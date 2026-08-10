পুলিশ-সেনা হাতহাতি, মেজরসহ 15 জনের বিরুদ্ধে মামলা
যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে এক হোম গার্ড ও সেনাবাহিনীর মেজরের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়।
Published : August 10, 2026 at 9:16 AM IST
চামোলি (উত্তরাখণণ্ড), 10 অগস্ট: বদ্রীনাথ ধামে তীর্থযাত্রা ও যান চলাচল ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে হাতাহাতি । কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীর মেজরের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের দাবি, এই বিবাদের সময় পুলিশ কর্মীদের ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বদ্রীনাথ পুলিশ ওই মেজরসহ 15 জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে ৷
চামোলি পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, 8 অগস্ট বদ্রীনাথ ধামে তীর্থযাত্রার ব্যবস্থাপনা সামলানোর জন্য পুলিশ ও হোমগার্ড কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছিল। সেই সময় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে এক হোম গার্ড ও সেনাবাহিনীর মেজরের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। অভিযোগ, তর্ক-বিতর্কের পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে এবং ওই মেজর সেনাবাহিনীর অন্য কর্মীদের ঘটনাস্থলে ডেকে পাঠান ৷
জানা গিয়েছে, সেনাবাহিনীর কর্মীরা ওই হোম গার্ড জওয়ানকে জোর করে একটি গাড়িতে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ঘটনাস্থলে 'চিতা' পুলিশ ইউনিট পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। পুলিশের দাবি, এই সময় দুই দলের হাতাহাতি হয়।
অভিযোগ, ঘটনার পর সেনাবাহিনীর প্রায় 10 থেকে 15 জন কর্মী বদ্রীনাথ থানায় উপস্থিত হন। এরপর পুলিশ আইনি পদক্ষেপ করে। চামোলি পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, কনস্টেবল বিজয় সিং-এর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রাত 10টা 25 মিনিটে বদ্রীনাথ থানায় মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়।
বদ্রীনাথ পুলিশ ওই মেজর এবং সেনাবাহিনীর আরও 15 জন কর্মীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করেছে। চামোলির পুলিশ সুপার সুরজিৎ সিং পানওয়ার ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বলেন, "বদ্রীনাথ থানায় সেনাবাহিনীর এক মেজর ও আরও 15 জওয়ানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"