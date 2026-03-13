ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় 'সুপ্রিম' নির্দেশ, চাপ বাড়ল মহুয়ার

ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় 'সুপ্রিম' নির্দেশ, চাপ বাড়ল মহুয়ার
মহুয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ সংক্রান্ত দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের একটি অংশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট ৷
By PTI
Published : March 13, 2026 at 2:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 মার্চ: টাকার বিনিময়ে প্রশ্নের মামলায় অস্বস্তি বাড়ল মহুয়া মৈত্রর ৷ তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ সংক্রান্ত দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের একটি অংশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট ৷
বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের আনা অভিযোগের ভিত্তিতে লোকপাল সিবিআই-কে চার্জশিট পেশের অনুমতি দিয়েছিল ৷ দিল্লি হাইকোর্ট সেই সিদ্ধান্ত খারিজ করে ৷ রায়ের এই অংশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করল শীর্ষ আদালত ৷ পাশাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ মহুয়া থেকে শুরু করে সিবিআই এবং নিশিকান্ত দুবেকে নিজেদের বক্তব্য় জানাতে বলেছে ৷
কয়েক মাস আগে লোকপাল সিবিআইকে চার্জশিট পেশের অনুমতি দেয় ৷ এই নির্দেশের বিরোধিতা করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কৃষ্ণনরের সাংসদ ৷ 2025 সালের 19 ডিসেম্বর আদালত নির্দেশ দেয়, মহুয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করতে পারবে না কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ৷ এই নির্দেশের বিরোধিতা করে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় লোকপাল ৷ সেই মামলায় হাইকোর্টের রায়ের এই অংশের উপর স্থগিতাদেশ জারি হল ৷
নির্দেশের 89 নম্বর অনুচ্ছেদে দিল্লি হাইকোর্ট সেদিন জানিয়েছিল, আগামী একমাসের মধ্যে লোকপাল আইনের 20 নম্বর ধারা অনুযায়ী লোকপালকে সিবিআইকে দেওয়া অনুমতি প্রত্যাহার করে নিতে হবে ৷ নির্দেশের এই অংশের উপরই স্থগিতাদেশ জারি করেছে সর্বোচ্চ আদালত ৷ গত কয়েক বছর আগে এক ব্যবসায়ীর থেকে ঘুষ নিয়ে সংসদের প্রশ্ন করার অভিযোগ ওঠে মহুয়ার বিরুদ্ধে ৷ নিশিকান্তর অভিযোগ নিয়ে চর্চা হয় সংসদের এথিক্স কমিটিতে ৷ তারা মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ করার পক্ষে রায় দেয় ৷ এরপর থেকেই শুরু হয়েছে দীর্ঘ আইনি লড়াই ৷ শুধু এই মামলা নয় একাধিক প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা নিশিকান্ত দুবের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন তৃণমূলের এই ডাকাবুকো সাংসদ ৷