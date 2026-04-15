প্রকাশিত দশম শ্রেণির ফল, পাশের হারে ছেলেদের টেক্কা দিল মেয়েরা

প্রকাশিত দশম শ্রেণির ফল, পাশের হারে ছেলেদের টেক্কা দিল মেয়েরা
95 শতাংশের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে 55 হাজার 368 জন ৷ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 24 লাখ 71 হাজার ৷ 8 হাজার 74টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়েছে ৷
By PTI
Published : April 15, 2026 at 7:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 এপ্রিল: সিবিএসই-র দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল বুধবার ৷ সামগ্রিকভাবে পাশের হার সামান্য বাড়ল ৷ ছেলেদের টেক্কা দিল মেয়েরা ৷ 95 শতাংশের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে 55 হাজার 368 জন ৷ 90 থেকে 95 শতাংশের মধ্যে নম্বর পেয়েছে 2 লাখ 21 হাজার 574 জন ৷ গতবছরের থেকে সামান্য কমেছে ফেলের সংখ্যাও ৷
সবমিলিয়ে এবারে পাশের হার 93.70 শতাংশ ৷ গতবার পাশের হার ছিল একটু কম 93.66 শতাংশ ৷ এবার মেয়েদের পাশের হার 94.99 শতাংশ ৷ ছেলেদের পাশের হার মেয়েদের চেয়ে 1.3 শতাংশ কম বলে জানা গিয়েছে ৷ নিজেদের পাঁচটির মধ্যে বেশিরভাগ বিষয় ফেল করেছে 1 লাখ 47 হাজার পড়ুয়া ৷ এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 24 লাখ 71 হাজার ৷ মোট 8 হাজার 74টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়েছে ৷
সফল পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ফেসবুকে তিনি লেখেন, "আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক অভিনন্দন। তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক ৷ আরও বড় বড় সাফল্য আসুক। তোমাদের এই সাফল্যের পেছনে যে সকল অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবদান রয়েছে, তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। যাদের ফল ভালো হয়নি তাদের হতাশ হওয়ার দরকার নেই ৷ আমি নিশ্চিত তোমরাও আগামিদিনে খুব ভালো কিছু করে দেখাবে ৷ আমার আশীর্বাদ ও শুভকামনা সবসময় তোমাদের সবার সঙ্গে আছে।" রেজাল্ট দেখার ক্ষেত্রে এবার পড়ুয়াদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷ তারা ডিজি লকার অ্যাপের মাধ্যমেই ফলাফল দেখতে পাচ্ছে ৷ বাড়ির ঠিকানা আগে থেকেই অ্যাপে সংরক্ষিত আছে এমন পড়ুয়াদের রেজাল্ট ইতিমধ্যে নথি বিভাগে আপলোড করা হয়ে গিয়েছে ৷
এবার থেকে পরীক্ষা-পদ্ধতিতেও বদল এসেছে ৷ এবার থেকে সিবিএসই দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষার প্রথম ধাপ ফেব্রুয়ারিতে হয়েছে ৷ দ্বিতীয় ধাপ মে মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। প্রথম ধাপের ফলাফল এপ্রিলে প্রকাশিত হবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল ৷ সেই মতো এদিন ফলাফল প্রকাশিত হল ৷ দ্বিতীয় ধাপের ফলাফল জুনে প্রকাশিত হবে। যদিও পরীক্ষার অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন শুধুমাত্র একবারই করা হবে। দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বোর্ড পরীক্ষার প্রথম ধাপে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক, দ্বিতীয় ধাপটি ঐচ্ছিক ৷