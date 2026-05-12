শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ খুনে সিবিআই তদন্ত, গঠিত বিশেষ টিম

শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ খুনে সিবিআই তদন্ত, গঠিত বিশেষ টিম
কয়েকদিন আগে মধ্যমগ্রামে খুন হন চন্দ্রনাথ ৷ এই ঘটনার তদন্ত করবে সিবিআই ৷ সংস্থার 7 আধিকারিককে নিয়ে ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল ৷
Published : May 12, 2026 at 9:24 AM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 12 মে: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনায় তদন্তভার নিল সিবিআই ৷ মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্ত ভার যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে ৷ জানা গিয়েছে 7 জন আধিকারিককে নিয়ে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করছে সিবিআই ৷ এই আধিকারিকরাই চন্দ্রনাথ খুনের তদন্ত করবে ৷ এই দলের মাথায় থাকবেন ডিআইজি পদমর্যদার এক আধিকারিক ৷
কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার কলকাতা জোনের যুগ্ম নির্দেশকের নেতৃত্বে চলবে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল এই খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের সিট বা বিশেষ তদন্তকারী দল । সিবিআই সূত্রে খবর, কলকাতা জোন থেকেই বেছে নেওয়া হবে তদন্তকারী আধিকারিকদের। তদন্তের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ, গোয়েন্দা আধিকারিক এবং ফরেন্সিক টিমকে যুক্ত করা হতে পারে। তদন্তের প্রথম পর্যায়ে রাজ্য পুলিশের হাতে থাকা সমস্ত নথি, ডিজিট্যাল তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ, ফরেন্সিক রিপোর্ট এবং জিজ্ঞাসাবাদের নথি খতিয়ে দেখবে কেন্দ্রীয় সংস্থা।
চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন তিন জন। ধৃতদের নাম ময়ঙ্করাজ মিশ্র, ভিকি মৌর্য এবং রাজ সিংহ। তদন্তকারীদের দাবি, এদের মধ্যে অন্তত একজন পেশাদার শুটার। বিহারের বক্সার জেলা থেকে ধরা হয়েছে ময়ঙ্ক ও ভিকিকে। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশের বালিয়া থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজ সিংহকে। আদালত ধৃতদের 13দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
রাজ্য পুলিশের গঠিত বিশে তদন্তকারী দলে ছিলেন এসটিএফ, সিআইডি এবং গোয়েন্দা বিভাগের একাধিক আধিকারিক। তদন্তকারীদের দাবি, প্রযুক্তিগত সূত্র ধরেই অভিযুক্তদের নাগাল পাওয়া যায়। খুনে ব্যবহৃত চারচাকা গাড়িটি ঝাড়খণ্ড থেকে আনা হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। সেই গাড়ি থেকেই হাওড়ার বালি টোলপ্লাজ়ায় অনলাইনে টোলের টাকা মেটানো হয়েছিল। তদন্তকারীরা ওই ডিজিট্যাল লেনদেনের সূত্র ধরেই সন্দেহভাজনদের গতিবিধি ট্র্যাক করতে সক্ষম হন।
The investigation into the murder of West Bengal CM Suvendu Adhikari, PA Chandranath Rath, has been transferred to CBI. CBI has constituted a seven-member SIT led by a DIG-rank officer: CBI— ANI (@ANI) May 12, 2026
বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশ হয় মে মাসের 4 তারিখ ৷ এরপর 6 তারিখ রাতে মধ্য়মগ্রামে খুন হন চন্দ্রনাথ ৷ মধ্যমগ্রামের দোহাড়িয়ায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রাক্তন কর্মী তথা শুভেন্দু অধিকারীর এই আপ্তসহায়ক। দুষ্কৃতীরা তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে পর পর এলোপাথাড়ি গুলি চালায় । তাতে চন্দ্রনাথের দেহ ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছে । ঘটনায় গুরুতর আহত হন চন্দ্রনাথের গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেড়া ৷
তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যাওয়ার ঠিক আগের দিন খুনের ঘটনায় বড় পদক্ষেপ করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । দীর্ঘ কয়েক দিনের টানা তদন্ত, ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ এবং ঘটনাস্থলের পারিপার্শ্বিক প্রমাণ খতিয়ে দেখার পর অবশেষে উত্তরপ্রদেশ থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করলেন তদন্তকারীরা । ইতিমধ্যেই তাদের কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে । ভবানীভবনে তাদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন পুলিশ কর্তারা।
জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে বিহারে বক্সার এলাকায় তল্লাশি চালায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একটি দল ৷ পাশপাশি, উত্তর প্রদেশের কয়েকটি জায়গাতেও তল্লাশি চালানো হয় ৷ প্রথমে চারজন অভিযুক্তকে আটক করা হয় ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ধৃতদের ৷ তাদের মধ্যে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকি তিনজনকে গ্রেফতার করে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় ৷