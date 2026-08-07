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হোয়াটসঅ্যাপ-টেলিগ্রামে নিটের প্রশ্নফাঁস, সিবিআইয়ের চার্জশিটে তিন NTA বিশেষজ্ঞ

অভিযুক্ত 13 জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় ইলেকট্রনিক প্রমাণ বা তথ্যের সূত্রকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।

NEET UG EXAM 2026
পরীক্ষা হলে ঢোকার আগের মুহূর্তে নিট ইউজি পরীক্ষার্থীদের ছবি (ANI)
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By ANI

Published : August 7, 2026 at 10:44 AM IST

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নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: এক বিশাল ডিজিটাল নেটওয়ার্কের মাধ্য়মে সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস করা হয়েছিল ৷ নিট ইউজি 2026 পেপার লিকের বিষয়ে এমনটাই চার্জশিটে উল্লেখ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই ৷ ডিজিটাল প্রমাণ, সাক্ষীদের বয়ান এবং উদ্ধার হওয়া নথিপত্র বা সামগ্রীর উপর ভিত্তি করে সিবিআই 13 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ যাদের মধ্যে এনটিএ (NTA) কর্তৃক নিযুক্ত তিনজন বিষয়-বিশেষজ্ঞও রয়েছেন ।

সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশ্নপত্র আদান-প্রদান

সংস্থার দাবি, পরীক্ষার কয়েকদিন আগেই ষড়যন্ত্রে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম এবং ইলেকট্রনিক ফাইলের মাধ্যমে গোপনে প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । রাউস অ্যাভিনিউয়ের বিশেষ সিবিআই আদালতে দাখিল করা চার্জশিটে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দাবি করেছে যে, বাজেয়াপ্ত মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ফরেনসিক পরীক্ষায় চ্যাট, পিডিএফ নথি, প্রশ্নপত্রের ছবি এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে । এর ফলে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA)-র বিষয়-বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মধ্যস্থতাকারী হয়ে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের কাছে ফাঁস হওয়া পরীক্ষার উপকরণ পৌঁছনোর প্রক্রিয়াটি পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন তদন্তকারীরা ।

সিবিআই আদালতের বিশেষ বিচারক অজয় ​​গুপ্ত আজ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন । আদালত এই মামলার অভিযুক্ত মঙ্গিলাল বিভাল, দীনেশ বিভাল এবং বিকাশ বিভালের নিজেদের পলিগ্রাফ এবং লাই ডিটেক্টর পরীক্ষার জন্য করা আবেদনের বিষয়েও সিদ্ধান্ত সংরক্ষিত রেখেছে । আদালত দীনেশ বিভাল এবং বিকাশ বিভালের জামিনের আবেদন 18 অগস্ট শুনানির জন্য নির্দেশ দিয়েছে ।

সিবিআই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে যশ যাদব, মাঙ্গিলাল বিবল, দীনেশ বিবল, বিকাশ বিভাল, শুভম খায়রনার, ধনঞ্জয় লোখান্ডে, প্রহ্লাদ কুলকার্নি, তেজস হর্ষদ কুমার, শিবরুগাঁও, শিবরুগ, শিবরাজ, মঙ্গিলাল বিভাল, ড. ওয়াঘমারে, মনীষা মান্ধারে এবং মনীষা সঞ্জয় হাভালদার । এরা সবাই বর্তমানে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে ।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 315(5), 318(4), 61(2), 238, এবং 303(2), দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা 13(2), 13(1)(a) এবং পাবলিক পরীক্ষা (অন্যায় উপায় প্রতিরোধ) আইনের ধারা 10, 3, 4, 5, এবং 11 এর অধীনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করেছে সিবিআই ।

কীভাবে প্রশ্নফাঁস হয়েছে, সিবিআইয়ের দাবি

সিবিআই জানিয়েছে, অভিযুক্ত যশ যাদবের মোবাইল ফোনের ফরেনসিক বিশ্লেষণে ফাঁস হওয়া NEET-UG 2026 প্রশ্নপত্র সম্বলিত পিডিএফ ফাইল এবং AP Broker নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে টেলিগ্রাম কথোপকথন পাওয়া গিয়েছে ৷ তদন্তে ওই ব্যক্তিকে সহ-অভিযুক্ত শুভম মধুকর খইরনার হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে । এই ডিজিটাল নথিপত্রগুলো পরীক্ষা শুরুর আগেই পরীক্ষার উপকরণ গোপনে হস্তান্তরের বিষয়টি প্রমাণ করে ।

চার্জশিটে আরও বলা হয়েছে, তদন্তকারীরা অন্যান্য অভিযুক্তের ডিভাইস থেকেও হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথন ও ডিজিটাল প্রমাণ উদ্ধার করেছেন । তল্লাশির সময় অভিযুক্ত মনীষা সঞ্জয় ওয়াঘমারের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত একটি মোবাইল ফোনে NEET 2026 নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ পাওয়া যায় ৷ সিবিআইয়ের দাবি, ষড়যন্ত্রকারীরা যে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করত, এটি ছিল তার একটি অংশ । ডিজিটাল প্রমাণ থেকে দেখা গিয়েছে যে, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রগুলো সরাসরি এনটিএ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরীক্ষার্থীদের কাছে না গিয়ে বেশ কয়েকজন মধ্যস্থতাকারীর হাত ঘুরে পৌঁছেছিল ।

তদন্ত অনুযায়ী, মোটা অঙ্কের টাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া পরীক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর আগে গোপনীয় উপকরণগুলো বিষয়-বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বেসরকারি অপারেটর ও দালালদের কাছে গিয়েছিল । সাক্ষীদের বয়ান সমর্থন করতে এবং অভিযুক্তদের মধ্যে যোগাযোগের বিষয়টি প্রমাণ করতে সিবিআই কল ডিটেইল রেকর্ড (CDR), মোবাইল ফোন থেকে তথ্য সংগ্রহের রিপোর্ট এবং বাজেয়াপ্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ফরেনসিক পরীক্ষার ওপরও নির্ভর করেছে ।

তদন্তকারীদের দাবি, এই ইলেকট্রনিক নথিপত্রগুলো তদন্ত চলাকালীন কয়েকজন সাক্ষীর বর্ণিত বৈঠক ও আদান-প্রদানের সময়ক্রমের (টাইমলাইন) সঙ্গে মিলে গিয়েছে । চার্জশিট অনুযায়ী, তদন্তে আরও জানা গিয়েছে যে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র সরবরাহের পর প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা হিসেবে নেটওয়ার্কের সদস্যদের মধ্যে মূল শিক্ষাগত সার্টিফিকেট, সই করা ফাঁকা চেক এবং অন্যান্য নথিপত্র আদান-প্রদান করা হয়েছিল । এই উদ্ধার হওয়া বিষয়গুলোকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের পিছনে থাকা বাণিজ্যিক লেনদেনের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেছে সিবিআই ।

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NEET UG 2026 PAPER LEAK
নিট ইউজি 2026 পেপার লিক
NTA
CBI ON NEET UG PAPER LEAK CASE
CBI CLAIMS NEET UG 2026

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