NEET প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার 'মাস্টারমাইন্ড' রসায়নের অধ্য়াপক গ্রেফতার

NEET প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার 'মাস্টারমাইন্ড' রসায়নের অধ্য়াপক গ্রেফতার
সর্বভারতীয় ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেফতার করল সিবিআই ৷ পুনে থেকে রসায়নের এই অধ্যাপককে গ্রেফতার করা হয় ৷
Published : May 15, 2026 at 9:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 মে: নিট-কাণ্ডে নয়া মোড় ! সর্বভারতীয় ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেফতার করল সিবিআই ৷ সরকারি সূত্রের খবর, পুনের অধ্যাপক পিভি কুলকার্নি নিট-ইউজি প্রশ্ন ফাঁসের নেপথ্যে কিংপিন ৷ তিনি রসায়নবিদ্যায় পারদর্শী ৷ মহারাষ্ট্রের লাতুরে দীর্ঘ সময় নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির প্যানেলে সদস্য হিসাবে যুক্ত ছিলেন এবং প্রশ্নপত্র তৈরির কাজ করেছেন ৷
শুক্রবার পুনেতে তাঁর বাসভবন থেকেই অধ্যাপককে হেফাজতে নিয়েছে সিবিআই ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এক মুখপাত্র বলেন, "বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের পর পিভি কুলকার্নিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷"
তিনি নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির প্যানেলে থাকার সুবাদে গোপন নথি দেখার সুবিধেকে কাজে লাগিয়েছেন ৷ এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে তাঁর বাড়িতে একটি বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করেন অধ্যাপক কুলকার্নি ৷ সেখানে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন, তার একাধিক অপশন ও সঠিক উত্তর মুখে বলে দিয়েছিলেন তিনি ৷ পরে 3 মে সারা ভারতে সেই এক প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেয় ছাত্রছাত্রীরা ৷
ওই মুখপাত্র একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, "এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে অধ্যাপক তাঁর পড়ুয়াদের কাছে এই প্রশ্ন ও উত্তর পৌঁছে দিয়েছিলেন আরেক অভিযুক্ত মনীষা ওয়াঘমারের মাধ্যমে ৷ তাকে গতকাল, 14 মে সিবিআই গ্রেফতার করেছে ৷" পড়ুয়াদের অভিযোগ, তাঁরা অধ্যাপক কুলকার্নির ক্লাসে অংশ নেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন ৷ অধ্যাপকের মুখে বলে দেওয়া প্রশ্ন, উত্তর নোটবুকে লিখে নিয়েছিলেন ৷ পরে নিট পরীক্ষায় ঠিক সেই প্রশ্নগুলিই এসেছিল এবং তাঁরা সফলভাবে উতরে গিয়েছেন ৷
এর আগে রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার NEET প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ৷ বুধবার এই ঘটনায় এক বিজেপি নেতাকে আটক করে পুলিশ।
রাজস্থান পুলিশের বিশেষ দল (SOG) এ পর্যন্ত 150 জনেরও বেশি ব্যক্তিকে আটক করেছে এই মামলায়। অন্যদিকে, সিবিআই (CBI) অন্তত 20 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর 6 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। মামলাটি ঘিরে সরকারি গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রচেষ্টার মধ্যেই গেহলত জানান, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন হলেন দীনেশ বিনওয়াল ৷ যিনি একজন বিজেপি নেতা । এক্স হ্য়ান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "NEET প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত দীনেশ বিনওয়াল বিজেপি (BJP) একজন পদাধিকারী ৷" পাশাপাশি তিনি অভিযুক্তের একটি পোস্টারের ছবিও পোস্ট করেছেন, যেখানে তাকে জয়পুর গ্রামীণ এলাকার বিজেপির যুব মোর্চা'র (BJYM) জেলা সম্পাদক হিসেবে দেখানো হয়েছে।
গেহলত আরও বলেন, "আমি গত 11 মে থেকেই প্রশ্ন করে আসছি যে, বিজেপি সরকার কেন এফআইআর (FIR) দায়ের করছে না ? এখন বিজেপির আসল রূপ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। বিজেপি সরকার কি এখন সেই 'প্রশ্নপত্র ফাঁস মাফিয়া'দের সুরক্ষা দিচ্ছে, যারা যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ?" অশোক গেহলতের এই অভিযোগের জবাবে রাজস্থান বিজেপির সহ-সভাপতি মুকেশ দধিচ স্পষ্টভাবে অস্বীকার ৷ বিনওয়াল দলে কোনও পদে নেই বলেও জানান তিনি ৷ SOG রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে; যার মধ্যে সিকার, জয়পুর গ্রামীণ (জামওয়ারামগড়-সহ), আলওয়ার এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী এলাকার ব্যক্তিরা রয়েছেন।
কংগ্রেস দাবি করেছে, বিনওয়ালের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে, যেখানে তাকে রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলাওয়ার ৷ বিজেপি বিধায়ক মহেন্দ্র এবং বিজেপির আরও বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। এক্স প্ল্যাটফর্মে কংগ্রেস লিখেছে, "এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের সঙ্গে বিজেপি কতটা গভীরভাবে জড়িত—তারা কেবল নীরব দর্শক হিসেবে নয় ৷ বরং এই মাফিয়াদের রক্ষাকর্তা হিসেবেই কাজ করছে ৷" কংগ্রেস আরও বলেছে, "বিজেপি লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর কঠোর পরিশ্রম, স্বপ্ন এবং আবেগের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই কেলেঙ্কারিগুলোর কারণে আর কতদিন নির্দোষ শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি পোহাতে হবে ?"
সিবিআই (CBI) রাজস্থানের এসওজি (SOG)-এর সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করছে ৷ উল্লেখ্য, এই সংস্থাটিই সংশ্লিষ্ট মামলাটির প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনা করেছিল। সংস্থাটি ব্যাপক প্রযুক্তিগত ও ফরেনসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কথিত প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সূত্র খতিয়ে দেখছে এবং এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ, নিরপেক্ষ ও পেশাদার তদন্ত পরিচালনার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এছাড়া, 'ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনস' (FAIMA) আজ সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন জানিয়েছে। তাদের এই আবেদনের মূল বিষয় হলো NEET UG 2026 পরীক্ষা আয়োজনে 'ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি' (NTA)-এর 'পদ্ধতিগত ব্যর্থতা'কে চ্যালেঞ্জ করা।