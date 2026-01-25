আরজি কর তদন্তে তদারকি ! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের তালিকায় সিবিআই-এর যুগ্ম অধিকর্তা

আরজি কর তদন্তে তদারকি ! রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের তালিকায় সিবিআই-এর যুগ্ম অধিকর্তা
আরজি কর হাসপাতালে কর্ত্য়বরত তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের দেড় বছর হতে চলল ৷ ঘটনার তদন্তে থাকা সিবিআই কর্তাকে পুরস্কৃত করছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
Published : January 25, 2026 at 5:52 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রতি বছরের মতো এবারও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার 31 জন আধিকারিককে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করবে কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ তাঁদের মধ্যে একজন সিবিআই-এর জয়েন্ট ডিরেক্টর ভি চন্দ্রশেখর ৷ পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা প্রকাশ হতে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন তিনি ৷
কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পড়ুয়া তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্ত হচ্ছিল তাঁর তদারকিতে ৷ 2024 সালের 9 অগস্ট সকালে আরজি করের চার তলার সেমিনার রুমে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় নির্যাতিতা তরুণীকে ৷ জানা যায়, তাঁকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় রাজ্য তথা সারা দেশে ৷
প্রথমে এই খুনের তদন্ত করছিল কলকাতা পুলিশ ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করা হয় ৷ পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এই ঘটনার তদন্তভার বর্তায় সিবিআই-এর উপর ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার যুগ্ম অধিকর্তা ভি চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয় ৷ প্রায় দেড় বছর হতে চলল পড়ুয়া তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনে শুধুমাত্র সঞ্জয় রায়কেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ শিয়ালদা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে সে ৷ তাঁকে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা দিয়েছে আদালত ৷
এই হত্যাকাণ্ডের প্রায় দেড় বছর হতে চলল ৷ নির্যাতিতার বাবা-মা সিবিআই-এর বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন ৷ তাঁদের দাবি, প্রকৃত দোষীরা এখনও অধরা ৷ সিবিআই তাদের ধরতে পারছে না ৷ এরই মধ্যে প্রজাতন্ত্র দিবসে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জয়েন্ট ডিরেক্টর তথা 2000 সালের গুজরাতের আইপিএস ক্যাডার ভি চন্দ্রশেখর ৷ রবিবার এই তালিকা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
এছাড়া, আগামিকাল প্রজাতন্ত্র দিবসে সাহসিকতা ও নানান পরিষেবার জন্য পুরস্কৃত করা হবে পুলিশ, দমকল, হোমগার্ড, সিভিল ডিফেন্স এবং সংশোধনাগারের সঙ্গে যুক্ত 982 জন আধিকারিককে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, সাহসিকতার জন্য 125টি মেডেল দেওয়া হবে ৷ জম্মু-কাশ্মীরে মোতায়েন আধিকারিকদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় 45টি মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে ৷ এরপর মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় অভিযান চালানোর জন্য 35টি মেডেল দেওয়া হবে এবং উত্তর-পূর্ব এলাকায় কাজ করছেন এমন 5 জনকে পুরস্কৃত করবে কেন্দ্র ৷ সাহসিকতার জন্য 4 জন দমকলবাহিনীর আধিকারিক পুরস্কৃত হবেন ৷