSE দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার শেষ পরীক্ষা। এটিও একটি 3 ঘণ্টার পরীক্ষা হবে এবং সকাল 10টা 30 মিনিট থেকে দুপুর 1টা 30 মিনিট পর্যন্ত চলবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশিকা

সিবিএসই শিক্ষার্থীদের সময়মতো পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে এবং তাদের প্রবেশপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া হবে, যা সঠিকভাবে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

