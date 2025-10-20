কর্মস্থলে হয়রানিতে নিজেকে শেষ করলেন ওলা সংস্থার কর্মী, এফআইআর সিইও'র বিরুদ্ধে

কর্মস্থলে হয়রানিতে নিজেকে শেষ করলেন ওলা সংস্থার কর্মী, এফআইআর সিইও'র বিরুদ্ধে
ওলা ইলেক্ট্রিক সংস্থার এক কর্মী চরম পদক্ষেপ বেছে নিয়েছেন ৷ তিনি তাঁর এই পদক্ষেপের জন্য কোম্পানির উচ্চাধিকারিকদের মানসিক অত্যাচারকে দায়ী করেছেন ৷
By PTI
Published : October 20, 2025 at 5:04 PM IST
বেঙ্গালুরু, 20 অক্টোবর: কর্মস্থলে হেনস্তার কারণ দর্শিয়ে নিজের জীবন শেষ করলেন এক ইঞ্জিনিয়ার ৷ তিনি ওলা ইলেক্ট্রিক-এর ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ৷ মৃত ওই ব্যক্তির নাম কে অরবিন্দ (38) ৷ তিনি স্কুটার নির্মাতা সংস্থায় হোমোলোগেশন ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন ৷ 2022 সাল থেকে কর্নাটকের কোরামঙ্গলায় ওলা ইলেক্ট্রিক-এ কাজ করতেন কে অরবিন্দ ৷ মৃত্যুর পর তাঁর ঘর থেকে হাতে লেখা 28 পৃষ্ঠার একটি নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷
ওই নোটে তিনি তাঁর মৃত্যুর জন্য কোম্পানির উচ্চাধিকারিকদের দায়ী করেছেন ৷ অরবিন্দের অভিযোগ, তাঁর উচ্চাধিকারিকরা তাঁকে মানসিকভাবে হয়রান করতেন ৷ মাইনে ও অন্যান্য ভাতাও তিনি পাচ্ছিলেন না ৷ এই অবস্থায় তিনি চরম পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছেন ৷ এরপর পুলিশ কর্মস্থলে হেনস্তা ও তাঁকে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে ওলা ইলেক্ট্রিক-এর সিইও-র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ৷ এছাড়া কোম্পানির আরও কয়েকজন উচ্চাধিকারিকের বিরুদ্ধেও মামলা রুজু হয়েছে ৷
পুলিশের এফআইআর-কে চ্যালেঞ্জ করে কোম্পানির মুখপাত্র একটি বিবৃতি জারি করেছেন ৷ বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, সংস্থা এই এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করে কর্ণাটক হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে ৷ আদালতের ওলা ইলেক্ট্রিক ও তার আধিকারিকদের জন্য রক্ষাকবচ দিয়েছে ৷
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমাদের সহকর্মী অরবিন্দের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ৷ এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই ৷ অরবিন্দ সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে ওলা ইলেকট্রিক-এ কাজ করেছেন ৷ তিনি বেঙ্গালুরুতে আমাদের সদর কার্যালয়ে ছিলেন ৷"
আরও জানানো হয়, অরবিন্দ কখনও কাজে হয়রান করা বা অর্থ সমস্যা নিয়ে কোনও অভিযোগ জানাননি ৷ কোম্পানির শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে তাঁর কোনও সরাসরি যোগাযোগ ছিল না ৷ এই পরিস্থিতিতে তাঁর পরিবারকে সাহায্য করতে তাঁর প্রাপ্য টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, অরবিন্দের ভাই অশ্বিন কান্নান অভিযোগে জানিয়েছেন, 28 সেপ্টেম্বর অরবিন্দ চিক্কালাসান্দ্রায় তাঁর ফ্ল্যাটে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা অগ্রসেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয় ৷
28 পৃষ্ঠার হাতে লেখা নোটটি অরবিন্দের ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে ৷ সেখানে তিনি সংস্থার উচ্চাধিকারিকদের দিকে আঙুল তুলেছেন ৷ তাঁকে বেতন থেকে শুরু করে অন্য প্রাপ্যগুলি ঠিকঠাক দেওয়া হচ্ছিল না বলে অভিযোগ করেছেন ৷
এই নোট উল্লেখ করে অরবিন্দের ভাই অশ্বিন অভিযোগ করেছেন, হোমোলোগেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান সুব্রত কুমার দাস, ওলার প্রতিষ্ঠাতা ভাবিশ আগরওয়াল এবং কোম্পানির অন্য আধিকারিকরা অরবিন্দকে কর্মক্ষেত্রে হেনস্তা করেছে ৷ তাঁর বেতন এবং অন্যান্য প্রাপ্য আটকে রেখেছিল ৷ ফলস্বরূপ চরম হতাশায় ডুবে গিয়েছিল অরবিন্দ ৷
এই অভিযোগে মৃতের ভাই আরও জানান, মৃত্যুর দু'দিন পর 30 সেপ্টেম্বর নিফ্ট করে 17.46 লক্ষ টাকা অরবিন্দের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠায় ওলা ৷ পরিবার এই অর্থ স্থানান্তরকে সন্দেহজনক বলে দাগিয়েছে ৷ এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কোম্পানির প্রতিনিধি সঠিক কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বলে অভিযোগ করেছে অরবিন্দের পরিবার ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে৷ ৷ এদিকে ওলা ইলেক্ট্রিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা এই তদন্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছে ৷ সংস্থা নিরাপদ, সম্মাজনক এবং কর্মীদের উৎসাহজনক কাজের পরিবেশের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷