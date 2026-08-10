প্রতিরক্ষার সংবেদনশীল প্রযুক্তি-গোপন কোডিং চুরি, চারজনের বিরুদ্ধে এফআইআর
এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে, সংবেদনশীল সরঞ্জাম, রোবট কোডিং এবং অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্য অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে আদান-প্রদান করা হয়েছিল।
Published : August 10, 2026 at 5:32 PM IST
জয়পুর, 10 অগস্ট: জয়পুরের শিবদাসপুরা থানায় একটি কোম্পানি থেকে গোপন কোডিং, রোবোটিক প্রযুক্তি এবং সংবেদনশীল সরঞ্জাম চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্যও রোবোটিক সরঞ্জাম তৈরি করে। ফলে, জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি যথেষ্ট সংবেদনশীল বলেই মনে করা হচ্ছে।
বর্তমানে, আদালতের নির্দেশে শিবদাসপুরা পুলিশ চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে এবং তদন্ত চলছে। শিবদাসপুরা থানার আধিকারিক রাজেশ গৌতম জানিয়েছেন, সংস্থার প্রতিনিধি ভুবনেশ মিশ্রের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রধান অভিযুক্ত মোহনলাল চৌধুরী, রোহিত সোলাঙ্কি, দেবেশ উপাধ্যায় এবং বিকাশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
ওই আধিকারিক জানান, এফআইআর-এ ভারত সরকারের রেজিস্ট্রার ডিপ-টেক রোবট প্রস্তুতকারক সংস্থা ক্লাব ফার্স্ট রোবোটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের মার্কেটিং অফিসার মোহনলাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোম্পানির গোপন কোডিং, রোবোটিক প্রযুক্তি এবং সংবেদনশীল সরঞ্জাম চুরির অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কোম্পানি থেকে লাইডার সেন্সর, ইউজিআর (চালকবিহীন যান)-এর যন্ত্রাংশ এবং ক্যামেরা মডিউল (এমকে 15 রিমোট) চুরি করেছেন। এই প্রযুক্তিগুলি প্রতিরক্ষা খাত, ড্রোন, নজরদারি এবং উন্নত রোবোটিক্সে ব্যবহৃত হয় বলে জানা গিয়েছে।
এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে, সংবেদনশীল সরঞ্জাম, রোবট কোডিং এবং অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্য অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে আদান-প্রদান করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, প্রধান অভিযুক্ত যাদের সঙ্গে এই তথ্য ও সরঞ্জাম আদান-প্রদান করেছিলেন, সেই তিন ব্যক্তিকেও এই মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে। পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশে চারজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাতটি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার প্রতিটি ক্ষেত্রে তদন্ত চলছে।
এফআইআর-এ আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, প্রধান অভিযুক্ত মোহনলাল কোম্পানির ভুয়া লেটারহেড ও কোটেশন তৈরি করে সরাসরি কোম্পানির পাওনাদারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি গ্রাহকদের পাওনা অর্থ তার ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এরপর স্থানান্তর করেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, তিনি জাল কোম্পানির নথি জমা দিয়ে জয়পুরের ডিএলবি-তে একটি টেন্ডার পাওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, অভিযুক্তের কাছ থেকে কোম্পানির সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ ডেটা পুনরুদ্ধারও করা হয়েছে সেগুলির। পরবর্তীতে, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এবং অন্যান্য তথ্য থেকে পুরো মামলাটি প্রকাশ পায়। প্রধান অভিযুক্ত মোহনলালের কাছে কোম্পানির ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন ছিল, যেগুলিতে রোবট ক্রয়কারী কোম্পানি এবং প্রতিরক্ষা খাত সম্পর্কিত সংবেদনশীল তথ্য ছিল। 2026 সালের 13 মে, অভিযুক্ত কাউকে না জানিয়ে ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোনটি নিয়ে যায়। সে ডিভাইসগুলি সম্পর্কিত গোপনীয় তথ্য সহ-অভিযুক্ত রোহিত চৌধুরী এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথেও শেয়ার করে।