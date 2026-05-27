নবম শ্রেণিতে সিবিএসই-র তিন-ভাষা নীতি, কেন্দ্র-এনসিইআরটির জবাব চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট
CBSE-এর নির্দেশ অনুযায়ী, নতুন শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণিতে তিন ভাষার অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করতে বলা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন জমা পড়ে ৷
Published : May 27, 2026 at 8:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 মে: বুধবার সুপ্রিম কোর্ট সিবিএসই-র 'তিন ভাষায় শিক্ষা বাধ্যতামূলক' নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে করা একটি আবেদন বিবেচনা করতে সম্মত হয়েছে ৷ এই নীতি অনুযায়ী, 1 জুলাই থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভারতের অন্তত দুটি স্থানীয় ভাষা-সহ তিনটি ভাষা অধ্যয়ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিপুল এম পাঞ্চোলির সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকার, সিবিএসই এবং এনসিইআরটি-কে নোটিশ দিয়ে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাদের জবাব চেয়েছে।
সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE)-এর জারি করা একটি সাম্প্রতিক সার্কুলার অনুযায়ী, 1 জুলাই থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভারতের অন্তত দুটি স্থানীয় ভাষা-সহ তিনটি ভাষা অধ্যয়ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি সিবিএসই-এর পাঠ্যক্রমকে জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP) 2020 এবং স্কুল শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (NCF-SE) 2023-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রক্রিয়ার একটি অংশ। আবেদনপত্র অনুযায়ী, সিবিএসই-র সার্কুলার অনুযায়ী, 2026 সালের 1 জুলাই থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের তিনটি ভাষা (আর-1, আর-2 এবং আর-3) পড়তে হবে, যার মধ্যে অন্তত দুটি ভারতীয় ভাষা হতে হবে। অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি বেঞ্চের সামনে কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেন।
এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির বিষয়ে একটি প্রতিবেদন চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শুনানির সময় আবেদনকারীর পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট মুকুল রোহাতগি জানান, সার্কুলার অনুযায়ী আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের তিনটি ভাষা পড়তে হবে। একটি সম্পর্কিত মামলায় উপস্থিত সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিবাল বলেন, এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। এ ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাচ্ছে না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।
সিবাল বলেন যে এটি একটি "যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়" এবং এটি ঐচ্ছিক বিষয় হওয়া উচিত, বাধ্যতামূলক নয়। আবেদনকারীর আইনজীবী বেঞ্চকে অনুরোধ করেন যেন সিবিএসই-কে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, আগামী শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার দিন অর্থাৎ 1 জুলাই থেকে যেন এই সিদ্ধান্তটি কার্যকর না করা হয়। তবে, বেঞ্চ কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ জারি করেনি। প্রধান বিচারপতি বলেন যে, তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।
বেঞ্চ জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিষয়টি পরবর্তী শুনানির জন্য ধার্য করেছে। দিল্লি, গুরুগ্রাম, নয়ডা এবং চেন্নাইয়ের অভিভাবক ও শিক্ষক-সহ 19 জন আবেদনকারীর একটি দল কেন্দ্র, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE) এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (NCERT)-এর বিরুদ্ধে এই জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেছিল।